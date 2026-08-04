/જગતના તાત પર ભરૂચમાં કુદરતનો ડબલ કહેર; પાક સાથે 200 એકર જમીન પણ નદીમાં સમાઈ, આકાશી દ્રશ્યોમાં કેદ થયો વિનાશ

વાસુ પરમાર/ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લામાં ભારે વરસાદે માત્ર ઉભા પાકને જ નહીં પરંતુ ખેડૂતોની જમીનને પણ ગળી લીધી છે. ઝઘડિયા તાલુકાના રાણીપુરા ગામમાં કાવેરી નદીના ઘોડાપૂરે આશરે 200 એકર વિસ્તારમાં જમીન ધોવાણ થયું છે. કેટલાક ખેડૂતોની 15થી 20 વીંઘા જેટલી જમીન ઉભા પાક સાથે નદીના વહેણમાં ધોવાઈ ગઈ છે. ઝી મીડિયા ની ટીમ કાદવ અને કીચડ વચ્ચે એક કિલોમીટર ચાલીને અસરગ્રસ્ત ખેતરો સુધી પહોંચી હતી, જ્યાં ડ્રોનના આકાશી દૃશ્યોમાં વિનાશનું ભયાનક ચિત્ર સામે આવ્યું. જોઈએ આ ખાસ અહેવાલ.
અનેક ખેડૂતોની જમીનની સરહદો પણ ઓળખવી મુશ્કેલ
ઝઘડિયા તાલુકાના રાણીપુરા ગામના આકાશી દૃશ્યો તમને ચકિત કરી દેશે. જ્યાં થોડા દિવસ પહેલાં લીલાછમ પાક લહેરાતો હતો, ત્યાં આજે જમીન જ ગાયબ થઈ ગઈ છે. કાવેરી નદીના પૂર અને ગુમાનદેવ–ઉચેડિયા ખાડીના પાણીના જોરદાર પ્રવાહે આશરે 200 એકર વિસ્તારમાં ભારે ધોવાણ સર્જ્યું છે. ડ્રોન કેમેરામાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે ખેતરોના મોટા ભાગનો હિસ્સો નદીમાં સમાઈ ગયો છે. અનેક ખેડૂતોની જમીનની સરહદો પણ ઓળખવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે.
ખેડૂતોએ દેવું કરીને વાવેતર કર્યું
ધોવાણમાં કેળ, કપાસ અને લીલા શાકભાજી જેવા રોકડ પાક સંપૂર્ણપણે નષ્ટ થઈ ગયા છે. ખેડૂતો દેવું કરીને વાવેતર કર્યું હતું, પરંતુ હવે પાકની સાથે જમીન પણ ધોવાઈ જતાં તેમની સ્થિતિ વધુ કફોડી બની છે સ્થાનિક ખેડૂતો જણાવે છે કે માત્ર આ વર્ષની જ નહીં, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી કાવેરી નદીના ધોવાણનો પ્રશ્ન યથાવત છે. ગત વર્ષે પણ સ્થાનિક ધારાસભ્યે સ્થળ મુલાકાત લઈ સર્વે કર્યો હતો, છતાં કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી.
દર વર્ષે જમીન ધોવાણથી ખેડૂતોને બચાવી શકાય
ખેડૂતો સરકાર પાસે તાત્કાલિક નુકસાનનો સર્વે કરીને વળતર ચૂકવવાની માંગ કરી રહ્યા છે. સાથે જ કાવેરી નદીના કિનારે પ્રોટેક્શન વોલ અથવા અન્ય કાયમી રક્ષણાત્મક વ્યવસ્થા ઊભી કરવાની પણ માંગ ઉઠી છે, જેથી દર વર્ષે જમીન ધોવાણથી ખેડૂતોને બચાવી શકાય. વરસાદનું પાણી ઓસરી ગયું છે, પરંતુ રાણીપુરાના ખેડૂતોના ઘાવ હજુ તાજા છે. પાક તો ગયો જ, હવે જમીન પણ નદીમાં સમાઈ જતાં અનેક પરિવારોના ભવિષ્ય પર પ્રશ્નાર્થ ઊભો થયો છે. હવે સૌની નજર સરકારની સહાય અને કાયમી ઉકેલ તરફ છે.