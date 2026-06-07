Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Bhavnagar
  • /ભાવનગર રિંગરોડ પર ત્રિપલ અકસ્માત: ટ્રક, કાર અને બાઈકની ટક્કરમાં કાકા-ભત્રીજાના કરુણ મોત, બે ગંભીર

ભાવનગર રિંગરોડ પર ત્રિપલ અકસ્માત: ટ્રક, કાર અને બાઈકની ટક્કરમાં કાકા-ભત્રીજાના કરુણ મોત, બે ગંભીર

Bhavnagar News: ભાવનગર શહેરના રિંગરોડ ઉપર ટ્રક, બાઈક અને કાર વચ્ચે સર્જાયો ત્રિપલ અકસ્માત. ત્રિપલ અકસ્માતમાં બાઈક પર સવાર કાકા ભત્રીજા ના મોત, બે ને ગંભીર ઈજા. અકસ્માતમાં રાકેશભાઈ મનસુખભાઈ બારૈયા અને બેચરભાઈ ખાટાભાઈ બારૈયાનું મોત. બંને કાકા ભત્રીજા રામ દરબારમાંથી ઘરે પરત જઈ રહ્યા હતા. જે દરમ્યાન પાછળથી પૂરપાટ ઝડપે આવેલી ફોરવ્હીલ કારના ચાલકે અકસ્માત સર્જયો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 07, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:26 AM IST
ભાવનગર રિંગરોડ પર ત્રિપલ અકસ્માત: ટ્રક, કાર અને બાઈકની ટક્કરમાં કાકા-ભત્રીજાના કરુણ મોત, બે ગંભીર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કાશ...બચી શક્યા હોત 21 જીવ...દિલ્હી અગ્નિકાંડમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો, આ વ્યક્તિ છે અસલ
delhi fire news6 min ago
2
Edible oil packaging rules India12 min ago
3
shukra shani shatank yog 202624 min ago
4
gujarat1 hr ago
5
Diabetes1 hr ago