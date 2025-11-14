NRI મૌલવીએ હિન્દુ મહિલા પર આચર્યું દુષ્કર્મ, સુગંધી પ્રવાહી પીવડાવીને કરી અર્ધબેભાન, અને પછી...
Bharuch News: ભરૂચમાંથી ધર્માંતરણ અને દુષ્કર્મનું એક અત્યંત ચોંકાવનારું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે. અંકલેશ્વરના કરમાલી ગામમાં મદ્રેસાના મૌલવી દ્વારા હિન્દૂ મહિલાની સાથે બે વખત દુષ્કર્મ કરી તેને ધર્માંતરણ માટે બ્લેકમેલ કરવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા છે. ફરિયાદના આધારે પાનોલી પોલીસે ઝડપભેર કાર્યવાહી કરતાં આરોપીને ઝડપી પાડી દીધો છે.
Trending Photos
ભરત ચુડાસમા/ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વરમાં ધર્માંતરણનું માથું ઉચકતું વધુ એક કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. કરમાલી ગામના મદ્રેસામાં મૌલવી તરીકે ફરજ બજાવતા અજવદ અહમદ ઇબ્રાહીમ બેમાત (ઉંમર 52) હિન્દૂ મહિલાની સાથે વોટ્સએપ કોલ અને મેસેજ દ્વારા વારંવાર સંપર્ક કરતો અને લગ્નના લાલચ આપી તેને પોતાના વિશ્વાસમાં લેતો ગયો. ફરીયાદ મુજબ આરોપી મહિલાને અનેક વખત સુરતમાં મળવા બોલાવતો હતો.
9 નવેમ્બર 2025ના રોજ મદરેસાની બાજુમાં આવેલા પોતાના ઘરે મહિલાને બોલાવી હતી અને તેને સુગંધિત નશીલો પ્રવાહી પીવડાવી અર્ધબેભાન કરી દીધી અને પછી મહિલાની મરજી વિરુદ્ધ પ્રથમ વખત દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. થોડીવાર પછી ફરીથી નશીલું પ્રવાહી પીવડાવી બીજી વાર દુષ્કર્મ કરવાનું પણ ફરિયાદમાં નોંધાયું છે.
મૌલવીએ મહિલાને મુસ્લિમ ધર્મ અપનાવવા દબાણ કર્યું, અને ધર્મ ન અપનાવે તો બદનામ કરવાની ધમકી પણ આપી હતી. ઘટનાની ગંભીરતા જોઇ પાનોલી પોલીસ સ્ટેશને પાર્ટ “A” ગુનામાં IPC-2023 કલમ 64(1), 123, 351(2) તથા ગુજરાત ધર્મ સ્વાતંત્ર્ય અધિનિયમ- 2003 કલમ 4 હેઠળ ગુનો નોંધ્યો હતો. મામલો ગંભીર હોવાને કારણે વડોદરા રેન્જના પોલીસ મહા નિરીક્ષક સંદીપસિંઘ અને ભરૂચ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક અક્ષયરાજ મકવાણા એ આરોપીને ઝડપી પાડી કાયદેસર કાર્યવાહી કરવાના આદેશ આપ્યા હતા.
ASP અજયકુમાર મીનાના માર્ગદર્શન હેઠળ પાનોલી પોલીસે આરોપી અજવદ અહમદ ઇબ્રાહીમ બેમાતને ઝડપી પાડી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. પાનોલી પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહીથી એક મોટું ધર્માંતરણ કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે. આરોપીના નેટવર્કમાં વધુ લોકો સંડોવાયેલા છે કે નહીં તેની તપાસ ચાલી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે