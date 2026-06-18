"તો હું જીતુ વાઘાણીના પગ ધોઈને પાણી પીશ", ભાવનગરમાં ટિકટોક ગર્લ કીર્તિ પટેલનું મોટું નિવેદન

Bhavnagar News: ગુજરાતમાં સોશિયલ મીડિયા સેન્સેશન તરીકે જાણીતા કીર્તિ પટેલ અને બન્ની ગજેરા ફરી એકવાર ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યા છે. વર્ષોથી અનેક પ્રશ્નો અને મુશ્કેલીઓથી પીડાતા ખેડૂતોની વહારે હવે સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર્સ આવ્યા છે. ભાવનગરમાં પૂર્વ મંત્રી અને ધારાસભ્ય જીતુ વાઘાણીના કાર્યાલયે પહોંચીને તેમણે ખેડૂતોના મુદ્દે ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી અને મીડિયા સામે એક મોટું નિવેદન આપ્યું હતું.
જીતુ વાઘાણીની ઓફિસે પહોંચી આવેદનપત્ર
કીર્તિ પટેલ અને બન્ની ગજેરા આજે ભાવનગર સ્થિત જીતુ વાઘાણીના કાર્યાલય પર રૂબરૂ પહોંચ્યા હતા. તાજેતરમાં ખેડૂતો પર થયેલા હુમલા અને તેમના પડતર પ્રશ્નોને લઈને તેમણે કાર્યાલય ખાતે આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું હતું. તેમણે માંગ કરી છે કે ખેડૂતોના હિતમાં તાત્કાલિક યોગ્ય અને સકારાત્મક નિર્ણય લેવામાં આવે.
15 દિવસનું અલ્ટીમેટમ અને ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી
આવેદનપત્ર આપવાની સાથે જ કીર્તિ પટેલ અને બન્ની ગજેરાએ ચીમકીભર્યા સ્વરમાં ૧૫ દિવસનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે, જો આગામી ૧૫ દિવસમાં ખેડૂતો પર થતા અત્યાચારો બંધ નહીં થાય અને તેમની ન્યાયિક માંગણીઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવે, તો આગામી દિવસોમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. કીર્તિ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જો આ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ નહીં આવે તો ગુજરાતના તમામ સોશિયલ મીડિયાના મિત્રો અને ઇન્ફ્લુએન્સર્સને સાથે રાખીને જીતુ વાઘાણીના કાર્યાલય પર ફરીથી ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવશે અને લડતને વધુ તેજ બનાવાશે.
"જીતુભાઈ પર વિશ્વાસ છે..." કીર્તિ પટેલનું વિવાદિત નિવેદન
બીજી તરફ, મીડિયા સાથે વાતચીત કરતી વખતે કીર્તિ પટેલે નેતા પર ભરોસો પણ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે, "મને વિશ્વાસ છે કે તેઓ કામ કરશે જ. મને જીતુભાઈ વાઘાણી પર પૂરો ભરોસો છે. આ સાથે જ તેમણે એક ચોંકાવનારો દાવો કરતા ઉમેર્યું કે, જો જીતુભાઈ વાઘાણી ખેડૂતોના હિતમાં યોગ્ય નિર્ણય લેશે, તો પોતે જીતુ વાઘાણીના પગ ધોઈને તેનું પાણી પીવા પણ તૈયાર છે.