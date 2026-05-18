/ભાવનગરની ગલીઓમાં પ્રેમીપંખીડા બાખડ્યા, લગ્ન માટે કરેલા ડ્રામા બાદ ગર્લફ્રેન્ડ-બોયફ્રેન્ડે સામસામે ફરિયાદ કરી

Lovers High Voltage Drama : ભાવનગરમાં એક યુવતી તેની બહેનપણી સાથે યુવકના ઘરે પહોંચી હતી, અને લગ્ન કરવાની વાત કરી હતી. આ બાદ મામલો એવો બિચક્યો કે સીધો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો. યુવક યુવતીએ એકબીજા સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરી, જાણો શું છે પ્રેમીપંખીડાઓનો આ હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા
Bhavnagar News : ભાવનગરના ગર્લફ્રેન્ડ-બોયફ્રેન્ડનો કિસ્સો ચર્ચાના ચગડોળે ચઢ્યો છે. ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પાંગરેલો પ્રેમ હોટલના રૂમ સુધી પહોંચ્યો હતો. પરંતું લગ્નની વાત આવી તો યુવકે યુવતી સાથે લગ્ન કરવાની ના પાડી દીધી. આ મુદ્દે થયેલા હાઈવોસ્ટેજ ડ્રામા બાદ યુવકી અને યુવતી દ્વારા સામસામે પોલીસ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. આમ, બે અલગ અલગ જ્ઞાતિના યુવક યુવતીએ ભાવનગરની ગલીઓમાં ચર્ચા જગાવી છે.
મારા ભાઈ વિરાજ સાથે લગ્ન કરવાની જીદ પકડી
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ભાવનગરમાં એક મહિલાએ પોલીસ ફરિયાદમાં જણાવ્યું કે, તે હાલ વેકેશન કરવા માટે પોતાના પિયર ગઈ હતી. ત્યારે આ દરમિયાન બે યુવતીઓ તેના ઘરે આવી ગઈ હતી. બંને ફ્લેટના પાર્કિંગમાં ધસી આવી હતી. બંને યુવતીઓએ મારા ભાઈને અપશબ્દો કહ્યા હતા. બેમાંથી એક યુવતીએ મારા ભાઈ વિરાજ સાથે લગ્ન કરવાની જીદ પકડી હતી.
હું વિરાજની ગર્લફ્રેન્ડ છું, મારે લગ્ન કરવાના છે
યુવતીએ કહ્યું કે, હું વિરાજની ગર્લફ્રેન્ડ છું, અને મારે તેની સાથે લગ્ન કરવા છે. આ બાદ મામલો વધારે બિચક્યો હતો. યુવક વિરાજના પરિવારજનોએ બંને યુવતી પાસે તેમની માતાપિતાના નંબર માંગ્યા હતા, જેના બાદ યુવતીઓ ઉશ્કેરાઈ ગઈ હતી. આ બાદ યુવતીઓએ મારા વૃદ્ધ માતા સાથે ઝપાઝપી કરી હતી, અને તેમને ધક્કો મારીને નીચે પાડી દીધા હતા. બેમાંથી એક યુવતીએ પોતાને વિરાજની ગર્લફ્રેન્ડ ગણાવી લગ્ન કરવાની જીદ કરી હતી. તેણે કહ્યું હતું કે, હું તેની ગર્લફ્રેન્ડ છું, મારે લગ્ન કરવાના છે.
મહિલાએ પોલીસ ફરિયાદ કરતા બંને યુવતીઓ સામે ભાવનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં BNSની કલમ 115(2), 352, 351(3), 314 અને 54 મુજબ ગુનો નોંધાયો છે.
વિરાજે શારીરિક સંબંધો બાંધીને લગ્ન માટે ના પાડી દીધી
તો બીજી તરફ, યુવકના ઘરે તાયફો કરનાર યુવતી પણ પોતાની ફરિયાદ લઈને પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી હતી. તેણે પોતાની ફરિયાદમાં લખાવ્યું કે, ભાવનગરના વિરાજ ઝાલા નામના યુવક સાથે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર મારો પરિચય થયો હતો. વિરાજ ઝાલાએ મને ચિરાગ ઝાલા તરીકે ઓળખ આપી હતી. તેણે મારી સાથે પહેલા મિત્રતા કેળવી હતી. જેના બાદ અમારા વચ્ચે પ્રેમસંબંધ પાંગર્યો હતો. તેણે મારી સાથે વિવિધ હોટલોમાં શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા. અને હવે તેણે લગ્ન કરવાની ના પાડી દીધી છે.
વિરાજના માતા-બહેને મને અપમાનિત કરી - યુવતી
યુવતીએ કહ્યું કે, વિરાજે લગ્ન માટે ના પાડતા હું તેના ઘરે પહોંચી હતી. જ્યાં માતા અને બહેન સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, અને ત્યાં ઝગડો તયો હતો. યુવતીએ કહ્યું કે, વિરાજના પરિવારજનોએ મને જ્ઞાતિનું નામ લઈ અપમાનિત કર્યા હતા, મારી સાથે મારામારી પણ કરી હતી. તેથી હું મારી ફરિયાદ આપું છું. આમ, યુવતીના ફરિયદાના આધારે વિરાજ ઝાલા નામના યુવક સામે એટ્રોસિટી એક્ટ તથા ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે.