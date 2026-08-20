/નકલી દારૂકાંડ તપાસમાં અનેક મોટા ખુલાસા; SP મયુર ચાવડાએ ખોલ્યા અંદરના રહસ્યો! મુખ્ય સૂત્રધાર રઈશ સહિત 13 આરોપીઓની ધરપકડ

Bhavnagar fake liquor case: ભાવનગર જિલ્લામાં સામે આવેલા ચર્ચિત નકલી દારૂકાંડ (લઠ્ઠાકાંડ) મામલે પોલીસ અને સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC)ની તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ થયા છે. આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને SMC એસપી મયુર ચાવડાએ માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, આ નકલી દારૂ ભાવનગરના વરતેજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ઈથેનોલની ભેળસેળ કરીને બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ ગુનામાં શામેલ આરોપીઓએ માત્ર આર્થિક લાભ ખાતર લોકોના જીવ જોખમમાં મૂક્યા હતા.
ઇથેનોલની ભેળસેળ કરી બનાવ્યો હતો લઠ્ઠો
તપાસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓએ દારૂ બનાવવાની ફોર્મ્યુલા મધ્ય પ્રદેશથી મેળવી હતી. મધ્ય પ્રદેશથી નરેન્દ્ર યાદવ નામના વ્યક્તિને ભાવનગર બોલાવવામાં આવ્યો હતો. નરેન્દ્ર યાદવે દારૂ બનાવ્યો હતો, પરંતુ આ નકલી દારૂનું સેવન કરવાથી સૌથી પહેલું મૃત્યુ પણ નરેન્દ્ર યાદવનું જ થયું હતું. રઈશ અને તેની ટોળકીએ ભેગા મળીને આ લઠ્ઠો તૈયાર કર્યો હતો. પોલીસ અને SMCની ટીમે ગઈરાત્રે દરોડા પાડીને રઈશ, ગૌતમ અને પારસ દ્વારા છુપાવવામાં આવેલો નકલી દારૂનો જથ્થો કબ્જે કર્યો છે. આ ઉપરાંત બોટલ, સ્ટીકર અને બોટલ સીલ કરવાના સાધનો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યા હતા તે અંગે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
મુખ્ય સૂત્રધાર રઈશ ઉજ્જૈનથી ઝડપાયો, 21 સામે ફરિયાદ
આ કેસમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) દ્વારા અત્યાર સુધીમાં કુલ 13 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે કુલ 21 લોકો સામે ગુન્હો નોંધવામાં આવ્યો છે. દારૂ બનાવનાર, આર્થિક લાભ માટે સગવડ પૂરી પાડનાર અને દારૂ પહોંચાડનાર તમામ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ કાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર રઈશ, જે દારૂ બનાવવામાં સીધી રીતે સંડોવાયેલો હતો, તેની મધ્ય પ્રદેશના ઉજ્જૈનથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીઓ રાજ્ય બહાર પણ ભાગી ગયા હોવાથી ગુજરાત ઉપરાંત મધ્ય પ્રદેશ સહિત અન્ય રાજ્યોમાં પણ પોલીસ ટીમો રવાના કરવામાં આવી છે.
પુરાવા નાશ કરનારા સામે પણ થશે અલગથી ગુન્હો
તપાસ દરમિયાન એ પણ સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓના સંબંધીઓ પુરાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ભાવનગર એસપી મયુર ચાવડાએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પુરાવા નાશ કરનારાઓ સામે પણ પોલીસ અલગથી ગુન્હો નોંધીને કડક કાર્યવાહી કરશે.
ધરપકડ કરાયેલા 13 આરોપીઓને બપોર બાદ કોર્ટમાં રજૂ કરીને વધુ પૂછપરછ માટે રિમાન્ડ મેળવવામાં આવશે. આ સાથે જ, આ નકલી દારૂ જે લોકો સુધી પહોંચ્યો છે અથવા જેમણે આ લઠ્ઠાનું સેવન કર્યું છે, તેમની શોધોખોળ SMC અને સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે ચલાવવામાં આવી રહી છે જેથી વધુ જાનહાનિ અટકાવી શકાય.
ઝડપાયેલા આરોપીઓની યાદી
1. રઈશ (મુખ્ય સૂત્રધાર)
2. ગૌતમ સોલંકી
3. સરસ સોલંકી
4. જતીન
5. ધર્મેન્દ્રસિંહ
6. મનદિપસિંહ
7. પારસ ઉર્ફે પપ્પુ
8. જયદીપ
9. ભાર્ગવ
10. વિવેક
11. કેવલ
12. સુખદેવ
13. હર્ષ
14. હાર્દિક