/લઠ્ઠાકાંડના ઝેરી દારૂથી મિત્રની હત્યા, નકલી Royal Stag પીવડાવી મિત્રને પતાવી દીધો

નવનીત દલવાડી, ભાવનગરઃ ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડમાં અગાઉ અનેક નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા, તે જ ઝેરી 'રોયલ સ્ટેગ' દારૂની બોટલ સંતાડી રાખીને એક રિક્ષાચાલકે પોતાના જ મિત્રની ઘાતકી હત્યા કરી નાખી હોવાનો ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ થયો છે...ધંધાકીય અદાવતમાં મિત્રને જ મોતના મુખમાં ધકેલી દેવાના આ કેસમાં ઘોઘારોડ પોલીસે આરોપી મુકેશ પટેલ અને સપ્લાયર સંજય વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો છે...
3 સપ્ટેમ્બરે આનંદનગર બસ સ્ટેન્ડ પાસે મિત્ર મુકેશ પટેલ સાથે દારૂ પીધો...પરંતુ બીજા જ દિવસે ભાવેશની તબિયત અચાનક બગડી...તાવ...ગભરામણ...અને સતત ઉલટીઓ...સારવાર માટે સર ટી. હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા...પરંતુ સારવાર દરમિયાન ભાવેશનું મોત થયું હતું.
મૃતકના બ્લડ સેમ્પલ FSL ગાંધીનગર મોકલાયા...અને રિપોર્ટમાં 0.0818% W/V મિથાઈલ આલ્કોહોલ મળી આવ્યું..એટલે પોલીસની તપાસની દિશા બદલાઈ...અકુદરતી મોતની તપાસ હવે પહોંચી હત્યાના આરોપ સુધી. પોલીસ તપાસમાં એવો આક્ષેપ સામે આવ્યો છે કે મુકેશ પટેલે નકલી દારૂની બોટલ સંતાડી રાખી હતી અને વિવાદ બાદ આ જ દારૂ ભાવેશને પીવડાવ્યો હતો...ભાવેશની તબિયત લથડ્યા બાદ પણ મામલો પોલીસ સુધી ન પહોંચે તે માટે દબાણ કરાયું હતું.
આ કેસમાં CCTV ફૂટેજ અને કોલ રેકોર્ડિંગ પોલીસ માટે મહત્વની કડી બની છે...પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે બોટલ નષ્ટ કરી હોવાનો દાવો કરાયો હોવાની પણ તપાસમાં વિગતો સામે આવી છે...ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડમાં અગાઉ અનેક લોકોના મોત બાદ પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરી હતી...અને હવે એ જ ઝેરી દારૂના કથિત નેટવર્કમાં મિત્રની હત્યાનો આક્ષેપ સામે આવતા ખળભળાટ મચ્યો છે...ઘોઘારોડ પોલીસે મુકેશ પટેલ અને દારૂ સપ્લાય કરનાર સંજય સામે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે...
હવે સવાલ એ છે...ઝેરી દારૂની આ બોટલ ક્યાંથી આવી?...મિત્રને જ ઝેર પીવડાવવાનો પ્લાન કેમ બનાવાયો?...અને આ કથિત નકલી દારૂના નેટવર્ક પાછળ હજુ કેટલા ચહેરા છે?..પોલીસ તપાસમાં આ સવાલોના જવાબ સામે આવે છે કે કેમ... તેના પર સૌની નજર છે.
ભાવનગરમાં લઠ્ઠાકાંડના ઝેરી દારૂએ અગાઉ 13 લોકોનો ભોગ લીધો હતો...અને હવે એ જ ઝેરી દારૂના કથિત ખેલમાં મિત્રના મોતનો ચોંકાવનારો કેસ સામે આવ્યો છે.