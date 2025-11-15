લગ્ન એક કલાક પહેલા એવું શું થયું કે વરરાજાએ લઈ લીધો જાનુડીનો જીવ! દુલ્હનની હત્યા કરી ભાગ્યો
Groom Murder Bride ; તો ભાવનગરમાં યુવાને કરી પોતાની ભાવી પત્નીની હત્યા.. લગ્નના દિવસે જ પ્રેમિકાને ઉતારી મોતને ઘાટ.. અગાઉ પ્રેમ લગ્ન કર્યા બાદ આજે પરિવારની સહમતીથી થવાના હતા લગ્ન..
Bhavnagar Murder ; રાજકોટ બાદ આજે ભાવનગરમાં ખૂની ખેલ ખેલાયો છે. લગ્નના દિવસે જ વરરાજાએ દુલ્હનની ઘાતકી હત્યા કરી મોતને ઘાટ ઉતારી છે.
લગ્નના દિવસે યુવતીની કરપીણ હત્યા
કપલ આજે સાત ફેરા લેતા પહેલાં ભાવિ પતિએ વાગ્દત્તાની કરપીણ હત્યા કરી છે. ભાવનગરના ટેકરી ચોક વિસ્તારમાં આ ઘટના બની છે. સોની અને સાજને 6 મહિના પહેલાં પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા. પરિવારને મનાવ્યા બાદ આજે રિતિરીવાજથી બંનેના લગ્ન થવાના હતા. પરંતું લગ્નની થોડી ક્ષણો પહેલા જ સાજને સોનીની હત્યા કરી નાંખી છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ભાવનગરના પ્રભુદાસ તળાવ વિસ્તારમાં રહેતા હિંમતભાઈ જીવાભાઇ રાઠોડની પુત્રી સોની રાઠોડના આજે સાજન નામના યુવક સાથે લગ્ન હતા. બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ પાંગ્યો હતો. તેમજ છ મહિનાથી બંને લિવ ઈન રિલેશનશિપમાં પણ રહેતા હતા. તેના બાદ આજે પરિવારની સહમતીથી તેમના લગ્ન લેવાયા હતા.
પરંતું લગ્નના એક કલાક પહેલા જ સાજને છરીના ઘા ઝીંકીને સોનીની હત્યા કરી નાંખી હતી. લગ્નના દિવસે જ સાજને સોનીની લોખંડના પાઇપ મારી હત્યા કરી હતી. ફેરા ફરવાના એક કલાક પહેલા દીવાલ સાથે માથું ભટકાડ્યું હતું. મહેંદીવાળા હાથ હતા ને સોની લોહીલુહાણ તરફડી રહી હતી.
હત્યા કર્યા બાદ સાજન ભાગી છૂટ્યો હતો. ત્યારે આ ઘટનાથી સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ભાવનગરમાં ખૂની ખેલ ખેલાયા પોલીસ કાફલો દોડી ગયો હતો. હત્યારા સાજનને શોધવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે અને તપાસ શરૂ કરી છે.
