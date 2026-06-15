/ભરૂચની જામા મસ્જિદનો વિવાદ વકર્યો, આજે હિન્દુ અને જૈન સમાજની રેલી 

ભરૂચની જામા મસ્જિદનો વિવાદ હવે વકરી ગયો છે. આજે હિન્દુ અને જૈન સમાજની ભરૂચમાં રેલી કાઢવામાં આવી છે. જામા મસ્જિદના ભોંયરામાંથી જૈન તીર્થકરોની મૂર્તિઓ મળી હોવાના દાવા બાદ આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મુક્તાનંદ સ્વામીના આગેવાનીમાં હિન્દુ સંગઠનો મસ્જિદમાં જશે.
મળતી માહિતી મુજબ હોસ્ટેલ મેદાન ખાતે મોટી સંખ્યામાં જૈન અને હિન્દુ સમાજના લોકો ભેગા થયા. જામા મસ્જિદમાં નિયમોનુસાર કાર્યવાહી થાય તેવી માંગણી કરવામાં આવી છે. મુક્તાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે ઐતિહાસિક ઈમારતમાં ખોટી રીતે એક ધર્મના લોકો નમાજ અદા કરે છે. ચક્રધર સ્વામીનું જન્મ સ્થળ હોવાનો પણ દાવો કર્યો. રેલીમાં જોડાવવા માટે મહારાષ્ટ્રથી મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા.
બીજી બાજુ સનાતન ધર્મ પ્રચારક સુદર્શન નાગરાજ કપાટીએ કહ્યું કે 25 હજાર લોકોએ સહી ઝુંબેશ કરી, તેનું આવેદનપત્ર કલેક્ટરને સોંપીશું. અત્રે જણાવવાનું કે જૈન અગ્રણીઓ અને સંતોએ દાવો કર્યો છે કે આ સ્થળ ઐતિહાસિક જૈન તીર્થ સમડી વિહાર છે. વિવાદ થતા પુરાતત્વ વિભાગે મસ્જિદના ભોંયરાના મુખ્ય દરવાજાને સીલ કરી દીધો. મસ્જિદમાં બનાવવામાં આવેલ ગેરકાયદે વઝુખાનું પણ તોડી પાડવામાં આવ્યું. હિન્દુ સંગઠનો કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી રજૂઆત પણ કરશે. પુરાતત્વ વિભાગે વિવાદ થતા મસ્જિદના બીજા દરવાજાને પણ તાળુ માર્યું હતું