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નકલી દારૂકાંડ તપાસમાં અનેક મોટા ખુલાસા; SP મયુર ચાવડાએ ખોલ્યા અંદરના રહસ્યો! મુખ્ય સૂત્રધાર રઈશ સહિત 13 આરોપીઓની ધરપકડ

Bhavnagar fake liquor case: ​નકલી દારૂકાંડની તપાસમાં એક મોટો ખુલાસો થયો છે કે આ ઝેરી દારૂ ભાવનગરમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ સમગ્ર કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર અને આરોપી રઈશ છે, જેણે આર્થિક લાભ ખાતર આ ગંભીર કૃત્ય આચર્યું હતું. આ કેસમાં સૌથી પહેલું મૃત્યુ નરેન્દ્ર યાદવનું થયું હતું, જેને ખાસ મધ્ય પ્રદેશથી ભાવનગર બોલાવવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં પોલીસ દ્વારા 21 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધીને 13 આરોપીઓની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે, જ્યારે આરોપીઓના સંબંધીઓ પુરાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પોલીસ આ 13 આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરીને તેમના રિમાન્ડ મેળવવાની તૈયારી કરી રહી છે, સાથે જ આ નકલી દારૂનું સેવન કરનારા અન્ય લોકોની પણ સઘન શોધખોળ ચલાવવામાં આવી રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 20, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:29 PM IST
નકલી દારૂકાંડ તપાસમાં અનેક મોટા ખુલાસા; SP મયુર ચાવડાએ ખોલ્યા અંદરના રહસ્યો! મુખ્ય સૂત્રધાર રઈશ સહિત 13 આરોપીઓની ધરપકડ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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