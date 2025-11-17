Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ભાવિ પત્ની સોનીની હત્યા કરનાર સાજન પકડાયો, લગ્નના દિવસે મારીને ફરાર થયો હતો

Groom Murder Bride On Wedding Day ; લગ્નના દિવસે ભાવી પત્નીની હત્યા કરનારો ‘સાજન’ ઝડપાયો. આગલી રાતે પોતાના ઘરે સોનીને મારી, જીવ બચાવવા પિતાએ નાનીના ઘરે મોકલી; રાતે 2 વાગ્યે ઘરે લઈ જઈ સવારે પતાવી દીધી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:50 PM IST

Trending Photos

ભાવિ પત્ની સોનીની હત્યા કરનાર સાજન પકડાયો, લગ્નના દિવસે મારીને ફરાર થયો હતો

Bhavnagar Murder ભાવનગર ; એક વર્ષ લિવ ઈન રિલેશનશિપમાં રહ્યા બાદ પરિવારને મનાવીને જ્યારે લગ્નનો દિવસ આવ્યો, ત્યારે જ ભાવિ પતિ સાજને સોનીની હત્યા કરી હતી અને ભાગી ગયો હતો. ભાવનગરની સોનીની હત્યા કરીને ભાગી ગયેલો સાજન આખરે પકડાઈ ગયો છે. 

લગ્નની થોડી ક્ષણો પહેલા વરરાજાએ દુલ્હનને મારી નાંખી હતી 
સાજન બારૈયા અને સોનીબેન રાઠોડ નામના યુવક યુવતી એક વર્ષ પૂર્વે ઘરેથી ભાગી જઈ સાથે રહેતા હતા. બંનેના પરિવારે સંબંધને સ્વીકૃતિ આપ્યા બાદ લગ્ન લેવાયા હતા. શનિવારે લગ્નના દિવસે કોઈ બાબતે ભાવિ પતિએ આવેશમાં આવી જઇ ભાવિ પત્નીની ઘાતકી હત્યા કરી નાખતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. બપોરે પીઠીની રસમની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરી ખૂબ નાચગાન પણ સજોડે કર્યું હતું. બાદમાં લગ્નની આગળની રાત્રીના કોઈ કારણોસર ભાવિ પતિ પત્ની વચ્ચે ઝગડો થયો હતો, સાજન બારૈયા નશાની ટેવ વાળો હોય જેથી નશો કરી તેની પત્નીને ખૂબ મારમારી માથાના ભાગે તીક્ષ્ણ હથિયારનો ઘા ઝીંકી દઈ તેની હત્યા કરી નાંખી હતી. ઘરમાં આવેલો લગ્નનો રૂડો અવસર માતમ માં ફેરવાઈ ગયો હતો. આ બાદ સાજન ફરાર હતો, જેને શોધવા ભાવનગર પોલીસે ગતિ ચક્રમાન કર્યા હતા. 

Add Zee News as a Preferred Source

સાજન અને સોની વચ્ચે કઈ વાતે ઝગડો થયો હતો
સાજન બારૈયા નશાની ટેવ વાળો હતો. 14 નવેમ્બરની રાત્રે દસેક વાગ્યાના સુમારે, સાજને સોનીને માર મારતા તે ભાગીને પોતાના ઘરે આવી હતી. સાજનથી બચાવવા માટે પરિવારે સોનીને તેના નાનીમા શાંતાબેન બાંભણીયાના ઘરે કરચલીયાપરા, પોપટનગર મોકલી આપી હતી. ​રાતના બે વાગ્યે સાજન વિપુલભાઈના ઘરે આવ્યો હતો. તેણે વિપુલભાઈના નાના ભાઈ સુનીલ ઉર્ફે બાબુને છરી બતાવી ઢીકાપાટુનો માર માર્યો અને સોની ક્યાં છે તે પૂછ્યું. જ્યારે પિતા હિંમતભાઈ વચ્ચે પડ્યા, ત્યારે સાજને તેમને પણ ધોકા વડે પગે મુંઢ ઇજા પહોંચાડી હતી. આ બાદ તેણે સોનીની હત્યા કરી હતી.

કેવી રીતે પકડાયો સાજન
ભાવિ પત્ની સોનીની હત્યા કરીને સાજન ભાગી ગયો હતો. જેને ભાવનગર પોલીસ શોધી રહી હતી. પોલીસે જૂદી-જુદી ટીમો બનાવી હેવાન સાજનને 16 નવેમ્બરની રાતે ઝડપી લીધો છે. સાજન ઉર્ફે ભૂરા વિરુદ્ધ હત્યા, અપહરણ, ધમકી અને મારપીટ સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Bhavnagarcrime newsભાવનગરક્રાઈમ સમાચાર

Trending news