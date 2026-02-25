Prev
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડના એક નિર્ણયથી ખેડૂતોમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો, કહ્યું- વધી જશે ખર્ચ

ભાવનગરના મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડના એક નિર્ણયથી ખેડૂતોમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પ્લાસ્ટિકના બારદાન પર યાર્ડે પ્રતિબંધ મુકતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 25, 2026, 06:15 PM IST

નવનીત દલવાડી, ભાવનગરઃ ગુજરાતના સૌથી મોટા ડુંગળી માર્કેટ તરીકે ઓળખાતું મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડ હાલમાં વિવાદોના વંટોળમાં છે. પ્લાસ્ટિકના બારદાન પર પ્રતિબંધ મૂકતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે....ખેડૂતો વધુ ખર્ચનો દાવો કરી રહ્યા છે...તો વેપારીઓ પ્લાસ્ટિકમાં ડુંગળી બગડી જાય તેવા દાવા કરી રહ્યા છે...ત્યારે શું છે સમગ્ર મામલો?...જુઓ આ અહેવાલમાં....

ભાવનગરનું મહુવા...ગુજરાતનું સૌથી મોટું ડુંગળી માર્કેટ...ડુંગળી માટે દેશભરમાં ઓળખાતું માર્કેટ. અહીંથી ડુંગળી અન્ય રાજ્યો ઉપરાંત વિદેશ સુધી એક્સપોર્ટ થાય છે. પરંતુ હવે મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડના એક પરિપત્રે ખેડૂતોમાં ભારે અસંતોષ ફેલાવ્યો છે...

માર્કેટિંગ યાર્ડે નિર્ણય કર્યો છે કે હવે કોઈ પણ ખેડૂત ડુંગળી પ્લાસ્ટિકના બારદાનમાં લાવી શકશે નહીં. લાલ અને સફેદ..બંને પ્રકારની ડુંગળી માત્ર શણના કોથળા એટલે કે કંતાનની ગુણીમાં જ લાવવી પડશે.

મહુવા માર્કેટે શું કર્યો નિર્ણય?
ખેડૂત ડુંગળી પ્લાસ્ટિકના બારદાનમાં લાવી શકશે નહીં
લાલ અને સફેદ ડુંગળી શણના કોથળા જ લાવવી પડશે

ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે હાલ બજારમાં ડુંગળીના ભાવ 150 થી 200 રૂપિયા સુધી જ મળી રહ્યા છે. તેમાં પણ 200 રૂપિયા માત્ર ઉત્તમ ગુણવત્તાની ડુંગળી માટે જ મળે છે. આવી સ્થિતિમાં વધારાનો ખર્ચ સહન કરવો મુશ્કેલ બની રહ્યો છે.

ભાવ 150થી 200 રૂપિયા સુધી જ મળી રહ્યા છે
200 રૂપિયા માત્ર ઉત્તમ ડુંગળીના જ મળે છે

બીજી તરફ માર્કેટિંગ યાર્ડના વેપારીઓનો દાવો છે કે પ્લાસ્ટિકના બારદાનમાં ડુંગળી એક્સપોર્ટ દરમિયાન બગડી જાય છે. કંતાનના કોથળામાં હવા પસાર થાય છે અને ડુંગળી લાંબા સમય સુધી સારી રહે છે.

હવે સવાલ એ છે કે ગુણવત્તા અને એક્સપોર્ટને પ્રાથમિકતા આપવી કે ખેડૂતોના વધતા ખર્ચને ધ્યાનમાં લેવું?...મહુવામાં હાલ ખેડૂતો અને વેપારીઓ આમને-સામને આવી ગયા છે...સરકાર કે માર્કેટિંગ યાર્ડ વચ્ચે ચર્ચા કરીને કોઈ મધ્યમ માર્ગ નીકળે તેવી ખેડૂતોની માંગ છે....

મુદ્દો માત્ર બારદાનનો નથી...મુદ્દો છે ખેડૂતના જીવન નિર્વાહનો...મહુવામાં પ્લાસ્ટિક બારદાન પર પ્રતિબંધના નિર્ણયથી ખેડૂતોમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. હવે જોવાનું રહેશે કે માર્કેટિંગ યાર્ડ પોતાનો નિર્ણય યથાવત રાખે છે કે ખેડૂતોને રાહત આપે છે.

 

