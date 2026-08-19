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દારૂબંધી હોવા છતાં ગામડાં સુધી ઝેર કેવી રીતે પહોંચ્યું? ભાવનગર કેસમાં તંત્રની ઊંઘ ઉડી

ભાવનગર નકલી દારૂ પીધા બાદ ચાર લોકોના મોતની ઘટનાએ રાજ્યભરમાં હડકંપ મચાવી દીધો છે. ગુજરાતમાં દારૂબંધી પરફરી સવાલો ઉઠી રહ્યાં છે. ભાવનગરની ઘટના બબાદ તંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું છે. જુઓ ભાવનગરમાં આ દારૂ કાંડ બાદ કેવી સ્થિતિ છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 19, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:11 PM IST
દારૂબંધી હોવા છતાં ગામડાં સુધી ઝેર કેવી રીતે પહોંચ્યું? ભાવનગર કેસમાં તંત્રની ઊંઘ ઉડી
Image Credit: AI Image

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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