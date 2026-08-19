/ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડમાં કાર્યવાહી: 4 પોલીસકર્મીઓ સસ્પેન્ડ, મુખ્ય બુટલેગર સહિત 21 લોકો સામે ગુનો નોંધાયો

ભાગનવગર લઠ્ઠાકાંડમાં અત્યાર સુધી 5 લોકોના મોત થયા છે. આ ઘટનાના પડઘા સમગ્ર રાજ્યમાં પડ્યા છે. ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં ગામડાઓ સુધી દારૂ કેમ પહોંચ્યો તેનો સવાલ ઉઠી રહ્યો છે. બીજીતરફ આ ઘટના બાદ ભાવનગર જિલ્લામાં વરતેજ પોલીસ મથકના 4 કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરાયા છે.
ચાર પોલીસકર્મી સસ્પેન્ડ
ભાવનગરમાં નકલી ઈંગ્લિશ દારૂ પીવાથી પાંચના મોત થયા છે, જ્યારે 22 લોકો આ નકલી દારૂ પીવાથી બીમાર પડ્યા છે. કથિત લઠ્ઠાકાંડમાં હવે કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ છે. વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનના 4 કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરાયા છે. બીટ જમાદાર, 3 ડી-સ્ટાફના પોલીસકર્મીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. સસ્પેન્ડ થયેલા પોલીસકર્મીઓના નામ જયરાજસિંહ ગોહિલ, શક્તિસિંહ સરવૈયા, અનિરૂદ્ધસિંહ ડાયમા અને ધર્મપાલસિંહ ગોહિલનો સમાવેશ થાય છે. જિલ્લા પોલીસ વડાએ નિતેશ પાંડેયે આ કાર્યવાહી કરી છે.
રક્ષાબંધન પહેલા જ ભાઈનું મોત, 3 બહેનો પર આભ ફાટ્યું, ભાવનગરમાં નકલી દારૂથી મોત બાદ પરિવાર બન્યો નોધારો#Bhavnagar #FakeLiquor #BrotherDeath #RakshaBandhan #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/4gcAUXXhJL
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 19, 2026
નકલી દારૂના કેસમાં 21 સામે ફરિયાદ
ભાવનગરમાં થયેલા આ લઠ્ઠાકાંડમાં પાંચના મોત થયા છે, જેમાં ઉપેન્દ્રસિંહ ગોહિલ (ખરકડી), કનકસિંહ ગોહિલ (ભાવનગર), કાર્તિક મકવાણા (ભાવનગર), નરેન્દ્રસિંહ યાદવ (ઈન્દોર-મધ્યપ્રદેશ), ના મોત થયા છે. પોલીસે આ ઘટનામાં મુખ્ય બુટલેગર ગૌતમ સોલંકી સહિત 21 લોકો માટે વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે.
18 લોકો સારવાર હેઠળ
આ નકલી દારૂકાંડમાં 18 લોકો સારવાર હેઠળ છે, જેમાંથી બેની હાલત ગંભીર હોવાનું સામે આવ્યું છે. 4 લોકોની આઈસીયુમાં અને બે વેન્ટિલેટર પર છે. જ્યારે 10 લોકો સ્ટેબલ છે. આ સાથે પોલીસે તમામ લોકોને જણાવ્યું કે જે લોકોએ બે-ચાર દિવસમાં રોયલ સ્ટેગ દારૂનું સેવન કર્યું છે તેણે કોઈ લક્ષણ ન હોય તો પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું જોઈએ.
ભાવનગરઃ નકલી દારૂથી મોત બાદ ખરકડી ગામના ઉપસરપંચ સાથે ખાસ વાતચીત, સાંભળો શું કહ્યું?#Bhavnagar #Kharkadi #FakeLiquor #DeputySarpanch #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/Ndge3YlPny
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 19, 2026
ઉજ્જૈનથી દારૂ લાવવામાં આવ્યો
અત્યાર સુધી મળેલી માહિતી પ્રમાણે મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનથી 28 પેટી દારૂ લાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાંથી 15 પેટી દારૂ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે અને બાકીની 13 પેટી દારૂ મેળવવા માટે પોલીસ સતત કાર્યવાહી કરી રહી છે. પોલીસે અત્યાર સુધી બુટલેગરો, સપ્લાયરો સહિત કુલ 13 લોકોની અટકાયત પણ કરી છે.