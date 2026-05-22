પહેલા અને હવે! 'કોઈ કોમ છોટા યા બડા નહીં હોતા', મેયરની ટર્મ પૂર્ણ થતા જ ભરત બારડ વેલ્ડિંગ કામમાં વળગ્યા!

Bhavnagar News: ભાવનગરના જૂના વડવા ગામમાં વેલ્ડીંગની દુકાન ચલાવતા ભરતભાઈ બારડને ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં ઉતારી કોર્પોરેટર બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પાંચ વર્ષના કાર્યકાળ દરમ્યાન તેઓની બાકીની અઢી વર્ષની ટર્મ માટે મેયર તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી હતી, જોકે મેયર તરીકેનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદ અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ફરી ટિકિટ નહીં મળતા તેઓ પોતાના રોજિંદા વ્યવસાયિક જીવનમાં પાછા ફર્યા છે. આજે તેઓ પોતાની વેલ્ડિંગની દુકાનમાં કામ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે અને 'કોઈ પણ કામ નાનું નથી હોતું' તેવી લોકોને પ્રેરણા પણ આપી રહ્યા છે.
નવનીત દલવાડી/ભાવનગર: ભાવનગર શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ભરતભાઈ એમ. બારડની 2021ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે વડવા વોર્ડના ઉમેદવાર તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી હતી, ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં પ્રથમ ટર્મ મહિલા અનામત હોય બીજી અઢીવર્ષની ટર્મ માટે સંગઠન દ્વારા પસંદગી કરવામાં આવતા તેઓ ભાવનગરના મેયર બન્યા હતા, ભરતભાઈ બારડે સપ્ટેમ્બર 2023 માં સત્તાવાર રીતે મેયર તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો.
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભામાં પણ મેયર ભરતભાઈ બારડ અલગ અંદાઝમાં જોવા મળતા હતા, તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન વિવિધ માળખાકીય સુવિધાઓ સાથેના વિકાસકામો થયા છે. તેમના હસ્તે અનેક વિકાસકામોના ખાતમુહૂર્ત, લોકાર્પણ, ઉદ્ઘાટન તેમજ નાગરિક સમારોહમાં ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. ભરતભાઈ બારડ તેમના સામાન્ય વ્યક્તિત્વ અને મિલનસાર સ્વભાવના કારણે તેમજ સામાન્ય લોકોના કામોને પ્રાધાન્ય આપવાની નીતિના કારણે ખૂબ જાણીતા બન્યા હતા, તેમના નિખાલસ સ્વભાવના કારણે અધિકારીઓ તરફથી પણ ભરતભાઈ બારડને ખૂબ માન મળતું હતું.
શહેરના સામાન્ય વિસ્તારના પ્રાણ પ્રશ્નોના નિરાકરણ લાવવા તેઓ હરહંમેશ પ્રયત્નશીલ રહ્યા હતા, જેમાં ભાવનગરના રેલવે સ્ટેશન રોડ કે જ્યાં વર્ષોથી લાખો રૂપિયાના ખર્ચે પ્રીમોન્સુન કામગીરી કરવી પડતી હતી, છતાં ચોમાસા દરમ્યાન ઢીંચણસમા પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા રહેતી હતી, એવા વિસ્તારમાં એકપણ રૂપિયાના ખર્ચ વગર પોતાની આગવી સૂઝબૂઝથી સમસ્યાનું સમાધાન સૂચવ્યું જે મુજબ કામ થતા આજે એ પ્રશ્ન કાયમીધોરણે હલ થયો છે.
ભાવનગર મહાનરપાલિકા વિસ્તારમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી સિટીબસ સેવા બંધ પડી હતી, જેના કારણે લોકોના ભારે હાલાકી સહન કરવી પડતી અને મોંઘભાડે અન્ય વાહનોમાં મુસાફરી કરવી પડતી હતી, જે સેવા ને પુનઃ ચાલુ કરવા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સુધી રજૂઆત કરતા તેઓ સફળ રહ્યા અને ભાવનગર ને 100 ઈબસ ની ભેટ મળી જે પૈકી આજે 50 ઈબસ શહેરના માર્ગો પર દોડતી પણ થઈ ગઈ છે. આવા તો અનેક કામો જેમાં અકવાડા તળાવ વિકાસ, ગંગા જલિયાતળાવ વિકાસ, 3 મોટા શહેરી સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્રો, છ લેન રોડ, ચિત્રા ખાતે 27 MLD વોટર ફિલ્ટરેશન પ્લાન્ટ, તરસામીયા ખાતે 20 MLD વોટર ફિલ્ટરેશન પ્લાન્ટ અને 5 MLD વોટર ફિલ્ટરેશન જેવા પ્રતિષ્ઠિત પ્રોજેક્ટો પણ તેમના કાર્યકાળ દરમ્યાન સંપન્ન થયા છે
ભરતભાઈ બારડનો જન્મ જુના ભાવનગર (વડવા ગામ)માં થયો હતો. નાનપણથી જ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ સાથે સંકળાયા હતા. જે બાદ કિશોરાવસ્થાથી જૂન જનસંઘ, જનતા પાર્ટી અને આજની ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં તેઓ મૂળથી જોડાયેલ રહ્યા છે. ભરતભાઈ બારડ વ્યવસાય વેલ્ડિંગના કામ સાથે જોડાયેલા છે. જૂના ગામ વડવા ના નાકે તેમની વેલ્ડિંગ કામની કેબિન આવેલી છે. જ્યાં તેઓ કામ કરી પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે.
તેમણે ભાજપ માં સતત 40 વર્ષ કરતા વધુ સમયથી જોડાયેલ રહી એક અદના કાર્યકર તરીકે નિસ્વાર્થ સેવા આપી છે. જેના કારણે તેમની 58 વર્ષની ઉંમરે ભાજપે તેમની કાર્યની સરાહના કરી પ્રથમવાર 2021ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં વડવા વોર્ડમાં ઉમેદવાર તરીકે પસંદગી કરી હતી, જેમાં આખી પેનલ જંગી બહુમતી સાથે વિજેતા બની હતી, ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં મેયરપદની પ્રથમ ટર્મ સામાન્ય મહિલા માટે હતી, જે બાદ બીજી ટર્મ માં ભરતભાઈ બારડને ભાજપ સંગઠન દ્વારા મેયર તરીકે પસંદગી કરવામાં આવતા તેઓ અધિવર્ષ માટે મેયર બન્યા હતા. પરંતુ 2026ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં વયમર્યાદા ને લઈને તેમની ટિકિટ કપાઈ હતી.
જોકે એ સમયે ભરતભાઈ બારડનો સ્થાનિક ભાજપ નેતૃત્વ સાથે જાહેરમાં વિવાદ થયો હતો. તેમની ટિકિટ કાપવામાં આવ્યા પછી તેઓ રજૂઆત કરવા માટે શહેરના કાર્યાલય ગયા હતા પરંતુ ત્યાં તેમને અટકાવવામાં આવ્યા હતા. જેના કારણે તેઓ નારાજ પણ થયા હતા. પરંતુ જે બાદ પ્રદેશ સંગઠન સાથે બેઠક યોજાઈ અને એ વાતનું સુખદ સમાધાન પણ થયું અને એ બાદ ભરતભાઈ બારડ ફરી પક્ષના કાર્યકરો સાથે ભાજપની જીત સુનિશ્ચિત કરવામાં જોડાઈ ગયા હતા.
હવે મેયર પદનો કાર્યકાળ પૂરો થયા પછી તરત જ, તેઓ સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ વેલ્ડીંગની દુકાન ચલાવવા પોતાના રોજિંદા વ્યવઆયીક જીવનમાં પાછા ફર્યા છે. અને 'કોઈ પણ કામ નાનું નથી' તેવી લોકોને પ્રેરણા આપી રહ્યા છે. વિકાસ એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. ત્યારે પોતાના મેયરપદ દરમ્યાન સહકાર અને ધૈર્ય આપવા બદલ તેમણે ભાવનગરના નાગરિકોનો આભાર માન્યો હતો. જે પણ તેમની સમાજ પ્રત્યેની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાનો પુરાવો છે.
ભાવનગરના વડવા વિસ્તારમાં સામાન્ય પરિવારમાં ભાડાના મકાનમાં મોટા થયેલા ભરતભાઈ બારડ પાસે આજે પણ પોતાનું ઘરનું મકાન નથી, જે માટે તેઓ દ્વારા બે બે વાર પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતુ, પરંતુ તેમના નસીબમાં પોતાનું ઘર નહિ હોય તેઓ આજે પણ ભાડાના મકાનમાં વસવાટ કરી રહ્યા છે, સવારે વહેલા ઉઠી દિનચર્યા પતાવી દેવ પૂજા કરે છે, અને ત્યાર બાદ સવારે 10 વાગે ઘરેથી સ્કૂટર પર નીકળી બે દેવ મંદિરો પર દર્શન કરી વ્યવસાય પર જવાનો તેમનો નિત્યક્રમ રહ્યો છે, અઢીવર્ષ મેયર તરીકે સરકારી ગાડીમાં ફરેલા ભરતભાઈ બારડ પાસે આજે પણ પોતાની ઘરની એકપણ કાર નથી.