રાજકારણ છે કે ડ્રામા! ભાવનગરના મહિલા કોર્પોરેટર ભાજપમાંથી કોંગ્રેસમાં ગયા બાદ લીધો યુ-ટર્ન
Bhavnagar Politics : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા પાટલી બદલાનો ખેલ મોટાપાયે ગુજરાતમાં ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ ભાવનગરના ભાજપના મહિલા કોર્પોરેટર સેજલ ગોહિલે જે કર્યું તે ચર્ચામાં રહ્યું. ભાજપને અસુરક્ષિત ગણાવીને કોંગ્રેસમાં ગયેલા મહિલા કોર્પોરેટર માત્ર બે કલાકમાં પાટલી બદલીને ફરી ભાજપમાં આવ્યા હતા, આ કારણે તેઓ ચર્ચામાં આવ્યા
- ભાવનગરના રાજકારણમાં સોમવારે હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા જોવા મળ્યો
- ભાજપના મહિલા કોર્પોરેટરે માત્ર બે કલાકમાં પાટલી બદલવાનો ખેલ કર્યો
- સેજલ ગોહિલ ભાવનગરમાં આખરે શું બતાવવા માંગતા હતા?
Bhavnagar News : ભાવનગરના રાજકારણમાં ગજબનો ડ્રામા જોવા મળ્યો હતો. બે કલાક પૂર્વે ભાજપ સાથે છેડો ફાડી કોંગ્રેસમાં ભળેલા મહિલા કોર્પોરેટરે ભાજપમાં વાપસી કરી હતી. વોર્ડ નંબર 3 ના મહિલા કોર્પોરેટર સોમવારે બપોરે વિધિવત રીતે કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા. કોંગ્રેસ દ્વારા યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કોંગ્રેસ સાથે જોડાણ કર્યાની જાહેરાત કરાઈ હતી. એટલું જ નહિ, પોતે સુરક્ષિત ના હોવાના કારણે ભાજપ સાથે છેડો ફાડી તેઓ કોંગ્રેસ માં જોડાયા હોવાની જાહેરાત કરી હતી. જોકે મહિલા કોર્પોરેટરને પોતાની ભૂલ સમજાઈ હોય તેમ કોંગ્રેસ સાથેના થોડા કલાકોના જોડાણ બાદ ઘર વાપસી કરી છે. માત્ર બે કલાકમાં જ પાટલી બદલીને વડવા (બ) વોર્ડના પૂર્વ મહિલા કોર્પોરેટર સેજલબેન ગોહિલ ફરી ભાજપમાં જોડાઈ ગયા.
માત્ર બે કલાકમાં પાટલી બદલી
ભાવનગરમાં આજે શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રેસ પરિષદનું આયોજન કરાયું હતું. આગામી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને વિવિધ જાહેરહિતના મુદ્દાઓ સાથે પક્ષનું કમિટમેન્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ પ્રદેશ કોંગ્રેસ દ્વારા 52 ઉમેદવારો પૈકી 25 ઉમેદવારોના નામોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જેમાં કોંગ્રેસે વિકાસ એજન્ડા રજુ કર્યો હતો, ઉમેદવારોમાં મોટા પ્રમાણમાં નવા ચહેરાઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. કોંગ્રેસના કાર્યક્રમ દરમિયાન ભાજપ સાથે સંકળાયેલા અને ગત ટર્મના વડવા-બ વોર્ડના મહિલા નગરસેવિકા ભાજપ પક્ષ છોડીને કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા. જોકે કોંગ્રેસમાં જોડાણના માત્ર બે જ કલાકમાં નગરસેવીકાએ ફરી ભાજપનો ખેસ ધારણ કરી લેતા રાજકારણ ગરમાયું હતું.
કોંગ્રેસે 52 માંથી 25 ઉમદવારોની યાદી જાહેર કરી
આગામી ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને 52 પૈકી 25 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. જે દરમ્યાન આયોજિત પ્રેસ કોન્ફરન્સ માં ચૂંટણીને કેન્દ્રમાં રાખીને પક્ષનું દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં શહેરના વિકાસ, સુવિધાઓ અને નાગરિકોની આવશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં રાખી વિવિધ મુદ્દાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. પક્ષ દ્વારા જાહેર કરાયેલા ઉમેદવારોમાં કુલ 25 નામોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં આશરે 70 ટકા જેટલા નવા ચહેરાઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. પક્ષ દ્વારા આ નિર્ણયને પરિવર્તન અને નવી દિશામાં આગળ વધવાનો પ્રયાસ ગણાવવામાં આવ્યો છે.
કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ દ્વારા ચડામણી કરવામાં આવી હતી- સેજલ ગોહિલ
આ દરમિયાન રાજકીય પરિપ્રેક્ષ્યમાં મહત્વપૂર્ણ પરિવર્તન પણ જોવા મળ્યું, જ્યાં ભાજપના ગત કાર્યકાળના વડવા-બ વોર્ડના મહિલા નગરસેવિકા સેજલબેન ગોહિલ ભાજપનો ત્યાગ કરી કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે શહેરમાં વર્તમાન શાસન દરમિયાન મહિલાઓની સુરક્ષા અંગે પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. જેના કારણે તેમણે પક્ષ પરિવર્તનનો નિર્ણય લીધો છે. જોકે કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કર્યાના માત્ર બે કલાકના સમય દરમ્યાન નગરસેવીકા સેજલબેન ગોહિલ ફરી ભાજપમાં જોડાઈ જતા અનેક તર્કવિતર્ક સર્જાયા હતા. મહિલાઓની સુરક્ષાના નામે કોંગ્રેસમાં જોડાયા ના ગણતરીના કલાકોમાં એવુ તે હું થયું જેણે લઈને નગરસેવીકાને ફરી ભાજપ સાથે જોડાઈ જવું પડ્યું, નગરસેવીકા સેજલબેન ગોહિલે જણાવ્યું હતુ કે તેમની કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ દ્વારા ચડામણી કરવામાં આવી હતી, અને ભાજપ વિશે આવું બોલવાનું કહેવામાં આવ્યું હતુ, જોકે કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખે આક્ષેપો ને નકારતા જણાવ્યું હતુ કે તેઓ સામેથી અમારી પાસે આવ્યા હતા. અને પોતાને બુટલેગરોથી બચાવવાં માટે કોંગ્રેસ સાથે જોડાણ કર્યું હતુ
ભૂલ સમજાઈ એટલે પાછી આવી
માત્ર 2 જ કલાકના ટૂંકા સમયગાળા દરમ્યાન સેજલબેન ગોહિલે ભાજપમાં ઘરવાપસી કરી હતી. પોતાના વાપસી પર સેજલબેન ગોહિલે જણાવ્યું હતુ કે, કોંગ્રેસ પ્રમુખે મને ભરમાવી હતી, આવું બોલવા માટે કહી ચડામણી કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે મને ભટકાવવામાં આવી હતી, હવે મને મારી ભૂલ સમજાઈ ગઈ એટલે હું પાછી આવી છું.
મહિલા કોર્પોરેટરના યુ-ટર્ન પર કોંગ્રેસનો જવાબ
શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખે આક્ષેપોને પાયા વિહોણા ગણાવી પોતે એવી કોઈ વાત કે કમિટમેન્ટ આપ્યું નહિ હોવાનું જણાવ્યું હતું. ભાજપના મહિલા કોર્પોરેટર દ્વારા કરાયેલા આક્ષેપો ને લઈને કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ લાલભા ગોહિલનું નિવેદન આવ્યુ છે. તેઓએ કહ્યું કે, કોંગ્રેસમાં જોડાણ માટે સેજલબેન સામેથી આવ્યા હતા, અમારા દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની ચડામણી કરવામાં આવી નથી. આજે કોંગ્રેસ દ્વારા યોજાયેલ પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમ્યાન વોર્ડ નંબર 3 ના ભાજપના મહિલા પૂર્વ કોર્પોરેટરે કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કર્યો હતો. પોતે ભાજપમાં સુરક્ષિત નથી, બુટલેગરો ધમકી આપતાં હોવાને લઈને કોંગ્રેસમાં જોડાણ કર્યું હોવાનું નિવેદન આપ્યું હતું.
