/ભાવનગર રિંગરોડ પર ત્રિપલ અકસ્માત: ટ્રક, કાર અને બાઈકની ટક્કરમાં કાકા-ભત્રીજાના કરુણ મોત, બે ગંભીર

Bhavnagar News: શહેરના રિંગરોડ વિસ્તારમાં ગત રોજ એક હૃદયદ્રાવક અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. પુરપાટ ઝડપે આવતી કારે બાઈકને ટક્કર માર્યા બાદ આગળ ઊભેલા ટ્રકમાં ઘૂસી જતાં સર્જાયેલા ત્રિપલ અકસ્માતમાં બે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જ્યારે અન્ય બે લોકો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા છે.
કેવી રીતે સર્જાયો અકસ્માત?
મળતી માહિતી મુજબ, ભાવનગરના રિંગરોડ પરથી રાકેશભાઈ મનસુખભાઈ બારૈયા અને બેચરભાઈ ખાટાભાઈ બારૈયા (કાકા-ભત્રીજા) રામ દરબારથી પોતાના બાઈક પર ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન પાછળથી પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલી એક ફોરવ્હીલ કારના ચાલકે સ્ટેયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હતો અને બાઈકને પાછળના ભાગે જોરદાર ટક્કર મારી હતી. ટક્કર એટલી પ્રચંડ હતી કે બાઈક સવાર બંને કાકા-ભત્રીજા રોડ પર ફંગોળાયા હતા. બાઈકને અડફેટે લીધા બાદ કાર આગળ ઉભેલા એક બંધ ટ્રકમાં પાછળના ભાગે ઘૂસી ગઈ હતી.
ઘટનામાં જાનહાનિ અને ઈજા
અકસ્માતને પગલે ગંભીર ઈજાઓ થવાથી રાકેશભાઈ અને બેચરભાઈ બંનેનું કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું છે. કાર ટ્રકમાં ઘૂસી જતાં કારમાં સવાર બે વ્યક્તિઓને પણ ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે.
હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા સ્વજનો
અકસ્માત સર્જાતા જ આસપાસના લોકોના ટોળા ઘટનાસ્થળે ઉમટી પડ્યા હતા. તમામ ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. બીજી તરફ, બનાવની જાણ થતાં જ મૃતકોના પરિવારજનોમાં ભારે આક્રંદ છવાઈ ગયો હતો અને તેઓ મોટી સંખ્યામાં હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા.
પોલીસ તપાસ શરૂ
બનાવની જાણ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. પોલીસે મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડી, અકસ્માતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. રિંગરોડ પર વાહનોની ગતિ મર્યાદા અને ટ્રાફિક નિયમોના પાલનને લઈને ફરી એકવાર સવાલો ઉભા થયા છે.