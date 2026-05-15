ગુજરાતની આ હોસ્પિટલમાં છત પર લટકે છે 'મોત'! એક જ દિવસમાં પંખો પડવાની બે ઘટનાઓથી ફફડાટ; મહિલા લોહીલુહાણ

Bhavnagar News: ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા સરકારી જનરલ હોસ્પિટલમાં ગંભીર બેદરકારીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ગઈકાલે સાંજે બાળકોના વોર્ડમાં ચાલુ હાલતમાં ફરતો સીલિંગ પંખો અચાનક તૂટી નીચે પડ્યો હતો.
Bhavnagar News: ભાવનગર જિલ્લાના મહુવાની સરકારી જનરલ હોસ્પિટલમાંથી તંત્રની ઘોર બેદરકારીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવા આવતા દર્દીઓ હવે બીમારીથી નહીં પણ હોસ્પિટલની છત પર લટકતા પંખાઓથી ફફડી રહ્યા છે. ગઈકાલે બાળકોના વોર્ડમાં પંખો પડતા એક મહિલા ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ હતી, જે ઘટનાને હજુ 15 કલાક પણ નથી વીત્યા ત્યાં ફરી એકવાર પંખો પડવાની બીજી ઘટના બની છે. રીનોવેશનના ટૂંકા ગાળામાં જ આવી ઘટનાઓ બનતા કોન્ટ્રાક્ટર અને હોસ્પિટલ તંત્ર સામે અનેક સવાલો ઉભા થયા છે."
"મહુવાની જનરલ હોસ્પિટલ જાણે વિવાદોનું કેન્દ્ર બની હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. 24 કલાકમાં બે-બે વાર પંખા પડવાની ઘટનાએ હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટની કામગીરી પર મોટું પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂક્યું છે. ગઈકાલે બાળકોના વોર્ડમાં ફરતો પંખો એક મહિલા પર પડ્યો હતો, જેમાં તેને આંખના ભાગે ગંભીર ઈજા થતા ભાવનગર રિફર કરાઈ હતી. આ ગંભીર બેદરકારીમાંથી પાઠ ભણવાને બદલે આજે ફરી હોસ્પિટલમાં વધુ એક પંખો નીચે ખાબક્યો હતો. સદનસીબે આ વખતે કોઈ જાનહાની થઈ નથી."
સરકારી હોસ્પિટલમાં લાપરવાહીથી પડ્યો પંખો
ગઈકાલે સાંજના સમયે મહુવા સરકારી હોસ્પિટલના ચિલ્ડ્રન વોર્ડમાં શબાનાબેન શેખ નામના મહિલા હાજર હતા. ત્યારે અચાનક છત પરનો ચાલુ પંખો તૂટીને તેમના પર પડ્યો હતો. પંખો સીધો માથા અને આંખના ભાગે વાગતા શબાનાબેન લોહીલુહાણ થઈ ગયા હતા. તેમને તાત્કાલિક ટાંકા લેવા પડ્યા હતા અને અત્યારે તેમને આંખે જોવામાં પણ તકલીફ પડી રહી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, હોસ્પિટલ બિલ્ડિંગનું રિનોવેશન થયાને હજુ માંડ એક વર્ષ જેટલો સમય થયો છે. માત્ર એક વર્ષમાં પંખો કેવી રીતે તૂટી શકે? તે બાબત ભ્રષ્ટાચાર કે નબળી કામગીરી તરફ આંગળી ચીંધે છે.