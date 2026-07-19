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ભાવનગરમાં ભારે હાલાકીના એંધાણ: કાલથી અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ત્રણ દિવસ 6-6 કલાકનો વીજકાપ જાહેર

Bhavnagar News: ભાવનગરના વિવિધ વિસ્તારોમાં આવતીકાલથી સતત ત્રણ દિવસ માટે વીજકાપ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. શહેરમાં વીજળી લાઈન અને મેઇન્ટેનન્સની કામગીરીને પગલે 20 જુલાઈથી 22 જુલાઈ દરમિયાન સવારે 6 થી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી વીજ પુરવઠો બંધ રહેશે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 19, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:30 AM IST
ભાવનગરમાં ભારે હાલાકીના એંધાણ: કાલથી અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ત્રણ દિવસ 6-6 કલાકનો વીજકાપ જાહેર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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