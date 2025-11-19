Prev
ભાવનગરના ટ્રિપલ મર્ડર કેસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો, અન્ય મહિલા સાથેના પ્રેમ સંબંધમાં પત્ની, પુત્રી અને પુત્રને ઉતાર્યા મોતને ઘાટ

Bhavnagar Triple Murder: ભાવનગરમાં ટ્રિપલ મર્ડર કેસમાં નવો ખુલાસો થયો છે. પોલીસ તપાસમાં હત્યારો ACF શૈલેષ ખાંભલા અન્ય મહિલાના પ્રેમમાં હોવાનો ખુલાસો થયો છે. નોંધનીય છે કે, પોલીસ તપાસ બાદ પત્ની, પુત્રી અને પુત્રની હત્યા બાદ હત્યારા ACFની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 19, 2025, 07:31 PM IST

Bhavnagar Triple Murder: ભાવનગર શહેરના તળાજા રોડ પર આવેલા ફોરેસ્ટ કોલોનીમાંથી દટાયેલી હાલતમાં માતા અને બે બાળકોના મૃતદેહ મળી આવતા હડકંપ મચી ગયો હતો. જો કે, પોલીસે પતિ દ્વારા ત્રણે વ્યક્તિઓના ગુમ થયા અંગેની ફરિયાદ બાદ તપાસ શરૂ કરી હતી. આ પછી પોલીસ તપાસમાં મોટો ખુલાસો થયો હતો કે, પતિ શૈલેષ ખાંભલાએ ત્રણેયની હત્યા કરી લાશને જમીનમાં દાટી દીધી હતી. 

જ્યારબાદ પોલીસે હત્યારા ACF શૈલેષ ખાંભલાની ધરપકડ કરી હતી અને વધુ પુછપરછ માટે કોર્ટમાં રજૂ કરીને 14 દિવસના રિમાન્ડ માંગ્યા હતા. જો કે, કોર્ટ દ્વારા 7 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરાતા ACF તારીખ 25 સુધી રિમાન્ડ પર છે. રિમાન્ડ મેળવ્યા બાદ હત્યારા ACF શૈલેષ ખાંભલાની પુછપરછ દરમિયાન વધુ એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. હત્યારો ACF શૈલેષ ખાંભલા અન્ય મહિલાના પ્રેમમાં હોવાનું સામે આવ્યું છે. હત્યારો પતિ વન વિભાગમાં ફરજ બજાવતી મહિલા કર્મચારી સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો. હત્યારા ACF શૈલેષ ખાંભલા અન્ય મહિલા સાથે પ્રેમ સંબંધમાં હોવાના કારણે પત્ની સાથે રહેવા માંગતો ન હતો અને આ જ કારણોસર પત્ની, પુત્રી અને પુત્રથી છુટકારો મેળવવા માટે ત્રણેયની હત્યા કરી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. 

શૈલેષ ખાંભલા પત્ની સાથે રહેવા ન માંગતો હતો 
નોંધનીય છે કે, મોટા સુરક ગામના નૈનાબેન અને સેંદરડા ગામના શૈલેષના લગ્ન થયા હતા. લગ્નજીવન દરમિયાન તેમને પુત્રી પૃથા અને પુત્ર ભવ્યની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. નૈનાબેનના પતિ શૈલેષ ખાંભલા હાલ વનવિભાગના વિસ્તરણ વિભાગમાં ACF તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. અગાઉ તેઓએ દાહોદ જિલ્લામાં અને ત્યાર બાદ જૂનાગઢના મેંદરડા અને ફરી દાહોદ ખાતે RFO તરીકે ફરજ બજાવી હતી. 

જ્યારે એક વર્ષ પહેલા શૈલેષ ખાંભલાની ACFના પ્રમોશન સાથે બોટાદ સબ ડિવિઝન હેઠળ આવતા વિસ્તરણ વિભાગમાં બદલી કરવામાં આવી હતી. વનવિભાગની નોકરી દરમિયાન 40 વર્ષીય પત્ની નૈનાબેન, 13 વર્ષીય પુત્રી પૃથા અને 9 વર્ષીય પુત્ર ભવ્ય સુરત ખાતે રહેતા હતા. પતિ-પત્ની વચ્ચે સાથે રહેવા બાબતે અનેક વખત રકઝક થતી હતી, જેમાં પત્ની નૈનાબેન પતિ સાથે રહેવા માંગતી હતી. પરંતુ શૈલેષ ખાંભલા તેને સાથે રાખવા માંગતો ના હતો. ત્યારે દિવાળી બાદ પત્ની નૈનાબેન બન્ને બાળકો સાથે ભાવનગર આવ્યા હતા, જેઓ 5 તારીખે સુરત જવા નીકળ્યા બાદ ગુમ થયા અંગે પતિ શૈલેષ ખાંભલાએ ભરતનગર પોલીસ મથકે લેખિત અરજી કરી હતી. 

ઘર પાસેના ખાડામાંથી ત્રણેયની લાશ મળી હતી 
પોલીસે પતિ શૈલેષ ખાંભલા દ્વારા જણાવ્યા પ્રમાણે તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં તેના જણાવ્યા પ્રમાણે તપાસ કરવા છતાં કોઈ પગેરું નહીં મળતા પોલીસને પતિ શૈલેષ પર શંકા ઉપજી હતી. જે બાદ શંકાના આધારે પોલીસે ફોરેસ્ટ કોલોની ખાતે રહેતા અને વિભાગીય કર્મચારીઓને પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. જેમાં શૈલેષ ખાંભલાએ પરિવારના ત્રણે લોકો ગુમ થયા પૂર્વે ઘર નજીક કચરો દાટવા મોટો ખાડો કરાવ્યો હોવાનું અને તેને થોડા દિવસ બાદ બુરાવી દીધો હોવાની માહિતી મળી હતી. જે બાદ પોલીસે સુરત પોલીસની મદદ લઈ શૈલેષ ખાંભલાની શંકાના આધારે અટકાયત કરી હતી. જ્યારે ભાવનગર પોલીસે વનવિભાગના કર્મચારીઓ પાસેથી મળેલી માહિતીને લઈને શંકાના આધારે પોલીસે બાતમીવાળી જગ્યા પર ખોદકામ કરતા 40 વર્ષીય પત્ની નૈનાબેન, 13 વર્ષીય પુત્રી પૃથા અને 9 વર્ષીય પુત્ર ભવ્યના મૃતદેહ જમીનમાં કરાયેલ ખાડામાં દટાયેલી હાલતમાં મળી આવતા હડકંપ મચી ગયો હતો. પોલીસે ત્રણેના મૃતદેહને બહાર કઢાવી પેનલ પીએમ માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. 

