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ગુજરાત સરકારની 'સલામત સવારી' માતા-પુત્રીનો ભોગ લીધો! ભાવનગર સ્ટેન્ડ બહાર બેકાબૂ બસે પરિવારને અડફેટે લીધો, બન્નેનાં મોત

ભાવનગર જિલ્લાના સિહોરમાં એક અત્યંત કરુણ અને હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. સિહોર બસ સ્ટેન્ડમાંથી બહાર નીકળી રહેલી ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (ST)ની બસની બ્રેક ફેઇલ થઈ જતાં બસ અનિયંત્રિત બની ફૂટપાથ પર ચડી ગઈ હતી. આ ભીષણ અકસ્માતમાં ફૂટપાથ પર વાહનની રાહ જોઈને બેઠેલાં માતા અને તેમની માસૂમ દીકરી પર બસનું ટાયર ફરી વળતાં બંનેનું કરુણ મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે અન્ય એક મહિલા ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 26, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:36 PM IST
ગુજરાત સરકારની 'સલામત સવારી' માતા-પુત્રીનો ભોગ લીધો! ભાવનગર સ્ટેન્ડ બહાર બેકાબૂ બસે પરિવારને અડફેટે લીધો, બન્નેનાં મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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