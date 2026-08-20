/ભાવનગર નકલી દારૂકાંડ મામલે Z 24 કલાક પાસે EXCLUSIVE માહિતી; આરોપીઓ પાસેથી 25 પેટી દારૂનું રહસ્ય ખૂલ્યું! વરતેજ PI સસ્પેન્ડ

Bhavnagar News: ભાવનગરના ખરકડી ગામે ઘટેલી નકલી દારૂકાંડ મામલે મોટી માહિતી સામે આવી રહી છે. આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને પોલીસ અને તંત્ર હરકતમાં આવી ગયું છે અને કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. Z 24 કલાકને મળેલી EXCLUSIVE માહિતી મુજબ, આ કેસમાં પકડાયેલા આરોપીઓ સામે તપાસનો ધમધમાટ તેજ કરી દેવામાં આવ્યો છે.
દારૂ ક્યાં અને કોણે પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો તેની તપાસ શરૂ
પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવેલી વિગતો અનુસાર, આરોપીઓએ કુલ 25 પેટી નકલી દારૂ બનાવ્યો હતો. પોલીસે દરોડા પાડીને આ જથ્થામાંથી 21 પેટી દારૂ સફળતાપૂર્વક રિકવર કરી લીધો છે. જોકે, બાકીનો દારૂ ક્યાં-ક્યાં પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો અને કોણે કોણે એનું વેચાણ કર્યું હતું તે અંગે હાલ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે.
કેસના મુખ્ય આરોપી ગૌતમ અને રઇશની પોલીસ દ્વારા સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. આ બનાવટી દારૂ કેટલા લોકોએ પીધો હતો તેની ચોક્કસ માહિતી મેળવવા માટે સ્થાનિક સ્તરે તપાસ ચાલુ છે. નકલી દારૂના કારણે હજુ પણ મૃત્યુઆંક વધવાની ગંભીર આશંકા સેવાઈ રહી છે, જેને પગલે આરોગ્ય વિભાગ અને પોલીસ તંત્ર એલર્ટ મોડ પર છે.
વરતેજ PI સામે મોટું એક્શન લેવાયું, તાત્કાલિક કરાયા સસ્પેન્ડ
આટલી મોટી ઘટના સામે આવ્યા બાદ કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં થયેલી ચૂક બદલ કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનના PI એસ.બી. પઢેરિયાને તેમની ફરજમાં બેદરકારી દાખવવા બદલ તત્કાલ અસરથી સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ભાવનગર રેન્જ IG આર.વી. અસારી દ્વારા આ સસ્પેન્શનનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે. હાલમાં પોલીસ ટીમો દ્વારા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે જેથી આ ઝેરી દારૂના અન્ય જથ્થાને લોકો સુધી પહોંચતા અટકાવી શકાય.