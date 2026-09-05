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ભાવનગર ST બસ સ્ટેન્ડ પર મહિલાની હત્યા કરનારા ફૈઝલની જાહેરમાં સરભરા; પોલીસે આરોપીને કરાવ્યું કાયદાનું ભાન

Bhavnagar News: ભાવનગર એસટી બસ સ્ટેન્ડ પર મહિલાની હત્યા કરનારા ફૈઝલની જાહેરમાં પોલીસ દ્વારા સરભરા કરવામાં આવી છે. ફૈઝલે પ્રેમિકા કાજલને ઢોર માર મારતા મોત થયું હતું. ત્યારબાદ પોલીસે આરોપીને લઈને સ્થળ પર લઈ જઈને ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું. પોલીસે આરોપીને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું હતું.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 05, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:30 PM IST
ભાવનગર ST બસ સ્ટેન્ડ પર મહિલાની હત્યા કરનારા ફૈઝલની જાહેરમાં સરભરા; પોલીસે આરોપીને કરાવ્યું કાયદાનું ભાન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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