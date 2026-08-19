/દારૂબંધી હોવા છતાં ગામડાં સુધી ઝેર કેવી રીતે પહોંચ્યું? ભાવનગર કેસમાં તંત્રની ઊંઘ ઉડી

ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે... પરંતુ ફરી એકવાર દારૂબંધીના કાયદા સામે ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે. ભાવનગરના ખરકડી ગામમાં કથિત નકલી દારૂ પીધા બાદ ચાર લોકોનાં મોત થયા હોવાનો દાવો છે, જેમાં એક મોત શંકાસ્પદ હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. 17થી વધુ લોકો સારવાર હેઠળ છે. તપાસમાં નકલી ઈંગ્લિશ દારૂ બનાવવાનું નેટવર્ક સામે આવ્યું છે. ત્યારે આ સમગ્ર ઘટનામાં કોણ છે જવાબદાર?..જુઓ આ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં...
ઘટનામાં ચાર લોકોનાં મોત થયા
દારૂબંધીના ગુજરાતમાં...દારૂના નામે મોતનો સિલસિલો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે...ભાવનગર જિલ્લાના ખરકડી ગામમાં કથિત ડુપ્લીકેટ ઈંગ્લિશ દારૂની મહેફિલ બાદ અચાનક અનેક લોકોની તબિયત લથડી...અને આ ઘટનામાં ચાર લોકોનાં મોત થયા...જ્યારે એક મોત શંકાસ્પદ હોવાની પણ માહિતી સામે આવી છે...17થી વધુ લોકો હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.
સમગ્ર ઘટનાની શરૂઆત થઈ ઉપેન્દ્રસિંહ ગોહિલ નામના યુવકથી...મિત્રો સાથે મહેફિલ દરમિયાન કથિત ડુપ્લીકેટ દારૂનું સેવન કર્યા બાદ તેની તબિયત અચાનક લથડી...બેભાન હાલતમાં હોસ્પિટલ ખસેડાયો...પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેનું મોત થયું...ત્યારબાદ તેની સાથે રહેલા અન્ય લોકોમાં પણ ઝેરી અસરના લક્ષણો જોવા મળ્યા અને તેમને અલગ-અલગ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા.
પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી...મધ્યપ્રદેશથી એક કારીગરને બોલાવીને બૂટલેગર ગૌતમ, રઈશ અને મુકેશે મળીને કથિત નકલી દારૂ તૈયાર કર્યો હોવાનો ખુલાસો થયો...કુલ 250 બોટલ ડુપ્લીકેટ દારૂ તૈયાર કરાયો હોવાની માહિતી છે. પોલીસે મોટાભાગનો જથ્થો કબજે કર્યો છે...જ્યારે દારૂમાં કયું કેમિકલ કે દ્રવ્ય ભેળવાયું હતું તે જાણવા સેમ્પલ FSLમાં મોકલાયા છે.
ભાવનગર: ઘોઘા તાલુકાના ખરકડી ગામે લઠ્ઠાકાંડ જેવો બનાવ, ડુપ્લીકેટ દારૂ પીધા બાદ અત્યાર સુધી ચાર લોકોના થયા મોત#gujarat #bhavnagar #news pic.twitter.com/sr7ETMGIOT
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 19, 2026
શું આવ્યું સામે?
બૂટલેગર ગૌતમ, રઈશ, મુકેશે મળીને નકલી દારૂ તૈયાર કર્યો
કુલ 250 બોટલ ડુપ્લીકેટ દારૂ તૈયાર કરાયો હોવાની માહિતી
બીજી તરફ... ભાવનગર કલેક્ટરે સરકારી હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈને દર્દીઓની સારવાર અને દવાઓના જથ્થાની સમીક્ષા કરી...પોલીસે પણ અપીલ કરી છે...જો રવિવાર કે સોમવાર દરમિયાન કોઈએ શંકાસ્પદ ડુપ્લીકેટ બોટલમાંથી દારૂનું સેવન કર્યું હોય... તો લક્ષણોની રાહ જોયા વગર તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ચેકઅપ કરાવવું.
શું કરી પોલીસે અપીલ?
કોઈએ શંકાસ્પદ ડુપ્લીકેટ બોટલમાંથી દારૂનું સેવન કર્યું હોય
રાહ જોયા વગર તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ચેકઅપ કરાવવું
લિસ્ડેટ હોય કે ન હોય તમામ બુટલેગરોને ત્યાં રેડ પડશે! નકલી દારૂથી લોકોના મોત બાદ DGPએ આપી સૂચના#GujaratPolice #DGP #Bootlegger #FakeLiquor #LiquorRaid #Gujarat #viralvideo #trendingshorts pic.twitter.com/boq3vK1rSF
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 19, 2026
આ ઘટના બાદ હવે સરકાર સામે કોંગ્રેસે પણ મોરચો ખોલ્યો છે...પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ આક્ષેપ કર્યો કે દારૂબંધી હોવા છતાં રાજ્યમાં ખુલ્લેઆમ દારૂ મળી રહ્યો છે...અગાઉની ઝેરી દારૂની ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરીને તેમણે સરકારની દારૂબંધીની નીતિ સામે સવાલો ઉઠાવ્યા.
જોકે હવે સરકાર પણ એક્શનમાં આવી છે. રાજ્ય પોલીસ વડાએ 21 ઓગસ્ટ સુધી સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રોહિબિશન ડ્રાઈવ ચલાવવાની સૂચના આપી છે. લિસ્ટેડ બૂટલેગરોના રહેઠાણો અને અન્ય સ્થળોએ ચેકિંગ થશે...અને માત્ર લિસ્ટેડ જ નહીં... અન્ય શંકાસ્પદ સ્થળોએ પણ તપાસના આદેશ છે..
દારૂબંધીના કાયદા વચ્ચે કથિત નકલી દારૂથી મોત...હવે તપાસનો સવાલ એક જ છે કે, 250 બોટલનો આ ઝેરનો ખેલ કેટલો મોટો હતો?