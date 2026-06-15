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ભરૂચની જામા મસ્જિદનો વિવાદ વકર્યો, આજે હિન્દુ અને જૈન સમાજની રેલી 

Gujarat News: ભરૂચની જાણીતી જામા મસ્જિદમાં વિવાદ થતા પહેલા તો પુરાતત્વ વિભાગે તેને તાળા માર્યા, ગેરકાયદેસર રીતે બનાવવામાં આવેલા વઝુખાનાને તોડી પાડ્યું. આ જગ્યા ઐતિહાસિક જૈન તીર્થ સમડી વિહાર હોવાનો દાવો થયો અને વિવાદ વકરતા આજે હિન્દુ અને જૈન સમાજના લોકો રેલી કાઢીને આવેદન પત્ર આપવાના છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 15, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:24 AM IST
ભરૂચની જામા મસ્જિદનો વિવાદ વકર્યો, આજે હિન્દુ અને જૈન સમાજની રેલી 

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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ભરૂચની જામા મસ્જિદનો વિવાદ વકર્યો, આજે હિન્દુ અને જૈન સમાજની રેલી 
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