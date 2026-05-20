/મરણ ચીસોથી ભાવનગર-અમદાવાદ હાઈ-વે ગૂંજ્યો! કન્ટેનર પાછળ કાર ઘૂસી જતાં 3 મિત્રોને મળ્યું કરૂણ મોત

Bhavnagar Accident: ભાવનગર અમદાવાદ નેશનલ હાઇવે પર સર્જાયો ગમખ્વાર અકસ્માત. ભડભીડ ટોલનાકા નજીક સર્જાયેલા ગંભીર અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના મોત. ભાલ પંથકના ભડભીડ ટોલનાકાથી એક કિલોમીટર દૂર સર્જાયો હતો અકસ્માત. ત્રણ નંબરની ખાડી પાસે મોડીરાત્રે ઓવરસ્પીડમાં આવી રહેલી કારનો અકસ્માત. હાઇવે પર ઉભેલા કન્ટેનરની પાછળના ભાગે કાર ઘુસી જતા અકસ્માત સર્જાયો હતો.
Bhavnagar Accident: ભાવનગર-અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે પર મોડી રાત્રે એક કાળજું કંપાવી દેનારો ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે. ભાલ પંથકના ભડભીડ ટોલનાકા નજીક પૂરપાટ ઝડપે જઈ રહેલી કાર હાઈવે પર ઉભેલા કન્ટેનરની પાછળ ધડાકાભેર ઘૂસી જતાં કારમાં સવાર ત્રણ આશાસ્પદ યુવાનોના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કારનો કચ્ચરઘાણ વળી ગયો હતો.
મોડી રાત્રે ઓવરસ્પીડના કારણે સર્જાયો અકસ્માત
મળતી માહિતી મુજબ, આ ગંભીર અકસ્માત ભાલ પંથકમાં આવેલા ભડભીડ ટોલનાકાથી આશરે એક કિલોમીટર દૂર, ત્રણ નંબરની ખાડી પાસે મોડી રાત્રે સર્જાયો હતો. એક કાર અતિશય ઓવરસ્પીડમાં ભાવનગર-અમદાવાદ હાઈવે પરથી પસાર થઈ રહી હતી. આ દરમિયાન રોડની સાઈડમાં ઉભેલા એક કન્ટેનરની પાછળના ભાગે કાર ધડાકાભેર ભટકાઈ હતી. અકસ્માતનો અવાજ એટલો પ્રચંડ હતો કે આસપાસના લોકો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.
અકસ્માતમાં ભોગ બનેલા મૃતકોના નામ
આ કાળમુખા અકસ્માતમાં કારમાં સવાર ત્રણેય વ્યક્તિઓના ગંભીર ઈજાઓ થવાના કારણે ઘટનાસ્થળે જ પ્રાણ પંખેરૂ ઊડી ગયા હતા. મૃતકોની ઓળખ નીચે મુજબ થઈ છે. જેમાં વિરેન્દ્રસિંહ કિરીટસિંહ સરવૈયા, બળભદ્રસિંહ રણજીતસિંહ ચુડાસમા અને ઈમ્તિયાઝભાઈ અરૂણભાઈ મલેકનો સમાવેશ થાય છે.
હોસ્પિટલ ખાતે લોકોના ટોળેટોળાં ઉમટ્યા
અકસ્માતની જાણ થતાં જ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને ત્રણેય મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ભાવનગરની સર તખ્તસિંહજી (સર ટી.) હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડ્યા હતા. અકસ્માતના સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતાં જ મૃતકોના પરિવારજનો, મિત્રો અને સ્થાનિક લોકોના ટોળેટોળાં હોસ્પિટલ પરિસરમાં ઉમટી પડ્યા હતા. હોસ્પિટલ ખાતે ગમગીનીભર્યો માહોલ છવાઈ ગયો હતો અને સ્વજનોના આક્રંદથી વાતાવરણ ગમગીન બની ગયું હતું. પોલીસે આ મામલે અકસ્માતનો ગુનો નોંધીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.