પહેલા અને હવે! 'કોઈ કોમ છોટા યા બડા નહીં હોતા', મેયરની ટર્મ પૂર્ણ થતા જ ભરત બારડ વેલ્ડિંગ કામમાં વળગ્યા!

Bhavnagar News: ભાવનગરના જૂના વડવા ગામમાં વેલ્ડીંગની દુકાન ચલાવતા ભરતભાઈ બારડને ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં ઉતારી કોર્પોરેટર બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પાંચ વર્ષના કાર્યકાળ દરમ્યાન તેઓની બાકીની અઢી વર્ષની ટર્મ માટે મેયર તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી હતી, જોકે મેયર તરીકેનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદ અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ફરી ટિકિટ નહીં મળતા તેઓ પોતાના રોજિંદા વ્યવસાયિક જીવનમાં પાછા ફર્યા છે. આજે તેઓ પોતાની વેલ્ડિંગની દુકાનમાં કામ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે અને 'કોઈ પણ કામ નાનું નથી હોતું' તેવી લોકોને પ્રેરણા પણ આપી રહ્યા છે.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 22, 2026, 02:46 PM IST|Updated: May 22, 2026, 02:46 PM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

