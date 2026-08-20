/ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો: જેણે નકલી દારૂની ફોર્મ્યુલા આપી તે ડૉક્ટરનું જ ઝેરી દારૂથી જ કરૂણ મોત

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ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો: જેણે નકલી દારૂની ફોર્મ્યુલા આપી તે 'ડૉક્ટર'નું જ ઝેરી દારૂથી જ કરૂણ મોત

Bhavnagar Fake Liquor Formula Mastermind Dies: ભાવનગરના લઠ્ઠાકાંડમાં નકલી ઇંગ્લિશ દારૂ પીવાથી 7 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 21 લોકોને અસર થતાં સારવાર હેઠળ છે. દારૂ બનાવવા માટે ખાસ ઉજ્જૈનથી નરેન્દ્રસિંહ યાદવ ઉર્ફે ડૉક્ટરને બોલાવાયો હતો. જેણે સારસ, ગણેશ અને અમન સાથે મળી ગૌતમ સોલંકીના ઘરે આ મિથેનોલયુક્ત દારૂ તૈયાર કર્યો હતો. ઝેરી દારૂ બનાવનાર નરેન્દ્રસિંહ યાદવે પણ પોતે બનાવેલા દારૂનું સેવન કર્યું હતું. બીજા જ દિવસે તબિયત લથડતાં તેને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડાતા ત્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું મૃત્યુ થયું હતું.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 20, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:41 AM IST
ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો: જેણે નકલી દારૂની ફોર્મ્યુલા આપી તે 'ડૉક્ટર'નું જ ઝેરી દારૂથી જ કરૂણ મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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