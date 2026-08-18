/ભાગોની બૂમ પડતાં જ જુગાર રમતા 3 મિત્રોને મળ્યું ભયાનક મોત! રેડની શંકાથી મચેલી ભાગદોડ દરમિયાન ત્રણેય ઊંડા કૂવામાં ખાબક્યા

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'ભાગો'ની બૂમ પડતાં જ જુગાર રમતા 3 મિત્રોને મળ્યું ભયાનક મોત! રેડની શંકાથી મચેલી ભાગદોડ દરમિયાન ત્રણેય ઊંડા કૂવામાં ખાબક્યા

Bhavnagar Ukhla Well Accident: ભાવનગરના ઉખરલા ગામમાં મોડી રાત્રે એક ગંભીર ઘટના બની હતી. ઉખરલા ગામના વાડી વિસ્તારમાં ત્રણ યુવક કૂવામાં પડી જતા મોત થયા છે. આ દરમિયાન ભાગોની બૂમ પડતા જ દોડેલા ત્રણ યુવક કૂવામાં પડ્યા હતા અને તમામના મૃત્યુ થયા છે. મૃતકમાં રાહુલ પોપટભાઈ ચૌહાણ, નિલેશ ડાભી બને અજીતસિંહનો સમાવેશ થાય છે. બનાવના પગલે મોટી સંખ્યામાં મૃતકના પરિવારજનો સરટી હોસ્પિટલ પહોંચ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 18, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:19 PM IST
'ભાગો'ની બૂમ પડતાં જ જુગાર રમતા 3 મિત્રોને મળ્યું ભયાનક મોત! રેડની શંકાથી મચેલી ભાગદોડ દરમિયાન ત્રણેય ઊંડા કૂવામાં ખાબક્યા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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