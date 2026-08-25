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ખેડૂતને ₹37 અને ગ્રાહકને ₹65? ખેડૂતથી ગ્રાહક સુધી ભાવ લગભગ બમણો કેમ? વચ્ચે કોણ કરે છે કમાણી

ખાંડ બાદ હવે ડુંગળીના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુના ભાવ વધવાને કારણે સામાન્ય લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે, આ વચ્ચે સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે ખેડૂતોને તો સામાન્ય ભાવ મળી રહ્યો છે અને ગ્રાહકો મોંઘા ભાવે ડુંગળી ખરીદી રહ્યાં છે. 
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 25, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:27 PM IST
ખેડૂતને ₹37 અને ગ્રાહકને ₹65? ખેડૂતથી ગ્રાહક સુધી ભાવ લગભગ બમણો કેમ? વચ્ચે કોણ કરે છે કમાણી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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