/ભાવનગરમાં નકલી વિદેશી દારૂનો હાહાકાર: ખુશીની પાર્ટી માતમમાં ફેરવાઈ, જાણો અત્યાર સુધીના તમામ અપડેટ

ગાંધીના ગુજરાતમાં...મોતનું એક એવું રહસ્ય છુપાયેલું છે, જેણે આખા તંત્રને હચમચાવી દીધું છે!...શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? કોઈને ખબર નહોતી...એક ખુશીનો પ્રસંગ હતો, પોલીસ ભરતીમાં પસંદગી મળ્યાની ઉજવણી હતી...મિત્રો હસતા-રમતા ભેગા થયા હતા, પણ તેઓ અજાણ હતા કે જે બોટલ તેઓ ખોલી રહ્યા છે, તેમાં દારૂ નહીં પણ સીધું મોત વહેંચાઈ રહ્યું છે!..એક પછી એક...અનેક યુવકોની તબિયત લથડી, કોઈની આંખોના અંધારા સદાય માટે છવાઈ ગયા, તો કોઈએ હોસ્પિટલના બિછાને તડપીને દમ તોડી દીધો! સવાલ એ છે કે આ ઝેર આવ્યું ક્યાંથી?...
દારૂબંધીવાળા ગુજરાતમાં કથિત લઠ્ઠાકાંડ!
એક બોટલ...કેટલીક જિંદગીઓ માટે...મોતનું કારણ બની ગઈ!...ભાવનગરમાં નકલી ઇંગ્લિશ દારૂના કથિત ખેલે એવો હાહાકાર મચાવ્યો કે...હોસ્પિટલથી લઈને પોલીસ હેડક્વાર્ટર સુધી દોડધામ મચી...અને સૌથી ચોંકાવનારી વાત...આ આખી કહાનીની શરૂઆત કોઈ ગુનાહિત સોદાથી નહીં...પણ એક ખુશીની પાર્ટીથી થઈ હતી!...
ભાવનગરમાં 'ડુપ્લીકેટ દારૂ' પીધા બાદ ચાર લોકોના મોત!#Gujarat #BreakingNews #News #Bhavnagar #HoochTragedy pic.twitter.com/JxywZiBFpG
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 19, 2026
એક બાદ એકની તબીયત બગડી
પાર્ટી પૂરી થઈ...પણ થોડા જ સમયમાં...ઉલટી...ગભરામણ અને આંખે અંધારા અને એક પછી એક લોકોની તબિયત લથડવા લાગી!...જે મિત્રો થોડા કલાકો પહેલાં સાથે બેઠા હતા...એમાંથી કેટલાકને હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવ્યા...સારવાર શરૂ થઈ...પણ સ્થિતિ એટલી ગંભીર બની કે...ઉપેન્દ્રસિંહ ગોહિલ, કનકસિંહ ગોહિલ, કાર્તિક મકવાણા, ઘનશ્યામસિંહ અને નરેન્દ્રસિંહ યાદવનું મોત થયું....ખુશીની પાર્ટી...અચાનક માતમમાં ફેરવાઈ ગઈ!...અને આ માત્ર એક વ્યક્તિની વાત નહોતી...ભાવનગરના અલગ અલગ વિસ્તારો અને જિલ્લાના ગામોમાં પણ શંકાસ્પદ દારૂ પીધા બાદ લોકો બીમાર પડ્યાની માહિતી સામે આવી...
બ્રાન્ડના નામે નકલી દારૂ
તપાસ આગળ વધી...તો સામે આવ્યું એક મોટું રહસ્ય!...પ્રખ્યાત બ્રાન્ડના નામે...બોટલમાં કથિત રીતે નકલી પ્રવાહી ભરાયું હતું. બોટલ દેખાવમાં અસલી...લેબલ અસલી જેવું...પણ અંદર શું હતું?...દારૂ...કે પછી કોઈ ઝેરી કેમિકલ?...આ સવાલનો જવાબ હવે વૈજ્ઞાનિક તપાસમાં બહાર આપશે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં આલ્કોહોલમાં મિથેનોલ અથવા ઈથેનોલનું પ્રમાણ અસામાન્ય હોવાની દિશામાં પણ તપાસ થઈ રહી છે...પરંતુ...હકીકતમાં મોતનું ચોક્કસ કારણ શું છે...એનો અંતિમ ખુલાસો મેડિકલ અને ફોરેન્સિક તપાસ બાદ જ થશે...પણ હાલનો સૌથી મોટો સવાલ...આ શંકાસ્પદ દારૂ આવ્યો ક્યાંથી?...
ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડ: તપાસ હવે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલને સોંપાઈ, SP મયુર ચાવડાની આગેવાનીમાં 31 સભ્યોની ટીમ#Bhavnagar #LaththaKand #StateMonitoringCell #MayurChavda #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/GPZKZVh0L2
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 19, 2026
15 પેટી જપ્ત કરવામાં આવી
તપાસની કડી સીધી પહોંચી...મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈન સુધી! પોલીસના પ્રાથમિક અનુમાન પ્રમાણે...શંકાસ્પદ દારૂનો જથ્થો ઉજ્જૈનથી ભાવનગર આવ્યો હોવાની આશંકા છે. 28 પેટીનો જથ્થો લાવવામાં આવ્યો હોવાની માહિતી સામે આવી...જેમાંથી 15 પેટી જપ્ત કરવામાં આવી છે...અને બાકીની 13 પેટી શોધવા પોલીસનું સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે.. આ કેસમાં પોલીસ એક્શન મોડમાં છે...અલગ અલગ ટીમો બનાવી...બુટલેગરથી લઈને સપ્લાયર સુધીની કડીઓ શોધવામાં આવી રહી છે...અને અત્યાર સુધીમાં અનેક શંકાસ્પદ લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે...સેમ્પલ ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે...અને હવે તપાસ એ શોધી રહી છે કે. આ નકલી દારૂનો ખેલ માત્ર ખરકડી ગામ પૂરતો હતો? કે પછી...આની પાછળ મોટું નેટવર્ક છે?
મામલો અહીં અટક્યો નથી...ભાવનગરથી નીકળેલી તપાસની કડીઓ...સુરત સુધી પહોંચ્યાના ઈનપુટ પણ સામે આવ્યા છે...એટલે સવાલ હવે માત્ર એક ગામનો નથી..સવાલ છે...'નકલી દારૂનું નેટવર્ક કેટલું મોટું છે'?. ઘટનાની ગંભીરતા એટલી વધી કે...ગૃહવિભાગ સુધી મામલો પહોંચ્યો...મધરાતે બેઠક...અને તપાસની કમાન SMCને સોંપાઈ...હવે સવાલ માત્ર આરોપીઓને પકડવાનો નથી...સવાલ એ પણ છે કે...જો નકલી દારૂનો જથ્થો ગામડાં સુધી પહોંચી ગયો...તો સ્થાનિક તંત્રને એની ખબર કેમ ન પડી?...
ખરકડી ગામે નકલી દારૂકાંડનો આંકડો વધ્યો: મોતની મહેફિલમાં અત્યાર સુધી ૩ યુવાનોના મોત; પરિજનોનો ગુસ્સો ફાટ્યો#Bhavnagar #Kharkadi #FakeLiquor #SpuriousLiquor #LiquorTragedy #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/TUHAND81NF
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 19, 2026
જે ઘરમાં...પોલીસ ભરતીની પસંદગીની ખુશી મનાવવાની તૈયારી હતી...ત્યાં હવે...શોકનો માહોલ છે...જે મિત્રો સાથે મળીને ઉજવણી કરવાની હતી...એમાંથી કેટલાક હોસ્પિટલમાં છે...અને કેટલાક પરિવારોએ પોતાના સ્વજન ગુમાવ્યા છે...એક બોટલ...એક પાર્ટી...અને એક એવી રાત. જે અનેક પરિવારો ક્યારેય ભૂલી નહીં શકે...ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે...છતાં દારૂ પહોંચે છે...બ્રાન્ડેડ બોટલના નામે નકલી દારૂ વેચાય છે...લોકો સુધી પહોંચે છે...અને હવે...એ જ નકલી દારૂ મોતનું કારણ બન્યો હોવાની આશંકા છે.
ભાવનગરના નકલી દારૂ કેસની તપાસ હવે અમદાવાદ ગ્રામ્ય સુધી પહોંચી છે...મધ્યપ્રદેશમાંથી નકલી વિદેશી દારૂ બનાવવા આવેલા આરોપીઓએ અમદાવાદ ગ્રામ્યના રૂટનો ઉપયોગ કરીને ભાવનગર સુધી પહોંચાડ્યો હોવાની પોલીસને આશંકા છે....એટલું જ નહીં...નકલી દારૂનો જથ્થો અમદાવાદ ગ્રામ્યના કોઈ ગામમાં પણ પહોંચ્યો હોવાની શક્યતા છે...
ભાવનગરમાં ઝેરી દારૂથી મોત મામલે ગૃહ વિભાગ એક્શનમાં; DGP જી.એસ.મલિક પહોંચ્યા ગાંધીનગર, સંઘવી સાથે કરશે બેઠક#Gujarat #BreakingNews #News pic.twitter.com/djl5yyZBGw
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 19, 2026
બોટલ નકલી... સવાલ અસલી!
આ માત્ર ભાવનગરની ઘટના નથી...આ ચેતવણી છે...કે જો નકલી દારૂનું નેટવર્ક આજે નહીં તૂટે...તો કાલે...કોઈ બીજી ખુશીની પાર્ટી...ફરી કોઈ પરિવાર માટે...માતમ બની શકે છે...ગુજરાતમાં અગાઉ પણ લઠ્ઠાકાંડે અનેક પરિવારોને ઉજડી નાખ્યા છે, છતાં બુટલેગરોના પેટનું પાણી હલતું નથી...સવાલ એ થાય છે કે ગુજરાતમાં આ ઝેરી દારૂ ઘૂસી કેમ જાય છે? જવાબદારો સામે ક્યારે થશે કડક કાર્યવાહી? આ એક મોટો સવાલ છે.