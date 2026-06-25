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મોબાઈલના જમાનામાં અનોખો કીર્તિમાન: મહુવાની 7 વર્ષની સ્તુતિ પાંચાણીએ સંસ્કૃતના 315 શ્લોક મુખપાઠ કરી ગિનેસ બુકમાં નોંધાવ્યું નામ

Bhavnagar News: ભાવનગર મહુવાની સાત વર્ષની દીકરીએ ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નામ નોધાવ્યું છે. સંસ્કૃતના 315 શ્લોકનું મુખપાઠ કરી ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નામ નોંધાવ્યું છે. સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં જ્યારે નાની ઉંમરના બાળકો સ્માર્ટફોનની લત લગાવતા હોય છે, ત્યારે મહુવાની સ્તુતિ પાંચાણી 7 વર્ષની ઉંમરમાં 315 શ્લોકનું મુખપાઠ કરી ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નામ નોંધાવ્યું. વડોદરા મુકામે મહંત સ્વામી મહારાજના 92માં જન્મ જયંતી નિમિત્તે 12723 બાળબાલીકાએ એકી સાથે સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથના 315 સંસ્કૃત શ્લોકોનું મુખ પાઠ કરી ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નામ નોંધાવ્યું. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 25, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:03 PM IST
મોબાઈલના જમાનામાં અનોખો કીર્તિમાન: મહુવાની 7 વર્ષની સ્તુતિ પાંચાણીએ સંસ્કૃતના 315 શ્લોક મુખપાઠ કરી ગિનેસ બુકમાં નોંધાવ્યું નામ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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