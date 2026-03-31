Bhavnagar News: પિતાની મરજી વિરુદ્ધ પ્રેમલગ્ન કરવું યુવતીને ભારે પડ્યું! પતિને મળ્યું એટલું દર્દનાક મોત કે...
Bhavnagar youth murder case updates: ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા તાલુકાના વાળુક્ડ ગામે ગતરાત્રીના યુવકની કરપીણ હત્યા કરવામાં આવતા ચકચાર મચી હતી. યુવકને અમદાવાદ રહેતી યુવતી સાથે પ્રેમ સબંધ હોય જે સબંધ યુવતીના પિતાને મંજુર ન હોય જેને લઈ ત્રણ વર્ષ પહેલાં કોર્ટ મેરેજ કરી લીધા હતા. જેની દાઝ રાખી યુવતીના પિતાના કહેવાથી 3 શખસોએ યુવકને છરીના આડેધડ ઘા ઝીકી કરપીણ હત્યા કરી નાખી નાસી છૂટ્યા હતા. જે મામલે મૃતક યુવકની માતાએ યુવતીના પિતા સહિત ચાર શખ્સો સામે વરતેજ પોલીસ મથકમાં ગુનો દાખલ કરાવ્યો હતો. પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી ગણતરીની કલાકોમાં જ ચાર પૈકી ત્રણ આરોપીને ઝડપી લીધા છે. જયારે મુખ્ય આરોપી હજુપણ પોલીસ પકડથી દૂર હોય તેને ઝડપી લેવા તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
Bhavnagar youth murder case updates: ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા તાલુકાના વાળુકડ ગામે 29 માર્ચના મોડીરાત્રીના અરસામાં વાળુકડ ગામે રબારીના નેસમાં રહેતા 29 વર્ષીય રવિભાઈ ઉર્ફે લાલાભાઈ અનિલભાઈ ક્લોતરાની હત્યાં કરવામાં આવી હતી. રવિ પોતાની એક્સેસ બાઈક લઈને ગામના બસ સ્ટેન્ડ પાસે આટો મારવા ગયો હતૉ તે વેળાએ ત્રણ શખસોએ તેને આંતરી જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. તેમજ આડેધડ છરીના ઘા ઝીંકી કરપીણ હત્યા કરી નાસી છુટયા હતા. ઘટનાની જાણ થતા ASP, સીટી DYSP , વરતેજ PI સહિતનો પોલીસ સ્ટાફ ઘટના સ્થળે દોડી ગયો હતો. યુવકની હત્યા મામલે મૃતક રવિના માતા ધનીબેન અનિલભાઈ કળોતરાએ વરતેજ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે હત્યારાઓને ઝડપી લેવા તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા.
જાનવીબેન સાથે પ્રેમ સબંધ બંધાયો
વાળુકડ ગામે રહેતા ધનીબેન અનિલભાઈ કળોતરાનો દિકરો રવિ ઉર્ફે લાલાભાઈ અમદાવાદના મુના બલ્યા ને ત્યાં ડ્રાઈવીંગ કામ કરતો હતો. જેથી મુના બલ્યાની દીકરીના સંપર્કમાં આવતા અને પરિચય કેળવતા મુન્ના બલ્યાની દીકરી જાનવીબેન સાથે પ્રેમ સબંધ બંધાયો હતો. જે બાબતની જાણ રવિ ઉર્ફે લાલાભાઈએ તેની માતાને કરતા ધનુબેને મુના બલ્યાને ફોન કરી તેની દીકરીનો હાથ માંગ્યો હતો અને સગાઈની વાત કરી હતી. પરંતુ મુના બલ્યાએ સગાઈ કરવાની ના પાડી દીધી હતી. જેથી તેના દિકરાએ વર્ષ 2023માં અમદાવાદમાં જાનવીબેન સાથે કોર્ટ મેરેજ કરી લીધા હતા.
જીવલેણ હુમલો કરી આડેધડ છરીના ઘા ઝીંકી તેનુ મોત નિપજાવી
ત્યારબાદ જાનવીબેન તેના પિતા મુન્ના બલ્યાના ઘરે જ રહેતી હતી અને તેનો દિકરો ભાવનગર આવી ગયો હતો. પરંતુ તે રવિ એ દીકરી સાથે કોર્ટ મેરેજ કરી લીધાની દાજ રાખી, ત્રણ દિવસ પહેલા બે શખસો રવિના ઘરે મોકલ્યા હતા. જેણે રવિના ઘરનો દરવાજો ખખડાવી લાલો કયા છે. એમ પૂછી હું કિશોર છું અને મુના બલ્યાએ અમને મોકલ્યા છે. લાલાને કહી દેજો કે તેણે અમારી ઈજ્જત પર હાથ નાખ્યો છે. આજે મળી ગયો તો પુરો કરી દઉશું તેમ કહી જતા રહ્યા હતા. જે બાદ રવિ ઘરેથી વાળુંપાણી કરી ઍક્સેસ બાઈક લઈ બસ સ્ટેન્ડ પાસે જતા મુના પ્રફુલભાઈ બલ્યાના કહેવાથી ત્રણ જેટલાં શખ્સે એક સંપ કરી રવિ ઉર્ફે લાલાભાઈ ઉપર જીવલેણ હુમલો કરી આડેધડ છરીના ઘા ઝીંકી તેનુ મોત નિપજાવી નાસી છુટ્યા હતા.
વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવતા વાળુકડ ગામે થયેલ હત્યાં મામલે ફરિયાદ
બનાવના પગલે મૃતકની માતા ધનીબેન એ ફરિયાદ નોંધાવતા વરતેજ પોલીસે અમદાવાદના મુના પ્રફુલભાઈ બલ્યા, સિહોરના હરેશ ઉર્ફે હરી ગોપાલભાઈ આલ, કિશોર ઉર્ફે કિશન ધીરુભાઈ ચૌહાણ અને એક અજાણ્યા શખસ સામે અલગ અલગ કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરી ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવતા વાળુકડ ગામે થયેલ હત્યાં મામલે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી.
પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા
જેમાં ત્રણ આરોપીઓના નામ સામે આવ્યા હતા. જેમાં મુખ્ય આરોપી મુન્ના પ્રફુલ બાલ્યા, હરેશ ઉર્ફ હરી, કિશોર ઉર્ફ કિશન તેમજ અજાણ્યા શખ્સ તરીકે રોહિત કાળુભાઇ નું નામ સામે આવતા પોલીસે ત્રણે શખ્સો ને ઝડપી લીધા છે. મૃતક યુવકે મુન્ના પ્રફુલ બાલ્યાની દીકરી સાથે લગ્ન કર્યા હતા. આ લગ્નથી મુન્ના પ્રફુલ બલ્યા ખુશ નહોતા અને આ બાબતે અગાઉ પણ તેમણે ધમકી આપી હોવાનું સામે આવ્યું હતુ, આ ગુન્હામાં મુન્ના પ્રફુલ બલ્યા મુખ્ય આરોપી હોય તેને ઝડપી લેવા પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
