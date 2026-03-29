મહુવામાં શિક્ષક જ બન્યો 'ડમી' વિદ્યાર્થી; બે પેપર આપ્યા આ રીતે ફૂટ્યો ભાંડો! શિક્ષણ જગતમાં ખળભળાટ

Bhavnagar News: ગુજરાતમાં બોર્ડની પરીક્ષાઓમાં પારદર્શિતા જાળવવાના તમામ દાવાઓ વચ્ચે ભાવનગરના મહુવામાંથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. અહીં એક વિદ્યાર્થીને બદલે ખુદ એક શિક્ષકે ડમી ઉમેદવાર તરીકે પરીક્ષા આપી હોવાનું સામે આવતા શિક્ષણ જગતમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. સીસીટીવી ફૂટેજ અને દસ્તાવેજોની ઝીણવટભરી તપાસ બાદ આ આખું કૌભાંડ ખુલ્લું પડ્યું છે, જેના પગલે હવે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 29, 2026, 10:01 AM IST

Bhavnagar News: ભાવનગરના મહુવા તાલુકામાં ધોરણ 12ની બોર્ડ પરીક્ષામાં ડમી વિદ્યાર્થી કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. વિદ્યાર્થીને બદલે તેના મિત્રએ કે જે એક શિક્ષક છે તેણે બે પેપર આપ્યા હોવાનું ખુલ્યું છે. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરીના નિરીક્ષકે આ મામલે મહુવા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. 2 તારીખ 26 ફેબ્રુઆરીથી 18 માર્ચ સુધી ધોરણ-12ની બોર્ડની પરીક્ષા યોજાઈ હતી. આ પરીક્ષામાં મહુવા તાલુકામાં ડમી વિદ્યાર્થી કૌભાંડ થયું હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે.

આ કૌભાંડમાં મહુવા તાલુકાની માળીયા ગામની મધુમતી સ્કૂલ અને જાફરી & ફાતિમા સ્કૂલમાં આ ગેરરીતિ આચરવામાં આવી હતી. પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, કરાર આધારિત શિક્ષક ધાર્મિક ઢાપાએ અસલી વિદ્યાર્થી રાહુલ જીતુભાઈ શિયાળ વતી પરીક્ષા આપી હતી. ધાર્મિક ઢાપાએ 27 ફેબ્રુઆરીએ તત્વજ્ઞાનનું પેપર અને 13 માર્ચે ભૂગોળનું પેપર આપ્યું હતું. એક જવાબદાર પદ પર હોવા છતાં, શિક્ષકે વિદ્યાર્થીનું નામ ધારણ કરીને પરીક્ષા આપી તે બાબતે સૌને આશ્ચર્યમાં મૂકી દીધા છે.

આધારિત શિક્ષક ધાર્મિક ઢાપાએ ધોરણ 12 HSCની રિપીટર પરીક્ષામાં અન્ય વિદ્યાર્થીના સ્થાને બેસીને પરીક્ષા આપી હોવાનું ખુલ્યું છે. પોલીસે પરીક્ષા આપનાર શિક્ષક ધાર્મિક ઢાપા અને વિદ્યાર્થી વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો છે. DYSP એમ. બી. નકુમે જણાવ્યું કે, આ સમગ્ર મામલે જે વિદ્યાર્થીને પરીક્ષા આપવાની હતી તે અને જે ડમી વિદ્યાર્થી છે તેઓને નોટિસ આપી બોલાવવામાં આવશે. તેમજ સ્કૂલ તરફથી કોઈ મિસ મેનેજમેન્ટ થયું છે કે કેમ અથવા ત્યાં કોઈએ મદદગારી કરી છે કે કેમ એ બાબતે તપાસ કરવામાં આવશે.

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

