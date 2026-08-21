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ભાવનગરથી સુરત સુધી લઠ્ઠાની અસર: દારૂ લઈને સુરત આવેલા યુવાનની સ્થિતિ ગંભીર, તો અમદાવાદમાં નકલી દારૂના નેટવર્કનો પર્દાફાશ

Bhavnagar hooch tragedy: ગુજરાતમાં ભાવનગર જિલ્લામાં બનેલી નકલી દારૂની ઘટના  બાદ સમગ્ર રાજ્યમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ લઠ્ઠાકાંડની અસર હવે ભાવનગર પૂરતી સીમિત ન રહેતા સુરત સુધી પહોંચી છે. બીજી તરફ, રાજ્યવ્યાપી તપાસ તેજ બનતા અમદાવાદમાંથી પણ નકલી દારૂ બનાવવાનું એક મોટું નેટવર્ક ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 21, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:29 PM IST
ભાવનગરથી સુરત સુધી લઠ્ઠાની અસર: દારૂ લઈને સુરત આવેલા યુવાનની સ્થિતિ ગંભીર, તો અમદાવાદમાં નકલી દારૂના નેટવર્કનો પર્દાફાશ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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