અમદાવાદમાં ફરી યોજાશે 'ભારતકૂલ અધ્યાય–2': ભારતની સંસ્કૃતિ, કલા અને ધર્મના શાશ્વત મૂલ્યોની ભવ્ય ઉજવણી
Bharatkool festival: અમદાવામાં 12 થી 14 ડિસેમ્બરે યોજાશે ‘ભારતકૂલ અધ્યાય–2’. ભારતકૂલ, ભારતના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસા અને ધર્મના શાશ્વત મૂલ્યોને ઉજવવાની પહેલ છે. જેની ભવ્ય સફળતા બાદ ભરતકુલ અધ્યાય–2 સાથે પાછું આવી રહ્યું છે. 12 થી 14 ડિસેમ્બર દરમિયાન ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પટાંગણમાં યોજાનાર આ ત્રણ દિવસીય ઉત્સવ કલા, સાહિત્ય, સંગીત, સંવાદ અને અનુભવાત્મક કાર્યક્રમો દ્વારા ભારતની સાંસ્કૃતિક ઓળખને જીવંત, સંરક્ષિત અને પ્રદર્શિત કરવાનો હેતુ ધરાવે છે.
Bharatkool festival: ભારતના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસા અને ધર્મના શાશ્વત મૂલ્યોને ઉજવવાની એક અનોખી પહેલ ‘ભારતકૂલ’ તેની ભવ્ય સફળતા બાદ હવે ‘ભારતકૂલ અધ્યાય–2’ સાથે પરત ફરી રહ્યું છે. આ ભવ્ય ઉત્સવનું આયોજન આગામી 12 થી 14 ડિસેમ્બર દરમિયાન ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પટાંગણમાં કરવામાં આવ્યું છે.
ત્રણ દિવસીય ઉત્સવ: પરંપરા અને આધુનિકતાનું સંગમ
આ ત્રણ દિવસીય ઉત્સવનો મુખ્ય ઉદ્દેશ કલા, સાહિત્ય, સંગીત, સંવાદ અને અનુભવાત્મક કાર્યક્રમો દ્વારા ભારતની સાંસ્કૃતિક ઓળખને જીવંત, સંરક્ષિત અને પ્રદર્શિત કરવાનો છે. 'ભારતકૂલ અધ્યાય–2' માં પરંપરા અને આધુનિક અભિગમનું એક સુસંગત સંયોજન જોવા મળશે, જે દર્શકોને ભારતની કલાત્મક, સાહિત્યિક અને આધ્યાત્મિક વારસાનો ગહન અનુભવ આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.
કાર્યક્રમો અને આકર્ષણો
આ ઉત્સવમાં વિવિધ કાર્યક્રમોની શ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ચર્ચા-સંવાદ સત્રો, કવિ સંમેલન અને કવયિત્રી સંમેલન, સૂફી ગાયક ઓસમાણ મીરની ભવ્ય સંગીત રાત્રિ, આશરે 60 જેટલા કલાકારોની ચિત્રકલા અને શિલ્પકલાનું પ્રદર્શની યોજાશે.
મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિ
ઉત્સવનું ઉદ્ઘાટન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે કરવામાં આવશે. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, રાજ્યસભાના સાંસદ પરિમલ નાથવાણી, પ્રખ્યાત વક્તા જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી તથા અન્ય પ્રતિષ્ઠિત મહાનુભાવો પણ ઉપસ્થિત રહેશે.
સાહિત્ય અને કલા જગતના સિતારાઓ
ઉત્સવમાં પ્રખ્યાત લેખકો, કવિઓ અને વકતાઓના સત્રો યોજાશે. આ પ્રતિષ્ઠિત નામોમાં પદ્મશ્રી કવિ તુષાર શુક્લ, કવિ ભાગ્યેશ જહા, હાસ્યલેખક શહાબુદ્દીન રાઠોડ, લેખક અને વક્તા જય વસાવડા, બ્લોકબસ્ટર લેખકો નિરણ ભટ્ટ અને વીરેન ભટ્ટ, રામ મોરી, જયેન્દ્રસિંહ જાડેજા, જગદીશ ત્રિવેદી અને રામેશ્વરબાપુ હરિયાણીનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, લોકપ્રિય ગુજરાતી ફિલ્મ ‘લાલો’ની પૂર્ણ ટીમ પણ હાજર રહીને દર્શકો સાથે સંવાદ કરશે.
આયોજન અને પ્રાયોજકો
આ ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન ગુજરાત મીડિયા ક્લબ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે અને તેને ગુજરાત ટુરિઝમ દ્વારા પ્રયોજિત કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્ય પ્રાયોજકોમાં અદાણી, GMDC, GIDC, RARU, RHETAN નો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી અને સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત સહ-પ્રાયોજક તરીકે જોડાયા છે.
'ભારતકૂલ અધ્યાય–2' ભારતની સાંસ્કૃતિક સમૃદ્ધિને ઉજવવાનો એક વિશેષ પ્રસંગ બનશે, જે સમુદાયોને જોડશે, નવી પેઢીને પ્રેરણા આપશે અને રાષ્ટ્રની કલાત્મક અને આધ્યાત્મિક વારસાની ઊંડાઇને વધુ માણવા માટે પ્રેરિત કરશે. આ ઉત્સવ ખરેખર ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક ધબકને બળ પૂરું પાડશે.
જાણો 3 દિવસના મુખ્ય કાર્યક્રમોની રૂપરેખા:-
