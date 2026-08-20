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ભાવનગરના ખરકડી ગામે લઠ્ઠાકાંડથી હાહાકાર; ટપોટપ 7 લોકોના મોત, બુટલેગર રઈશ ઉજ્જૈનથી ઝડપાયો, SMC એ સીટની રચના કરી

Bhavnagar News: ભાવનગર જિલ્લાના ખરકડી ગામે બનેલા કથિત લઠ્ઠાકાંડની ઘટનાને પગલે સમગ્ર રાજ્યમાં ભારે ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. ઝેરી કેમિકલયુક્ત નકલી દારૂ પીવાથી અત્યાર સુધીમાં 7 લોકોના મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે 19 જેટલા દર્દીઓ ભાવનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીઓ પૈકી 7 લોકોની તબિયત અત્યંત ગંભીર હોવાથી મૃત્યુઆંક હજુ વધવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. તબીબો અને પ્રશાસન દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે કે છેલ્લા બે દિવસમાં જે પણ લોકોએ આ પ્રકારના દારૂનું સેવન કર્યું હોય, તેઓ તાત્કાલિક ધોરણે નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે પહોંચે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 20, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:34 AM IST
ભાવનગરના ખરકડી ગામે લઠ્ઠાકાંડથી હાહાકાર; ટપોટપ 7 લોકોના મોત, બુટલેગર રઈશ ઉજ્જૈનથી ઝડપાયો, SMC એ સીટની રચના કરી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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