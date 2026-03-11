ગુજરાતમાં પ્રથમવાર સર્વર હેક કરી બેન્કમાંથી સીધી ચોરી: ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ બેન્કને 7 કરોડનો ફટકો!
Bhavanagar News: ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ બેન્કનું સર્વર હેક કરી રૂ. ૭ કરોડ સેરવી લીધા. દર વર્ષે અબજો રૂપિયાના સાયબર ક્રાઈમ થાય છે તેમાં વ્યક્તિગત બેન્ક એકાઉન્ટસમાંથી રકમ તફડાવાય છે. પણ, ગુજરાતમાં પહેલી વખત કોઈ બેન્કનું સર્વર હેક કરી સાત કરોડ જેવી તોસ્તાન રકમ સેરવી લેવામાં આવી છે. ભાવનગર ડિસ્ટ્રીક્ટ કો-ઓપરેટીવ બેન્કનું સર્વર હેક કરીને રવિવારની રજાના દિવસે તળાજા, ભરતનગર, સુભાષનગર અને સિદસર એ ચાર બ્રાન્ચના બેન્ક એકાઉન્ટસમાં કુલ ૩૫૦ ટ્રાન્ઝેક્શન કરી કુલ ૭ કરોડ રૂપિયા બીજા એકાઉન્ટસમાં ટ્રાન્સફર કરાયા હતા.
Trending Photos
Bhavanagar News: ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી વ્યક્તિગત બેન્ક ખાતામાંથી નાણાં ચોરાવાના કિસ્સાઓ સામાન્ય હતા, પરંતુ રાજ્યમાં પહેલીવાર સીધું બેન્કનું સર્વર જ હેક કરીને કરોડો રૂપિયા સેરવી લેવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કો-ઓપરેટિવ બેન્કની સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં ગાબડું પાડી સાયબર ગઠિયાઓએ રવિવારની રજાનો લાભ ઉઠાવી અંદાજે ₹7 કરોડ ટ્રાન્સફર કરી લીધા છે.
કેવી રીતે આચરવામાં આવ્યું કૌભાંડ?
સાયબર ગઠિયાઓએ બેન્કની સોફ્ટવેર સિસ્ટમમાં રહેલી ખામીનો ફાયદો ઉઠાવ્યો હતો. આ ચોરીની પદ્ધતિ નીચે મુજબના તબક્કાવાર રીતે અમલમાં મૂકાઈ હતી. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, બેન્કની મોબાઈલ એપ્લિકેશન દ્વારા સોફ્ટવેર સિસ્ટમમાં બિનઅધિકૃત પ્રવેશ મેળવવામાં આવ્યો હતો. બેન્ક બંધ હોવાથી ટ્રાન્ઝેક્શન પર કોઈનું ધ્યાન ન જાય તે માટે રવિવારનો દિવસ પસંદ કરાયો હતો. તળાજા, ભરતનગર, સુભાષનગર અને સિદસર - આ ચાર બ્રાન્ચના ડેટા સિક્યુરિટીને હેક કરવામાં આવી હતી. મોબાઈલ ટ્રાન્સફરની ₹2 લાખની મર્યાદા હોવાથી, હેકર્સ દ્વારા કુલ 350 અલગ-અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન કરીને ₹7 કરોડ સેરવવામાં આવ્યા હતા. ટેકનિકલ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ સમગ્ર કૌભાંડ આચરવા માટે 4 મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ થયો હતો.
બેન્કની ત્વરિત કાર્યવાહી
બેન્કના આંતરિક મોનિટરિંગ દરમિયાન જ્યારે અસામાન્ય ટ્રાન્ઝેક્શન જોવા મળ્યા, ત્યારે અધિકારીઓ સતર્ક થયા હતા. વધુ નુકસાન અટકાવવા માટે બેન્કે નીચેના પગલાં લીધા છે. બેન્કની તમામ 88 શાખાઓની ઓનલાઈન કામગીરી તાત્કાલિક અસરથી સ્થગિત કરી દેવાઈ હતી. જે અન્ય બેન્ક ખાતાઓમાં પૈસા ટ્રાન્સફર થયા છે, તે તમામ બેન્કોને ઈમેઈલ કરી તે રકમ સીઝ (Freeze) કરવા માટે જાણ કરવામાં આવી છે. ₹2 કરોડથી વધુની રકમ હોવાથી ગાંધીનગર સ્થિત સ્ટેટ સાયબર સેલમાં ફરિયાદ નોંધાવવા તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કો-ઓપરેટિવ બેન્કના ચેરમેન રસિક ભીંગરાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે ખાતાધારકોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, તેમની થાપણો સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે. અમે હાલની સોફ્ટવેર સિસ્ટમમાં ફેરફાર કરી રહ્યા છીએ અને બુધવારથી બેન્કિંગ કામગીરી ફરી શરૂ થવાની શક્યતા છે."
સાત લાખ ખાતાધારકોની સુરક્ષાનો સવાલ
ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ બેન્ક સાથે અંદાજે 7 લાખ ખાતાધારકો જોડાયેલા છે. આ ઘટનાએ ડિજિટલ બેન્કિંગની સુરક્ષા સામે મોટા પ્રશ્નાર્થ ચિન્હો ઊભા કર્યા છે. બેન્ક સત્તાવાળાઓએ ખાતરી આપી છે કે બેન્કની સિસ્ટમ અપગ્રેડ કરવામાં આવી રહી છે જેથી ભવિષ્યમાં આવી ઘટના ન બને.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે