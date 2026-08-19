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ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડમાં કાર્યવાહી: 4 પોલીસકર્મીઓ સસ્પેન્ડ, મુખ્ય બુટલેગર સહિત 21 લોકો સામે ગુનો નોંધાયો

ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે છતાં ભાવનગરના ગામડામાં દારૂ કઈ રીતે પહોંચ્યો તે સૌથી મોટો સવાલ છે. ભાવનગરમાં નકલી દારૂ પીવાથી પાંચ લોકોના મોત થઈ ગયા છે. જિલ્લા પોલીસ વડાએ કાર્યવાહી કરતા ચાર પોલીસકર્મીને સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 19, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:34 PM IST
ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડમાં કાર્યવાહી: 4 પોલીસકર્મીઓ સસ્પેન્ડ, મુખ્ય બુટલેગર સહિત 21 લોકો સામે ગુનો નોંધાયો
Image Credit: AI Image

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડમાં કાર્યવાહી: 4 પોલીસકર્મીઓ સસ્પેન્ડ, મુખ્ય બુટલેગર સામે FIR
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