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ભરૂચના નિકોરા ગામમાં દુઃખદ દુર્ઘટના: જર્જરિત મકાનની દિવાલ ધરાશાયી થતાં 9 વર્ષીય માસૂમનું કમકમાટીભર્યું મોત

Bharuch News: ભરૂચ જિલ્લાના તાલુકા વિસ્તારમાં આવેલા નિકોરા ગામમાંથી એક દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગામના મુખ્ય વિસ્તાર ગણાતા ગાંધી ચોક પાસે આવેલું એક જૂનું અને જર્જરિત મકાન અચાનક ધરાશાયી થયું હતું. આ અકસ્માતમાં દિવાલનો ભારેખમ કાટમાળ રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહેલા એક નિર્દોષ બાળક પર પડ્યો હતો, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 21, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:29 AM IST
ભરૂચના નિકોરા ગામમાં દુઃખદ દુર્ઘટના: જર્જરિત મકાનની દિવાલ ધરાશાયી થતાં 9 વર્ષીય માસૂમનું કમકમાટીભર્યું મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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