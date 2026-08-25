/ખેડૂતને ₹37 અને ગ્રાહકને ₹65? ખેડૂતથી ગ્રાહક સુધી ભાવ લગભગ બમણો કેમ? વચ્ચે કોણ કરે છે કમાણી

અરશદ દસાડીયા, ભાવનગરઃ ગરીબોની કસ્તૂરી કહેવાતી ડુંગળી... આજે સામાન્ય માણસની પહોંચથી દૂર થતી જઈ રહી છે. રસોડાનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે... થાળીમાંથી ડુંગળી ગાયબ થવા લાગી છે... પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે... ગ્રાહક મોંઘી ડુંગળી ખરીદે છે, છતાં ખેડૂતને તેનો યોગ્ય ભાવ કેમ નથી મળતો?... જોઈએ આ ખાસ અહેવાલ...
બજારમાં ડુંગળી 60થી 65 રૂપિયે કિલો વેચાઈ રહી છે
તેલ... ખાંડ... અને હવે ડુંગળી... સતત વધી રહેલા ભાવવધારાએ ગૃહિણીઓની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. બજારમાં ડુંગળી 60થી 65 રૂપિયે કિલો વેચાઈ રહી છે. પરંતુ ખેડૂતો પાસેથી એ જ ડુંગળી માત્ર 37 રૂપિયે કિલોના ભાવે ખરીદવામાં આવી રહી છે.
ખેડૂતો અને ગ્રાહકો વચ્ચેનો મોટો નફો કોણ કમાઈ રહ્યું છે?
ગુજરાતના સૌથી મોટા ડુંગળી માર્કેટ મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીની 20 કિલોની થેલી 791 રૂપિયામાં હરાજી થઈ રહી છે. એટલે કે ખેડૂતને પ્રતિ કિલો આશરે 37 રૂપિયા મળે છે. પરંતુ માર્કેટમાંથી બહાર નીકળતાની સાથે જ ડુંગળીનો ભાવ લગભગ બમણો થઈ જાય છે. તો આખરે ખેડૂતો અને ગ્રાહકો વચ્ચેનો આ મોટો નફો કોણ કમાઈ રહ્યું છે?
આગામી દિવસોમાં ભાવમાં હજુ વધુ વધારો થવાની શક્યતા
વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ હાલ ડુંગળીની ભારે અછત છે. વરસાદના અભાવે ખરીફ ડુંગળીનું વાવેતર હજુ શરૂ થયું નથી. બીજી તરફ ખરીફ પાકની આવક ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી પહેલાં થવાની નથી. અન્ય રાજ્યોમાં પણ સ્ટોક સીમિત હોવાથી આગામી દિવસોમાં ભાવમાં હજુ વધુ વધારો થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
ગત સિઝનમાં લાલ ડુંગળીની 45 લાખ સફેદ ડુંગળીની 85 લાખ થેલીની આવક
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેનના જણાવ્યા પ્રમાણે, ગત સિઝનમાં લાલ ડુંગળીની 45 લાખ અને સફેદ ડુંગળીની 85 લાખ થેલીની આવક થઈ હતી. હાલમાં મેડામાલની આવક થઈ રહી છે, પરંતુ આ વર્ષે ગુણવત્તા નબળી હોવાથી સ્ટોક ઓછો રહ્યો છે. આગામી સમયમાં ડુંગળીની અછત વધુ ઘેરાશે અને ભાવ હજુ ઉછળી શકે છે.
બે વર્ષથી ખેડૂતોને સારા ભાવ મળતા હોવાનો દાવો વેપારીઓ કરે છે. સાથે જ ઈરાનથી આવતી ડુંગળી હોર્મુઝ સંકટને કારણે પ્રભાવિત થતાં સ્થાનિક બજારમાં સપ્લાય ઘટી છે. પરંતુ સૌથી મોટો પ્રશ્ન યથાવત છે... ખેડૂતને માત્ર 37 રૂપિયા પ્રતિ કિલો... અને ગ્રાહક પાસેથી વસૂલાય 65 રૂપિયા... તો આખરે આ અધધ નફો કોના ખિસ્સામાં જઈ રહ્યો છે?... આ સવાલનો જવાબ શોધવો હવે જરૂરી બની ગયો છે.