લો બોલો! હવે પોલીસ પણ સુરક્ષિત નથી! જુગારધામ પર રેડ કરવા ગયેલી પોલીસ ટીમ પર જીવલેણ હુમલો
Trending Photos
Bhavnagar News: ભાવનગર જિલ્લાના વેળાવદર ભાલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. અહીં અસામાજિક તત્વોએ પોલીસ સાથે ઘર્ષણ કરી કાયદો હાથમાં લીધો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. જસવંતપુરા ગામે બાતમીના આધારે જુગારધામ પર દરોડો પાડવા ગયેલી પોલીસ ટીમ પર અસામાજિક તત્વોએ જીવલેણ હુમલો કર્યો છે. આ ઘટનાથી સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
મળતી વિગતો અનુસાર, વેળાવદર ભાલ પોલીસને જસવંતપુરા ગામે મોટા પાયે જુગાર રમાતો હોવાની ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. આ બાતમીના આધારે બે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને એક કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ડ્રાઈવર રેડ કરવા માટે પહોંચ્યા ત્યારે પોલીસને જોતા જ ત્યાં હાજર 15 થી 20 જેટલા લોકોએ પોલીસ ટીમને ચારે બાજુથી ઘેરી લીધી હતી.
લાકડીઓ અને ઢીકાપાટુ વડે હુમલો
બાતમીના આધારે રેડ કરવા ગયેલ પોલીસ પર 15થી 20 જેટલા લોકોએ પોલીસને ઘેરી લઈ લાકડી અને ઢીકાપાટુનો મારમારી ઈજા પહોંચાડી હતી. ઉશ્કેરાયેલા ટોળાએ કાયદાનો જરા પણ ડર રાખ્યા વિના પોલીસ કર્મીઓ પર લાકડીઓ અને ઢીકાપાટુ વડે હુમલો કરવાનું શરૂ કર્યું છે. આ હુમલામાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલ લકીરાજસિંહ મહાવીરસિંહ, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અભેસંગભાઈ ભાવસંગભાઈ અને ડ્રાઇવર ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. હુમલામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા બન્ને પોલીસ જવાનો અને ડ્રાઈવરને સારવાર માટે ભાવનગરની સર ટી. હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યાં હાલ તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.
ઘટનાની જાણ થતા Dysp અને LCB સહિતનો મોટો પોલીસ કાફલો હોસ્પિટલ પહોંચ્યો છે. હાલ તો પોલીસે હુમલાખોરોને ઝડપી પાડવા માટે જસવંતપુરા ગામ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે