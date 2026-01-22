ભરૂચ પોલીસબેડામાં શોકનું મોજું: 27 વર્ષીય મહિલા કોન્સ્ટેબલે જિંદગી ટૂંકાવી! મોતનું કારણ અકબંધ
Bharuch News: ભરૂચમાં 27 વર્ષીય પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પ્રિતિ પરમારે કર્યો આપઘાત. પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં ગળેફાંસો ખાઈને ટુંકાવ્યું જીવન. આપઘાત પાછળનું કારણ નથી આવ્યું સામે.
Trending Photos
Bharuch News: ભરૂચ શહેરમાં પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે ફરજ બજાવતી એક યુવાન મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલે ગળેફાંસો ખાઈ જીવન ટૂંકાવી લેતા સમગ્ર પોલીસ વિભાગમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ૨૭ વર્ષીય પ્રીતિબેન પરમારે કયા કારણોસર આ આત્મઘાતી પગલું ભર્યું તે હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી.
પોલીસ હેડક્વાર્ટરના રૂમમાં અંતિમ પગલું ભર્યું
મૂળ ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા તાલુકાના બોરલા ગામના વતની પ્રીતિ ઉદેસિંહ પરમાર છેલ્લા પાંચ વર્ષથી ભરૂચ પોલીસમાં કાર્યરત હતા અને હાલમાં LIB શાખામાં ફરજ બજાવતા હતા. ગતરોજ રાત્રિના સમયે તેઓએ પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે આવેલા પોતાના રહેણાંક રૂમમાં અગમ્ય કારણોસર ગળેફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો હતો.
બનાવને પગલે ઉચ્ચ અધિકારીઓ દોડી આવ્યા
ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. 'બી' ડિવિઝન પોલીસે મૃતદેહને નીચે ઉતારી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. મૃતદેહને પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ માટે ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે.
ગઈકાલે જ સહકર્મીઓ સાથે નાસ્તો કર્યો હતો
મૃતક પ્રીતિબેનના સહકર્મીઓ આ સમાચારથી આઘાતમાં છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગઈકાલે ફરજ દરમિયાન તેઓ ખૂબ જ ખુશખુશાલ જણાતા હતા. તેઓએ કચેરીમાં સ્ટાફ સાથે પાણીપૂરી ખાધી હતી અને સાથે મળીને નાસ્તો પણ કર્યો હતો. હસમુખો સ્વભાવ ધરાવતા પ્રીતિબેને અચાનક આવું પગલું કેમ ભર્યું તે પ્રશ્ન સૌને સતાવી રહ્યો છે.
પોલીસ તપાસ ચાલુ
ભરૂચ 'બી' ડિવિઝન પોલીસે હાલ અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આપઘાત પાછળનું સાચું કારણ જાણવા માટે પોલીસ દ્વારા મૃતકના પરિવારજનોની પૂછપરછ કરવામાં આવશે. સહકર્મીઓના નિવેદન નોંધવામાં આવી રહ્યા છે. રૂમમાંથી કોઈ સુસાઈડ નોટ મળી છે કે કેમ તેની પણ તપાસ ચાલી રહી છે. યુવાન મહિલા કોન્સ્ટેબલના અકાળે અવસાનથી પોલીસ પરિવાર અને તેમના વતનમાં ઘેરા શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે