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અકસ્માત કે બેદરકારી? ભરૂચમાં સમારકામ દરમિયાન પાણીની ટાંકી ધરાશાયી, નજીકમાં આવેલ મકાનને નુકસાન

Bharuch News: ભરૂચના અંકલેશ્વર તાલુકાના ભડકોદ્રા ગામમાં આવેલ આદિત્યનગર રો હાઉસ વિસ્તારમાં આજે મોટી દુર્ઘટના ટળી. ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પાણીની ટાંકીનું સમારકામ ચાલી રહ્યું હતું, ત્યારે અચાનક ટાંકી ધરાશાયી થઈ જતાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. ટાંકીનો કાટમાળ નજીકના મકાન પર પડતાં નુકસાન થયું હતું. જો કે, સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ કે ઈજાની ઘટના નોંધાઈ નથી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 07, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:40 PM IST
અકસ્માત કે બેદરકારી? ભરૂચમાં સમારકામ દરમિયાન પાણીની ટાંકી ધરાશાયી, નજીકમાં આવેલ મકાનને નુકસાન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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