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જગતના તાત પર ભરૂચમાં કુદરતનો ડબલ કહેર; પાક સાથે 200 એકર જમીન પણ નદીમાં સમાઈ, આકાશી દ્રશ્યોમાં કેદ થયો વિનાશ

Bharuch HeavyRains: ભરૂચ જિલ્લાના જૂના બોરભાઠા તેમજ નદીકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ અને પૂરના કારણે 200 એકરથી વધુ ખેતીની જમીન જળબંબાકાર થઈ છે અને ઊભા પાકને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે.  અતિભારે વરસાદ અને નદીઓના રૌદ્ર સ્વરૂપને કારણે ભરૂચ તથા અંકલેશ્વર પંથકના કાંઠા વિસ્તારોમાં ધોવાણ અને પાણી ભરાવાની મોટી સમસ્યા સર્જાઈ છે. જૂના બોરભાઠા, માંડવા અને જૂના કાસિયા જેવા નદી કિનારે આવેલા ગામોમાં ખેતીની ફળદ્રુપ જમીન અને પાક પાણીમાં ગરકાવ થવાથી ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ કફોડી બની છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 04, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:08 PM IST
જગતના તાત પર ભરૂચમાં કુદરતનો ડબલ કહેર; પાક સાથે 200 એકર જમીન પણ નદીમાં સમાઈ, આકાશી દ્રશ્યોમાં કેદ થયો વિનાશ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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