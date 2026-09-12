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લઠ્ઠાકાંડના ઝેરી દારૂથી મિત્રની હત્યા, નકલી Royal Stag પીવડાવી મિત્રને પતાવી દીધો

દોસ્તીની આડમાં ખૌફનાક ખંજર કેવી રીતે ચાલે છે, તેની એક રુંવાડા ઉભા કરી દે તેવી ઘટના ભાવનગરથી સામે આવી છે...જે ઝેરી દારૂએ અગાઉ અનેક નિર્દોષોના ભોગ લીધા હતા, એ જ ઝેરી 'રોયલ સ્ટેગ'ની બોટલ સંતાડી રાખીને એક રિક્ષાચાલકે પોતાના જ મિત્રની એવી મોતની જાળ બિછાવી કે સૌ કોઈ હચમચી ગયા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 12, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:45 PM IST
લઠ્ઠાકાંડના ઝેરી દારૂથી મિત્રની હત્યા, નકલી Royal Stag પીવડાવી મિત્રને પતાવી દીધો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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લઠ્ઠાકાંડના ઝેરી દારૂથી મિત્રની હત્યા, નકલી Royal Stag પીવડાવી મિત્રને પતાવી દીધો
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