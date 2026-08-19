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મિત્રો સાથે નશો કર્યા બાદ મળ્યું મોત; ભાવનગરમાં લઠ્ઠાકાંડની આશંકા! ઝેરી દારૂ પીવાથી યુવકનું મોત, પોલીસે 4 બુટલેગરોને દબોચ્યા

Bhavnagar News: ભાવનગર જિલ્લાના વરતેજ પોલીસ સ્ટેશન હસ્તક આવતા ખરકડી ગામના ઉપેન્દ્રસિંહ ગોહિલ નામના યુવકે મિત્રો સાથે મહેફિલ દરમ્યાન ડુપ્લીકેટ ઈંગ્લીશ દારૂનો નશો કરતા સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો, જ્યાં બપોર બાદ યુવાનનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું છે. તેમજ તેની સાથેના અન્ય 5 થી 6 જેટલા લોકોને પણ ઝેરી દારૂની અસર થતા શહેરની અલગ-અલગ ખાનગી હોસ્પિટલોમાં સારવાર હેઠળ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસની પ્રારંભિક તપાસમા મોટાભાગના લોકોએ રોયલ સ્ટેગ (Royal Stag)ની ડુપ્લીકેટ/નકલી બોટલનું સેવન કર્યું હતું, જેના કારણે તેમની તબિયત લથડી હતી, મામલો બહાર આવતા ભાવનગર પોલીસ અધિક્ષકે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી માહિતી આપી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 19, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:23 AM IST
મિત્રો સાથે નશો કર્યા બાદ મળ્યું મોત; ભાવનગરમાં લઠ્ઠાકાંડની આશંકા! ઝેરી દારૂ પીવાથી યુવકનું મોત, પોલીસે 4 બુટલેગરોને દબોચ્યા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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