સજોડે લગ્નની કંકોત્રી વહેંચી, પીઠી ચોળી, નાચગાન કર્યું... પછી એવો ઝગડો થયો કે દુલ્હાએ દુલ્હનને જ રહેંસી નાંખી

Groom Murder Bride On Wedding Day ; ભાવનગરમાં યુવાને કરી પોતાની ભાવી પત્નીની હત્યા.. લગ્નના દિવસે જ પ્રેમિકાને ઉતારી મોતને ઘાટ.. અગાઉ પ્રેમ લગ્ન કર્યા બાદ આજે પરિવારની સહમતીથી થવાના હતા લગ્ન..  

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 15, 2025, 03:14 PM IST

Bhavnagar Murder નવનીત દલવાડી/ભાવનગર ; કોઈ વિચારી પણ ન શકે તેવો ખૂની ખેલ ભાવનગરમાં ખેલાયો. લગ્નના દિવસે જ વરરાજાએ દુલ્હનની લોખંડના પાઇપ મારી હત્યા કરી નાંખી. ફેરા ફરવાના એક કલાક પહેલા વરરાજાએ દીવાલ સાથે ભાવિ પત્નીનું માથું ભટકાડ્યું હતું. મહેંદીવાળા હાથ હતા ને દુલ્હન લોહીલુહાણ તરફડ્યા મારી રહી હતી. 

બંને વચ્ચે લગ્નના આગલા દિવસે ઝગડો થયો હતો 
ભાવનગર શહેરના પ્રભુદાસ તળાવ વિસ્તારમાં ટેકરી ચોક પાસે આવેલા બમ્બાખાના વિસ્તારમાં ગત મોડી રાત્રીના પતિએ પત્નીની હત્યા કરી નાખવાની ઘટના સામે આવી છે. સાજન બારૈયા અને સોનીબેન રાઠોડ નામના યુવક યુવતી આજથી એક વર્ષ પૂર્વે ઘરેથી ભાગી જઈ સાથે રહેતા હતા. જ્યારે બંને પરિવારની સંમતી બાદ આજના દિવસે લગ્ન હોય ત્યારે ગત રાત્રીના કોઈ બાબતે ભાવિ પતિએ આવેશમાં આવી જઇ ભાવિ પત્નીની ઘાતકી હત્યા કરી નાખતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. ઘરમાં આવેલો લગ્નનો રૂડો અવસર માતમ માં ફેરવાય ગયો હતો અને હાલ પોલીસે આ સમગ્ર ઘટના મામલે આગળની તપાસ અને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે

સાજને નશો કરીને ભાવિ પત્નીને મારી નાંખી 
ભાવનગરમાં બનેલી હત્યાની ઘટના ના કારણે ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે. જેમાં લગ્નની આગલી રાત્રીએ એકવર્ષથી સાથે રહેતા ભાવિ પતિએ કોઈ કારણોસર પતિની હત્યા કરી નાખવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. જેમાં સાજન બારૈયા નામનો યુવક અને સોનીબેન રાઠોડ નામની યુવતી આજથી ૧ વર્ષપૂર્વે ઘરેથી ભાગી જઈ શહેરમાં અન્યત્ર વિસ્તારમાં સાથે રહેતા હતા. સમય જતાં વિવાદ બાદ બંને પરિવારની સહમતી બનતા રીતિરિવાજ મુજબ લગ્નનું નક્કી કર્યું હતું અને આજની તારીખે 15.11.25 ના રોજ લગ્ન નક્કી થયા હતા. કાર્ડ કંકોત્રી પણ સંબંધીઓને વહેંચી દીધી હતી અને ગઈકાલે બપોરે પીઠીની રસમની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરી ખૂબ નાચગાન પણ સજોડે કર્યું હતું. બાદમાં લગ્નની આગળની રાત્રીના કોઈ કારણોસર ભાવિ પતિ પત્ની વચ્ચે ઝગડો થયો હતો, સાજન બારૈયા નશાની ટેવ વાળો હોય જેથી નશો કરી તેની પત્નીને ખૂબ મારમારી માથાના ભાગે તીક્ષ્ણ હથિયારનો ઘા ઝીંકી દઈ તેની હત્યા કરી નાંખી હતી. 

આ યુવકે અગાઉ યુવતીના ઘર નજીકના એક ઘરમાં વાહનોમાં તોડફોડ કરી હતી. જે બાબતે પણ અલગથી પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. જ્યારે ઘરમાં લગ્નનો પ્રસંગ માતમમાં ફેરવાઈ જતા યુવતીના પરિવારે ભારે રોકકળ કરી મૂકી હતી. ઘટનાને પગલે લોકોના ટોળા ત્યાં ઉમટી પડ્યા હતા અને પોલીસને જાણ કરતા પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી ગયો હતો, તેમજ પંચનામું કરી મૃતદેહને પીએમ માટે ખસેડી આરોપી યુવાનને ઝડપી લેવા વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Bhavnagarcrime newsભાવનગરક્રાઈમ સમાચાર

