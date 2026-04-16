Prev
Next
ડુંગળી પીલવાના કારખાનામાં ચાલતી 'નકલી દારૂ'ની ફેક્ટરી ઝડપાઈ, બ્રાન્ડેડ બોટલોમાં થતું મિક્સિંગ

Bhavnagar News: ગુજરાત ભરમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી માહોલ જામ્યો છે ત્યારે મહુવાના હરીપરા રોડ પર આવેલ ડુંગળી પીલવાના કેપ્ટન ફૂડ ડીહાઈડ્રેશન કારખાના પાછળના રૂમમાંથી નકલી દારૂ બનાવવાની ફેક્ટરી ઝડપાઈ. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 16, 2026, 03:56 PM IST
  • તો ભાવનગરમાં પકડાઈ નકલી દારૂ બનાવવાની ફેક્ટરી.
  • ડુંગળી પીલવાના કારખાનાની આડમાં ચાલતો દારૂનો ધંધો
  • બ્રાન્ડેડ બોટલોમાં કરાતું હતું દારૂનું મિક્સિંગ.. 6 લોકોની ધરપકડ.. 
  • મહુવા પંથક માથી ડુપ્લીકેટ વિદેશી દારૂ બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાઈ 
  •  

Trending Photos

Bhavnagar News: મહુવા પંથકમાંથી એક ચકચારી ઘટના સામે આવી છે જેમાં હવે વિદેશી દારૂ બનાવતી એક નકલી ફેક્ટરી ઝડપાઈ હતી સમગ્ર ઘટનાની જો વાત કરીએ તો મહુવાના હરીપરા રોડ ઉપર કેપ્ટન ફૂડ ડીહાઈડ્રેશન પ્લાન્ટના પાછળના ભાગમાં આવેલી એક રૂમમાં ડુપ્લીકેટ વિદેશી દારૂનું ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હતું. 

Add Zee News as a Preferred Source

મહુવા પોલીસ ઊંઘતી રહી અને ભાવનગર 
પેરોલ ફર્લો સક્વોડે બાતમીના રાહે દરોડો કરતા મસ મોટો વિદેશી દારૂ બનાવતી નકલી ફેક્ટરી ઝડપી હતી જેમાં લાખો રૂપિયાનો વિદેશી ડુપ્લીકેટ દારૂ બનતો હતો આ દારૂ કોને કોને સપ્લાય કરવામાં આવતો હતો તેની હવે પોલીસ તપાસ બાદ જ માલુમ પડશે. 

કેપ્ટન ફુડ પાછળના ભાગમાં એક રૂમ ની અંદર આલ્કોહોલ ના બેરલ નં 6 જે 200  લીટર ના કુલ 1200 લીટર આલ્કોહોલ મળી આવ્યું છે જેની કિંમત એક બેરલના 1200 રૂપિયા થાય છે ટોટલ કિંમત 7200 તેમજ ખાલી બોટલો તેમજ કમ્પલેટ કરેલું ભરેલી બોટલો વિવિધ કેમિકલો ઇંગ્લિશ દારૂ બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાય છે.  

આ ફેક્ટરીની અંદર કુલ રૂપિયા 15,25,036 રૂપિયા ના મુદ્દા માલ સાથે 6 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે તેમ જ 3 આરોપીને ઝડપવાના બાકી છે હવે જોવાનું એ રહ્યું કે આની પાછળ કોણ મોટા માથા સંડોવાયેલા છે, પોલીસ તટસ્થ તપાસ બાદ જ સામે આવશે. જોકે આ બાબતે મહુવાના ડીવાયએસપીનો સંપર્ક કરતા માટે whatsapp કોલ કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ તે કહ્યું મને આમાં કશું ખબર નથી. આ તમામ માહિતી ભાવનગર એસપી સાહેબ આપશે તેવું જણાવવામાં આવ્યું હતું.

ફરાર આરોપીના નામ

  • 1 મુખ્ય આરોપી બળદેવસિંહ ભીખુભા ગોહિલ
  • 2 રાકેશ રમેશભાઈ બારીયા
  • 3 રવિરાજ ઉર્ફે મુન્નો દાનુભાઈ મોભ

પકડાયેલા આરોપીઓના નામ

  • રૂલાલ નંદલાલ ગેગટ
  • કલ્યાણસિંહ સેતનસિંહ રાણાવત 
  • રાજકુમાર કિશનલાલ પ્રજાપતિ 
  • લોકેશ ગણેશપુરી ગોસ્વામી 
  • સૂર્ય પ્રતાપ સિંહ ભાનુ પ્રતાપસિંહ રાઠોડ 
  • પોખરાજ ડાલચંદ માલી 

તેમાંથી છ આરોપીને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે, બે આરોપી હાલ પકડવાના બાકી છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
gujaratBhavnagarFake liquor factoryonion peeling factory busted6 people jailed

Trending news