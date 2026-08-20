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  • /ભાવનગર નકલી દારૂકાંડ મામલે Z 24 કલાક પાસે EXCLUSIVE માહિતી; આરોપીઓ પાસેથી 25 પેટી દારૂનું રહસ્ય ખૂલ્યું! વરતેજ PI સસ્પેન્ડ

ભાવનગર નકલી દારૂકાંડ મામલે Z 24 કલાક પાસે EXCLUSIVE માહિતી; આરોપીઓ પાસેથી 25 પેટી દારૂનું રહસ્ય ખૂલ્યું! વરતેજ PI સસ્પેન્ડ

Bhavnagar fake liquor case: ભાવનગર નકલી દારૂકાંડ મામલે પ્રાથમિક તપાસ અનુસાર આરોપીઓએ 25 પેટી દારૂ બનાવ્યો હતો, જેમાંથી પોલીસ દ્વારા 21 પેટી દારૂ રિકવર કરી લેવામાં આવ્યો છે. હાલ આરોપી ગૌતમ અને રઇશની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, તેમજ આ ઝેરી દારૂ અન્ય ક્યાં ક્યાં પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો અને હજુ કેટલા લોકોએ આ નકલી દારૂ પીધો છે તે અંગે પણ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 20, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:58 PM IST
ભાવનગર નકલી દારૂકાંડ મામલે Z 24 કલાક પાસે EXCLUSIVE માહિતી; આરોપીઓ પાસેથી 25 પેટી દારૂનું રહસ્ય ખૂલ્યું! વરતેજ PI સસ્પેન્ડ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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