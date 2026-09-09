/ભાવનગરમાં વરસાદનો વિરામ અને જીવાતોનો ઉપદ્રવ: 4 લાખ હેક્ટરમાં વાવેતર પર ખતરો

નવનીત દલવાડી, ભાવનગરઃ ભાવનગર જિલ્લામાં વરસાદે લાંબો વિરામ લેતા ખેડૂતોની ચિંતા હવે ચરમસીમાએ પહોંચી છે. એક તરફ પાણીના અભાવે પાક સુકાઈ રહ્યો છે તો બીજી તરફ સતત વાદળછાયા વાતાવરણના કારણે જીવાતોનો ઉપદ્રવ વધતા ખેડૂતોને બેવડો માર સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. ચાર લાખ હેક્ટરમાં થયેલા વાવેતર સામે હવે ઉત્પાદન પર સંકટના વાદળ ઘેરાયા છે. જોઈએ આ ખાસ અહેવાલ...
ખેડૂત માટે પાક માત્ર ઉપજ નથી... એ વર્ષભરની મહેનત, આશા અને પરિવારનું ભવિષ્ય છે... પરંતુ ભાવનગર જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાતા હવે એ જ આશા ધીમે-ધીમે સુકાઈ રહી છે. કૂવાઓના તળ ઊંડા ઉતરી રહ્યા છે... ખેતરોમાં ભેજ ખૂટી રહ્યો છે... અને પાક જીવતો રાખવા માટે ખેડૂત પાણી માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે.
દૂધીમાં અપેક્ષા મુજબ ઉત્પાદન નથી મળતું
વિપુલ ગાંગાણીએ પોતાની વાડીમાં મગફળી, ગુવાર અને દૂધીનું વાવેતર કર્યું હતું... પરંતુ વરસાદના અભાવે ગુવારનો પાક લગભગ નિષ્ફળ ગયો છે. દૂધીમાં અપેક્ષા મુજબ ઉત્પાદન નથી મળતું... જ્યારે મગફળીમાં પણ નુકસાનની ભીતિ છે. પાણીના અભાવે હવે પાક બચાવવો મુશ્કેલ બન્યો છે.
મગફળીમાં કાળી ફૂગથી ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં વધારો
માત્ર પાણીની અછત જ નહીં... સતત વાદળછાયા વાતાવરણના કારણે સૂર્યપ્રકાશ ઓછો મળતા જીવાતોનો ઉપદ્રવ પણ વધ્યો છે. કપાસમાં થ્રીપ્સ અને ગુલાબી ઈયળ... તો મગફળીમાં કાળી ફૂગ ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં વધુ વધારો કરી રહી છે. દવાનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે... છતાં નુકસાન અટકતું નથી.
સીદસર વિસ્તારના ખેડૂત છગન ગાંગાણી પણ કપાસ અને જુવારના પાકને લઈને ચિંતિત છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે મહેનત પણ અમારી... ખર્ચ પણ અમારો... પરંતુ હવે પાક બચશે કે નહીં... તેનો નિર્ણય મેઘરાજાના હાથમાં છે.
જિલ્લામાં સરેરાશ 650 મિલીમીટર વરસાદ સામે
જિલ્લામાં સરેરાશ 650 મિલીમીટર વરસાદ સામે અત્યાર સુધી માત્ર 470 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે. છેલ્લા એક મહિનાથી વરસાદ ન પડતા ચાર લાખ હેક્ટરમાં થયેલા વાવેતર પર અસર દેખાઈ રહી છે. હાલ મગફળીમાં સોયા અને કપાસમાં જીંડવા બેસવાનો મહત્વનો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે... અને આ સમયે પાણીની અછત સીધી ઉત્પાદનને અસર કરી શકે છે.
કૃષિ વિભાગે ખેડૂતોને જરૂરિયાત મુજબ જ પિયત અને દવાનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપી છે. પરંતુ ખેડૂતોની નજર હવે આકાશ તરફ મંડાઈ છે. કારણ કે એક સારો વરસાદ પાકને નવજીવન આપી શકે છે... જ્યારે વધુ વિલંબ વર્ષભરની મહેનતને માટીમાં મેળવી શકે છે.