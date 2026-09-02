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ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડ કેસમાં વધુ 13 આરોપીઓના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતાં જેલ હવાલે કરાયા, અત્યાર સુધીમાં કુલ 39 આરોપીઓ ઝડપાયા

Bhavnagar Spurious Liquor Case: ભાવનગર ચકચારી નકલી દારૂકાંડ મામલે પોલીસ રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા આજે 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ આનંદ છાંડી સહિત વધુ 13 આરોપીઓને નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ દ્વારા વધુ રિમાન્ડની માંગણી ન કરવામાં આવતા કોર્ટે તમામ આરોપીઓને જેલ હવાલે કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. અગાઉ ગૌતમ સોલંકી અને રઈશ સહિતના 14 આરોપીઓના રિમાન્ડ પણ પૂર્ણ થતા તેમને જેલ મોકલી દેવાયા હતા, જેના કારણે આ કેસમાં હવે કુલ 39 આરોપીઓ જેલ હવાલે થઈ ચૂક્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 02, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:09 PM IST
ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડ કેસમાં વધુ 13 આરોપીઓના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતાં જેલ હવાલે કરાયા, અત્યાર સુધીમાં કુલ 39 આરોપીઓ ઝડપાયા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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