/મોબાઈલના જમાનામાં અનોખો કીર્તિમાન: મહુવાની 7 વર્ષની સ્તુતિ પાંચાણીએ સંસ્કૃતના 315 શ્લોક મુખપાઠ કરી ગિનેસ બુકમાં નોંધાવ્યું નામ

Bhavnagar News: આજનો યુગ ડિજિટલ યુગ છે. સોશિયલ મીડિયાના આ જમાનામાં જ્યારે નાની ઉંમરના બાળકો સ્માર્ટફોન અને ગેમ્સની લત પાછળ પોતાનો કિંમતી સમય વેડફતા હોય છે, ત્યારે ભાવનગર જિલ્લાના મહુવાની એક નાની દીકરીએ એવું અદ્ભુત કાર્ય કરી બતાવ્યું છે જે જાણીને આખો દેશ ગર્વ અનુભવી રહ્યો છે. મહુવાની માત્ર 7 વર્ષની દીકરી સ્તુતિ પાંચાણીએ સંસ્કૃતના 315 શ્લોકોનું મુખપાઠ કરી 'ગિનેસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ' માં પોતાનું નામ સુવર્ણ અક્ષરે નોંધાવ્યું છે.
વડોદરામાં રચાયો ઐતિહાસિક રેકોર્ડ
આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ વડોદરા મુકામે યોજાયેલા એક ભવ્ય કાર્યક્રમમાં હાસિલ કરવામાં આવી હતી. પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના ૯૨માં જન્મજયંતી મહોત્સવના પાવન અવસરે એક અદ્ભુત ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક નજારો જોવા મળ્યો હતો. આ મહોત્સવ અંતર્ગત કુલ 12,723 બાળ-બાલિકાઓએ એકસાથે ભેગા મળીને 'સત્સંગ દીક્ષા' ગ્રંથના 315 સંસ્કૃત શ્લોકોનું અસ્ખલિત મુખપાઠ (ગાન) કર્યું હતું. આ વિરાટ સમૂહ ગાનને ગિનેસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ તરીકે માન્યતા મળી છે.
ભક્તિ અને એકાગ્રતાનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ
આ ભવ્ય રેકોર્ડનો એક મહત્વનો હિસ્સો બનીને મહુવાની સ્તુતિ પાંચાણીએ નાની ઉંમરે મોટી સિદ્ધિ મેળવી છે. માત્ર 7 વર્ષની બાળકી માટે સંસ્કૃતના કઠિન લાગતા 315 શ્લોકો યાદ રાખવા અને તેનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરવું એ સ્તુતિની તીવ્ર યાદશક્તિ, કઠોર પરિશ્રમ અને સંસ્કારોની સાક્ષી પૂરે છે. એક તરફ જ્યાં વાલીઓ બાળકોની મોબાઈલની લતથી પરેશાન છે, ત્યાં સ્તુતિ પાંચાણી અને તેના જેવા હજારો બાળકોએ સાબિત કરી દીધું છે કે જો સાચું માર્ગદર્શન અને સંસ્કાર મળે, તો નવી પેઢી ભારતીય સંસ્કૃતિનો ડંકો સમગ્ર વિશ્વમાં વગાડી શકે છે.
ચારેતરફથી દીકરીને મળી વાહવાહી
સ્તુતિની આ અદભુત સિદ્ધિ બદલ તેના પરિવાર, મહુવા પંથક અને સમગ્ર ભાવનગર જિલ્લામાં ખુશીનો માહોલ છે. સોશિયલ મીડિયા પર અને સમાજમાં આ નાની દીકરીની એકાગ્રતા અને ભક્તિભાવના ખૂબ જ વખાણ થઈ રહ્યા છે. સ્તુતિ પાંચાણીએ મેળવેલી આ ગૌરવપૂર્ણ સિદ્ધિ આજના અન્ય બાળકો અને વાલીઓ માટે પણ એક મોટો પ્રેરણાસ્રોત બની રહેશે.
FAQ
પ્રશ્ન 1: ભાવનગરના મહુવાની કઈ દીકરીએ ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નામ નોંધાવ્યું છે?
ઉત્તર: ભાવનગરના મહુવાની સ્તુતિ પાંચાણી નામની માત્ર 7 વર્ષની દીકરીએ ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે.
પ્રશ્ન 2: સ્તુતિ પાંચાણીએ કઈ અદભુત સિદ્ધિ મેળવીને આ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે?
ઉત્તર: સ્તુતિએ સોશિયલ મીડિયા અને સ્માર્ટફોનના જમાનામાં પણ સંસ્કૃતના 315 શ્લોકોનું મુખપાઠ (મોઢે ગાન) કરીને આ ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
પ્રશ્ન 3: આ ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ કઈ જગ્યાએ અને કયા પ્રસંગે રચાયો હતો?
ઉત્તર: આ રેકોર્ડ વડોદરા મુકામે, મહંત સ્વામી મહારાજના 92માં જન્મ જયંતી મહોત્સવના પાવન પ્રસંગે રચાયો હતો.
પ્રશ્ન 4: આ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્તુતિની સાથે કુલ કેટલા બાળકોએ ભાગ લીધો હતો?
ઉત્તર: આ ઐતિહાસિક રેકોર્ડમાં સ્તુતિ પાંચાણી સહિત કુલ 12,723 બાળ-બાલિકાઓએ એકીસાથે ભાગ લીધો હતો.
પ્રશ્ન 5: બાળકોએ સામૂહિક રીતે કયા ગ્રંથના શ્લોકોનું મુખપાઠ કર્યું હતું?
ઉત્તર: તમામ બાળકોએ એકસાથે મળીને 'સત્સંગ દીક્ષા' ગ્રંથના 315 સંસ્કૃત શ્લોકોનું મુખપાઠ કર્યું હતું.