/ભાવનગરના ખેડૂતની પ્રેરણાદાયક સફર: પરંપરાગત ખેતી છોડી ડ્રેગન ફ્રૂટમાંથી મેળવી લાખોની આવક, ખેડૂતનું નસીબ ચમક્યું!

નવનીત દલવાડી/ભાવનગર: ખેતીપ્રધાન ભારત દેશમાં હવે ખેતી ના પ્રકારો બદલાઈ રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતી અપનાવતા હોય છે. ખેડૂતો મોટાભાગે કપાસ, બાજરી, ઘઉં, જુવાર, તલ, ચણા તેમજ શાકભાજી, ડુંગળી, મગફળી સહિતના પરંપરાગત પાકોનું વાવેતર કરી તેમાંથી ઉપાર્જન મેળવવા રાત દિવસ જોયા વગર કાળી મજૂરી કરી પાકનું જતન કરતા હોય છે. પરંતુ તેમ છતાં ઉત્પાદન સમયે ખેત પાકોમાં યોગ્ય ભાવ મળતા નથી, બિયારણ, ખાતર અને મજૂરીના પૈસા પણ નીકળતા નથી, સાથે વાતાવરણની અસર અને પાક નિષ્ફળ જવાનો ભય પણ એટલો જ હોય છે. આ તમામ પરિસ્થિતિ સામે ઝઝૂમી મોટાભાગના ખેડૂતો અંતે ખેતી કરવાનું છોડી દેતા હોય છે.
સામાન્ય રીતે ગુજરાતમાં ખેડૂતો ઘઉં, બાજરી, જુવાર જેવા ધાન્ય પાકો તેમજ કપાસ, મગફળી ડુંગળી સહિતના રોકડિયા પાકનું વાવેતર કરતા હોય છે. પરંતુ હવે બાગાયત પાકમાં પણ સારી આવક મળતા ખેડૂતો બાગાયત ખેતી તરફ વળી રહ્યા છે. ભાવનગર જિલ્લાના મૂળ ભડી ગામના ખેડૂત જગદીશભાઈ ખસિયાએ પણ પરંપરાગત ખેતી છોડી બાગાયતી ખેતી શરૂ કરી છે. જગદીશભાઈ ખસિયા છેલ્લા 4 વર્ષથી ડ્રેગન ફ્રુટનું વાવેતર કરી સમૃદ્ધિ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. પહેલા બે વિઘામાં ડ્રેગન ફ્રુટની શરૂઆત કરી હતી, જેમાં સફળતા મળતા હાલ તેઓ પોતાની 7 વિઘા જમીનમાં ડ્રેગન ફૂટનું વાવેતર કરી રહ્યા છે.
જગદીશભાઈએ જણાવ્યું હતું, કે ડ્રેગન ફ્રૂટના કારણે મારી આર્થિક સ્થિતિમાં પણ બદલાવ આવ્યો છે. અગાઉ મારા પિતા પણ પરંપરાગત ખેતી કરતા હતા, પરંતુ એ ખેતીના કારણે અમારા જીવનમાં ક્યારેય બદલાવ આવ્યો નહોતો, મહેનત કરવા છતાં બે પાંદડે થવું પણ મુશ્કેલ બનતું હતું, એ બાદ મેં ખેતી કામ સાંભળ્યું પણ યોગ્ય ફાયદો નહી મળતા કંટાળી ને મેં પણ ખેતી છોડી દેવા વિચાર કર્યો હતો, પરંતુ ડ્રેગન ફ્રૂટના કારણે અમારી બધી ઇચ્છાઓ પૂરી થઈ ગઈ, ડ્રેગન ફ્રૂટમાં સારુ ઉત્પાદન અને ઉપાર્જન મળતા પહેલા જૂના ઘરના સ્થાને અમે નવું ઘર બનાવ્યું, સ્થિતિ સુધરતા બાળકોને પણ સારું શિક્ષણ આપી રહ્યા છીએ. રાજ્ય સરકારની યોજના દ્વારા અમને મદદ મળી છે. અને બાગાયત અધિકારીએ પણ અમને પૂરતું માર્ગદર્શન આપ્યું જેના કારણે અમારા જીવનમાં બદલાવ આવ્યો છે.
જગદીશભાઈ ખસિયાએ વડીલો પાર્જીત 14 વિઘા જમીન પૈકી હાલ 7 વિઘા જમીનમાં ડ્રેગન ફૂટનું વાવેતર કર્યું છે. જેમાં હાલ પુષ્કળ પ્રમાણમાં ડ્રેગન ફ્રુટનું ઉત્પાદન મળી રહ્યું છે. જેના કારણે તેમને એક વિઘા દીઠ 1 લાખથી પણ વધુ આવક થઈ રહી છે. જિલ્લા ભરમાંથી ઓર્ડર મળતા તેઓ વાહન દ્વારા ડ્રેગન ફ્રૂટનું વેચાણ કરી રહ્યા છે સાથે વાડી બહાર લગાવેલા ડ્રેગન ફ્રૂટના સ્ટોલ થકી પણ વેચાણ કરી સારી આવક મેળવી રહ્યા છે. જગદીશભાઈ ખસિયા ના પિતા ભલાભાઈ ખસિયા એ જુના દિવસો વાગોળતા જણાવ્યું હતું કે રાતદિવસ જોયા વગર ખૂબ મહેનત કરવા છતાં સારો પ્રસંગ ઉજવવામાં પણ મુશ્કેલી પડતી હતી, પરંતુ મારા દીકરાએ ડ્રેગન ફ્રૂટની ખેતી શરૂ કર્યા બાદ વળતા પાણી થયા છે. અને હાલ અમારી સ્થિતિ ખૂબ સારી છે.
ભાવનગર જિલ્લાના બાગાયત વિભાગના નાયબ નિયામકે જણાવ્યું હતું કે હાલ જિલ્લામાં અનેક ખેડૂતો ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી કરી રહ્યા છે. ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી થકી ખેડૂતોને ઓછા ખર્ચે શરૂ ઉત્પાદન અને ઉપાર્જન મળી રહે છે. સારી જમીન હોય ત્યાં બધે જ ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી કરી શકાય છે. જેમાં સરકાર દ્વારા પણ સબસીડી આપવામાં આવે છે.