ગુજરાત સરકારની 'સલામત સવારી' માતા-પુત્રીનો ભોગ લીધો! ભાવનગર સ્ટેન્ડ બહાર બેકાબૂ બસે પરિવારને અડફેટે લીધો, બન્નેનાં મોત

Bhavnagar News: ભાવનગર જિલ્લાના સિહોરમાં એક અત્યંત કરુણ અને હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. સિહોર બસ સ્ટેન્ડમાંથી બહાર નીકળી રહેલી ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (ST)ની બસની બ્રેક ફેઇલ થઈ જતાં બસ અનિયંત્રિત બની ફૂટપાથ પર ચડી ગઈ હતી. આ ભીષણ અકસ્માતમાં ફૂટપાથ પર વાહનની રાહ જોઈને બેઠેલાં માતા અને તેમની માસૂમ દીકરી પર બસનું ટાયર ફરી વળતાં બંનેનું કરુણ મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે અન્ય એક મહિલા ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થઈ છે.
બેકાબૂ બસ સીધી ફૂટપાથ પર ચડી ગઈ હતી
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, આ અકસ્માત ભાવનગર-સિહોર-ટાણા-વરલ રૂટ પર દોડતી એસટી બસ દ્વારા સર્જાયો હતો. બસ સ્ટેન્ડમાંથી પૂરપાટ ઝડપે બહાર નીકળતી વખતે અચાનક ડ્રાઈવરે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હતો. ડ્રાઈવરે બ્રેક મારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ બ્રેક ન લાગતાં બેકાબૂ બસ સીધી ફૂટપાથ પર ચડી ગઈ હતી અને ભરૂચા ક્લબની દિવાલ સાથે ધડાકાભેર ટકરાઈને ઊભી રહી હતી.
માતા-પુત્રીનું કચડાઈ જવાથી ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું
આ દુર્ઘટનામાં ફૂટપાથ પર વાહનની રાહ જોઈને બેઠેલાં રામધારી ગામના 28 વર્ષીય લલીતાબેન ગુલાબસિંહ પરમાર અને તેમની 9 વર્ષીય પુત્રી સોનિયાબેન ગુલાબસિંહ પરમારનું કચડાઈ જવાથી ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. આ સિવાય હડમતીયા નજીક આવેલા થોડા ગામના રહેવાસી મધુબેન લાલજીભાઈ વાઘેલા નામના અન્ય એક મહિલા પણ બસની ઝપેટમાં આવતાં ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, જેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
ડ્રાઈવરનું નિવેદન નોંધી આગળની કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરી
અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે લોકોના ટોળાં એકઠા થઈ ગયાં હતાં અને પોલીસ કાફલો પણ દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે બસને ઘટનાસ્થળેથી હટાવીને વાહનવ્યવહાર ખુલ્લો કરાવ્યો હતો. અકસ્માત સર્જનાર 27 વર્ષીય ફિક્સ પગારદાર ડ્રાઈવર દિનેશભાઈ ધીરાભાઈ જાંબુચાને એસટી વિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશન હાજર કરવામાં આવ્યો છે. તપાસ દરમિયાન ડ્રાઈવર નિરવ્યસની હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. હાલમાં સિહોર પોલીસે ડ્રાઈવરનું નિવેદન નોંધી આગળની કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.