/ભાવનગરના લઠ્ઠાકાંડમાં મૃત્યુંઆંક વધ્યો! 6 પોલીસ અધિકારીઓ સસ્પેન્ડ, આરોપીઓ 10 દિવસના રિમાન્ડ પર, આજે નેતાઓની મુલાકાતનો થશે જમાવડો!

Bhavnagar News: ભાવનગર જિલ્લામાં ઝેરી દારૂ પીવાથી સર્જાયેલા દર્દનાક લઠ્ઠાકાંડે સમગ્ર ગુજરાતમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે. આ દારૂકાંડમાં અત્યાર સુધીમાં સત્તાવાર રીતે 8 લોકોનાં કરૂણ મોત નીપજ્યાં છે, જ્યારે 31થી વધુ દર્દીઓ હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. ગઈકાલે હાથબ ગામના સુધીર રાવળ નામના વ્યક્તિનું પણ નકલી દારૂના સેવનથી મોત નીપજતાં મૃત્યુઆંક વધ્યો છે.
પોલીસ વિભાગમાં મોટા પાયે કાર્યવાહી
આ સમગ્ર ઘટનામાં પોલીસની ઘોર બેદરકારી સામે આવતા કડક સસ્પેન્શનના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ પઢેરિયાને સીધી બેદરકારી બદલ તેમજ એલસીબીના પીઆઈ મયુરધ્વજસિંહને નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારીને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, 1 બીટ જમાદાર, 1 મહિલા જમાદાર અને 3 સ્ટાફ કર્મીઓ સહિત કુલ 6 પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને સેવામાંથી નિકાલ કરવામાં આવ્યા છે.
ઇથેનોલ-મિથેનોલનું મિશ્રણ અને ઉજ્જૈન સુધી લંબાયેલા તાર
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ભાવનગરનો ગૌતમ સોલંકી, રઈશ અને નરેન્દ્ર યાદવ ભેગા મળીને ઇથેનોલ અને મિથેનોલના અત્યંત જોખમી મિશ્રણથી ડુપ્લિકેટ દારૂ બનાવતા હતા. છેલ્લા દોઢ માસથી આ કાળો કારોબાર ચલાવતો મુખ્ય આરોપી રઈશ મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનથી ઝડપાઈ ગયો છે. આ મામલાના તાર હવે રાજ્ય બહાર સુધી લંબાયા હોવાથી પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોમાં પણ સઘન તપાસ શરૂ કરી છે.
આરોપીઓના 10 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર
કેસમાં કુલ 21 ઇસમો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે, જેમાંથી પોલીસ દ્વારા ઝડપાયેલા 13 આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) દ્વારા આરોપીઓના 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી, જેની સામે કોર્ટે 10 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. હવે SMC દ્વારા આરોપીઓ નકલી દારૂ બનાવવાનો માલસામાન અને પેકિંગ મટીરીયલ ક્યાંથી લાવતા હતા, કેટલો દારૂ બનાવ્યો અને કોને કોને સપ્લાય કર્યો હતો તે તમામ મુદ્દાઓ પર ઊંડાણપૂર્વક પૂછપરછ કરવામાં આવશે.
આજે કેબિનેટ મંત્રી પોતે ભાવનગર ખાતે હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓની મુલાકાતે પહોંચશે
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને આજે કેબિનેટ મંત્રી પોતે ભાવનગર ખાતે હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓની મુલાકાતે પહોંચશે. બીજી તરફ, કોંગ્રેસ દ્વારા પણ આ મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ કરાયું છે. કોંગ્રેસ નેતા જીગ્નેશ મેવાણીની ઉપસ્થિતિમાં ધાંગધ્રા/ભાવનગર વિસ્તારમાં ધરણા યોજાશે તેમજ તેઓ હોસ્પિટલ અને અસરગ્રસ્ત ગામની મુલાકાત લઈને પીડિત પરિવારોને સાંત્વના પાઠવશે.