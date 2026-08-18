/ભાગોની બૂમ પડતાં જ જુગાર રમતા 3 મિત્રોને મળ્યું ભયાનક મોત! રેડની શંકાથી મચેલી ભાગદોડ દરમિયાન ત્રણેય ઊંડા કૂવામાં ખાબક્યા

Bhavnagar Ukhla Well Accident: ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા તાલુકાના ઉખરલા ગામે એક અત્યંત દુઃખદ અને કરૂણ ઘટના સામે આવી છે. વરતેજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતા ઉખરલા ગામના વાડી વિસ્તારમાં કૂવામાં પડી જવાથી ત્રણ યુવકોના અકાળે મોત નિપજ્યા છે. આ ઘટનાને પગલે મૃતકોના પરિવારજનોમાં ભારે શોકનો માહોલ છવાયો છે અને સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ઉખરલા ગામની સીમમાં આવેલી વાડીમાં રાત્રિના સમયે અંદાજે 11 જેટલા લોકો એકઠા થઈને જુગાર રમી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન અચાનક 'ભાગો ભાગો'ની બૂમો પડતાં અને પોલીસ આવી હોવાની શંકા જતાં લોકોમાં ભારે અફરાતફરી સર્જાઈ હતી. અંધારામાં મચેલી ભાગદોડ દરમિયાન ત્રણ મિત્રો અજાણતા જ નજીકના ઊંડા કૂવામાં ખાબક્યા હતા.
મૃતકોની વિગત
ઘટનાની જાણ થતાં જ વરતેજ પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને સ્થાનિકોની મદદથી કૂવામાંથી એક પછી એક ત્રણેય યુવકોના મૃતદેહ બહાર કાઢ્યા હતા. તમામ મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે સરટી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.
પરિવારના આક્ષેપ અને પોલીસનો દાવો
આ દુર્ઘટના બાદ મૃતકોના પરિવારજનો અને પોલીસના નિવેદનો વચ્ચે વિરોધાભાસ જોવા મળી રહ્યો છે. મૃતક અજીતસિંહના પુત્રના જણાવ્યા અનુસાર, "પોલીસની રેડ પડી હોવાથી જ લોકો ભાગ્યા હતા, કારણ કે વિના કારણે કોઈ વ્યક્તિ આ રીતે ભાગે નહીં."
બીજી તરફ, વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓએ આ આક્ષેપોને નકારતા જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ દ્વારા વાડી વિસ્તારમાં આવી કોઈ જ રેડ પાડવામાં આવી નહોતી. સવારે વાડીમાં મૃતદેહ હોવાની માહિતી મળતાં જ પોલીસ ટીમ પહોંચી હતી. વાડીમાં લોકો કયા કારણોસર એકઠા થયા હતા અને ખરેખર શું બન્યું હતું તે અંગે હાલ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલુ છે.