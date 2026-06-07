/અકસ્માત કે બેદરકારી? ભરૂચમાં સમારકામ દરમિયાન પાણીની ટાંકી ધરાશાયી, નજીકમાં આવેલ મકાનને નુકસાન

વાસુ પરમાર/અંકલેશ્વર: ભરૂચના અંકલેશ્વર તાલુકાના ભડકોદ્રા ગામ સ્થિત આદિત્યનગર રો હાઉસ વિસ્તારમાં ગ્રામ પંચાયત દ્વારા 30 વર્ષ જૂની પાણીની ટાંકીનું સમારકામ કાર્ય હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ કામગીરી દરમિયાન અચાનક જ જર્જરિત પાણીની ટાંકી ધરાશાયી થઈ જતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
ટાંકી ધરાશાયી થતાં તેનો કાટમાળ નજીક આવેલા એક મકાન પર પડ્યો હતો. જેના કારણે મકાનને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હતું. ઘટનાના સમયે આસપાસ લોકોની અવરજવર હોવા છતાં કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હોવાથી સ્થાનિકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો
પાણીની ટાંકી પડતા જોઈ મારો જીવ બચાવવા...
પ્રત્યક્ષદર્શી અને જેનો આબાદ જીવ બચ્યો એવા જાનકી યાદવના જણાવ્યા મુજબ, પાણીની ટાંકી છેલ્લા ઘણા સમયથી જર્જરિત હાલતમાં હતી અને આ અંગે ગ્રામ પંચાયતમાં અનેક વખત લેખિત રજૂઆતો પણ કરવામાં આવી હતી. છતાં સમયસર યોગ્ય કાર્યવાહી ન થતાં આખરે સમારકામ દરમિયાન જ ટાંકી ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી. હું પાણી બંધ કરવા ગઈ હતી અને પડતા જોઈ મારો જીવ બચાવવા ભાગી હતી.
પાણીની ટાંકી ધરાશાયી થતા સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ
ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકો અને જવાબદાર અધિકારીઓ સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા અને પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ ઘટના બાદ સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. એક સ્થાનિક રહીશે આક્ષેપ કર્યો કે, સમસ્યાના નિરાકરણ કરતા નેતાઓ માત્ર ફોટો સેશન કરવા આવે છે. તેમણે ચેતવણી આપી કે, જો વહેલી તકે પાણીની સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં લાવવામાં આવે તો સરકારી કચેરીઓ ખાતે ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે.
બીજી તરફ સમગ્ર મામલે ભડકોદ્રા ગ્રામ પંચાયતના તલાટી કમ મંત્રી રંજનબેન વસાવાએ જણાવ્યું કે, વર્ષ 2023માં સોસાયટી દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સ્થળ નિરીક્ષણ દરમિયાન ટાંકી જર્જરિત હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે, બિલ્ડર દ્વારા નિર્માણ કરાયેલી આ ટાંકીના સ્થાને 14મા નાણાપંચ અંતર્ગત નવી ટાંકી બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.
ટેન્કર અને પાણી પુરવઠા લાઈનથી અપાશે પાણી
સાથે જ તેમણે જણાવ્યું કે, સોસાયટીના રહીશોને પાણીની તકલીફ ન પડે તેવા માટે હાલ પાણી પુરવઠા બોર્ડની લાઈન સાથે જોડાણ કરી પાણી પૂરું પાડવામાં આવશે અને જરૂર જણાય તો પંચાયત દ્વારા ટેન્કર મારફતે પણ પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.
પાણીની ટાંકી ધરાશાયી થતા કામગીરી સામે ઉઠ્યા પ્રશ્નો
ભડકોદ્રાના આદિત્યનગરમાં પાણીની ટાંકી ધરાશાયી થવાની ઘટનાએ ગ્રામ પંચાયતની કામગીરી અને જર્જરિત માળખાં અંગે અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે. જો કે, સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ સ્થાનિકોમાં હજુ પણ રોષ અને ચિંતા જોવા મળી રહી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે તંત્ર નવી ટાંકી અને પાણીની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કેટલી ઝડપથી ઉભી કરે છે.