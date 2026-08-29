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ભાવનગરના ખેડૂતની પ્રેરણાદાયક સફર: પરંપરાગત ખેતી છોડી ડ્રેગન ફ્રૂટમાંથી મેળવી લાખોની આવક, ખેડૂતનું નસીબ ચમક્યું!

નવનીત દલવાડી/ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં પરંપરાગત ખેતી કરતા ખેડૂતની આર્થિક સ્થિતિમાં ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી થકી બદલાવ આવ્યો છે, પેટે પાટા બાંધી વર્ષો સુધી કાળી મજૂરી કરવા છતાં બે પાંદડે નહીં થયેલા ખેડૂતે અંતે નવો રાહ અપનાવ્યો, ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી થકી સમૃદ્ધ બનેલા ખેડૂતની ડ્રેગન ફ્રુટે દશા અને દિશા બંને બદલી નાખી.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 29, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:11 AM IST
ભાવનગરના ખેડૂતની પ્રેરણાદાયક સફર: પરંપરાગત ખેતી છોડી ડ્રેગન ફ્રૂટમાંથી મેળવી લાખોની આવક, ખેડૂતનું નસીબ ચમક્યું!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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