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"તો હું જીતુ વાઘાણીના પગ ધોઈને પાણી પીશ", ભાવનગરમાં ટિકટોક ગર્લ કીર્તિ પટેલનું મોટું નિવેદન

Bhavnagar News: હંમેશા વિવાદોમાં રહેતી સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર્સ કીર્તિ પટેલ ફરી ચર્ચામાં આવી છે. કિર્તી પટેલ અને બન્ની ગજેરા ખેડૂતોના મુદ્દે ભાવનગરમાં કૃષિમંત્રીના કાર્યાલયની મુલાકાત લીધી હતી. આ પ્રસંગે કીર્તિ પટેલે કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણીને પડકારીને એક નિવેદન આપ્યું છે, જે હાલ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જો ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય લેશે તો હું જિતુ વાઘાણીના પગ ધોઈને પીશ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 18, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:48 PM IST
"તો હું જીતુ વાઘાણીના પગ ધોઈને પાણી પીશ", ભાવનગરમાં ટિકટોક ગર્લ કીર્તિ પટેલનું મોટું નિવેદન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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"તો હું જીતુ વાઘાણીના પગ ધોઈને પાણી પીશ", ભાવનગરમાં ટિકટોક ગર્લ કીર્તિ પટેલનું નિવેદ
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