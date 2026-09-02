/ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડ કેસમાં વધુ 13 આરોપીઓના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતાં જેલ હવાલે કરાયા, અત્યાર સુધીમાં કુલ 39 આરોપીઓ ઝડપાયા

Bhavnagar Spurious Liquor Case: ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડ અને નકલી દારૂકાંડ મામલે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વધુ સઘન બની છે. આ કેસમાં તપાસ ચલાવતી એજન્સી દ્વારા મહત્વપૂર્ણ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે, જેના ભાગરૂપે આજે વધુ 13 આરોપીઓના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતાં તેમને નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ દ્વારા આગળના ફરધર રિમાન્ડની માંગણી ન કરવામાં આવતા કોર્ટ દ્વારા આ તમામ આરોપીઓને ન્યાયિક કસ્ટડી હેઠળ (જેલ હવાલે) મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.
રિમાન્ડ પૂર્ણ થતાં આરોપીઓની ન્યાયિક કસ્ટડી
અગાઉ ગૌતમ સોલંકી અને રઈશ સહિતના 14 આરોપીઓના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા તેમને જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ આનંદ છાંડી સહિતના વધુ 13 આરોપીઓના પોલીસ રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા સવારે 11 વાગ્યે કોર્ટ સમક્ષ કડક સુરક્ષા વચ્ચે હાજર કરાયા હતા. તપાસ અધિકારીઓ દ્વારા વધુ રિમાન્ડની જરૂરિયાત નણાવાતા કોર્ટે તેમને જેલ ભેગા કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ સાથે જ આ પ્રકરણમાં જેલ હવાલે થયેલા કુલ આરોપીઓની સંખ્યા વધીને 27 પર પહોંચી ગઈ છે.
જેલ હવાલે કરાયેલા 13 આરોપીઓની યાદી
આજે કોર્ટ દ્વારા જેલ હવાલે મોકલાયેલા 13 આરોપીઓની વિગતો નીચે મુજબ છે...
1. અરવિંદ ઉર્ફે પાંડે સોલંકી
2. સંજય ઉર્ફે ૪૦૪૦ મકવાણા
3. નિતીનભાઈ ઉર્ફે મુના મોરી
4. આનંદ છાંડી (મધ્યપ્રદેશ)
5. કિશોર ઉર્ફે પોચો સોલંકી
6. મયુર સોલંકી
7. સંજયભાઇ મોરી
8. મુકેશ ઉર્ફે કચોરી બારૈયા
9. સંજય ઉર્ફે ચકરમ બારૈયા
10. નીર્મલસિંહ વાધેલા
11. પાર્થરાજસિંહ ગોહીલ
12. સંજય ચાવડા
13. ભાગીરથસિંહ ગોહિલ
કુલ 39 આરોપીઓની સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા ધરપકડ
ભાવનગર નકલી દારૂકાંડમાં અત્યાર સુધીમાં એક પોલીસ કર્મચારી સહિત કુલ ૩૯ આરોપીઓની સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆર (FIR) માં નામજોગ ૨૧ આરોપીઓ પૈકી હજુ અંદાજે ૫ આરોપીઓની ધરપકડ બાકી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સમગ્ર કાંડને ૧૪ દિવસ વીતી ગયા હોવા છતાં એસએમસીની તપાસ પૂરજોશમાં યથાવત છે. તપાસ દરમિયાન આરોપીઓ, મૃતકોના પરિવારજનો અને પોલીસ કર્મચારીઓ સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિઓના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા છે.
આગામી તપાસમાં કયા નવા ખુલાસા થાય છે, તેના પર નજર
આ કરુણકાંડમાં કુલ 61 લોકો અસરગ્રસ્ત થયા હતા, જેમાંથી દુર્ભાગ્યવશ 13 લોકોના મોત નીપજ્યા છે. SMCના અધિકારી ગગનજીત ગંભીર દ્વારા ભાવનગરમાં સતત છ દિવસ સુધી મેરેથોન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તેનો વિસ્તૃત રિપોર્ટ ગૃહ વિભાગને મોકલી આપવામાં આવ્યો હોવાની વિશ્વસનીય માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે.