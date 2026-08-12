/ભાવનગર સમરસ ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં ભોજનમાં જીવાતો નીકળતા હંગામો: વિદ્યાર્થિનીઓનો વિરોધ

નવનીત દલવાડી, ભાવનગરઃ રાજ્ય સરકાર ગરીબ અને પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ગુણવત્તાયુક્ત રહેઠાણ અને ભોજન મળી રહે તે માટે સમરસ હોસ્ટેલ ચલાવી રહી છે. પરંતુ ભાવનગરની સમરસ ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં હવે આ જ ભોજનને લઈને ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. ભોજનમાં જીવાતો નીકળતી હોવાના આરોપો સાથે વિદ્યાર્થિનીઓ આંદોલનના માર્ગે ઉતરી છે. શું છે સમગ્ર મામલો... જોઈએ આ અહેવાલ...
ભાવનગરની સમરસ ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં રહેતી વિદ્યાર્થિનીઓનો હવે ધીરજનો બાંધ તૂટી ગયો છે... અનેક વખત રજૂઆતો છતાં સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં આવતાં આખરે વિદ્યાર્થિનીઓએ વિરોધનો માર્ગ અપનાવ્યો છે...
'ફરિયાદ કરાય તો જવાબદાર લોકો દ્વારા ધમકાવાય છે'
વિદ્યાર્થિનીઓનો આરોપ છે કે હોસ્ટેલમાં પીરસાતા ભોજનમાં વારંવાર જીવાતો નીકળે છે... ભોજનની ગુણવત્તા અત્યંત નબળી છે... અને ફરિયાદ કરવામાં આવે તો જવાબદાર લોકો દ્વારા ધમકાવવામાં આવતા હોવાના પણ ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે...
મેનેજમેન્ટની બેદરકારીથી સરકારની મહત્વાકાંક્ષી યોજના પર સવાલો
રાજ્ય સરકાર દ્વારા આર્થિક રીતે નબળા, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને અન્ય પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને નિઃશુલ્ક રહેઠાણ અને ગુણવત્તાયુક્ત ભોજન મળી રહે તે માટે સમરસ હોસ્ટેલ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે... જેથી વિદ્યાર્થીઓ આર્થિક ચિંતા વિના ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી શકે... પરંતુ મેનેજમેન્ટની બેદરકારીના કારણે સરકારની આ મહત્વાકાંક્ષી યોજના પર જ સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે...
મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થયેલી વિદ્યાર્થિનીઓએ ABVP વિદ્યાર્થી સંગઠન સાથે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા... ગૃહમાતાને બદલવાની માંગ ઉઠાવી... તેમજ પૂરતું અને ગુણવત્તાયુક્ત ભોજન આપવાની માંગ સાથે જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ પણ કરી...
શું છે વિદ્યાર્થિનીઓની માગ?
હોસ્ટેલના ગૃહમાતાને બદલવામાં આવે
પૂરતું અને ગુણવત્તાયુક્ત ભોજન આપવામાં આવે
જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે
ઉલ્લેખનીય છે કે ભાવનગરની સમરસ ગર્લ્સ અને બોયઝ હોસ્ટેલમાં અગાઉ પણ ભોજનની ગુણવત્તાને લઈને વિવાદો સામે આવી ચૂક્યા છે... ત્યારે ફરી એકવાર ઉભા થયેલા આ વિવાદે હોસ્ટેલના સંચાલન સામે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે...
ઘટનાની જાણ થતાં SDM, મામલતદાર સહિત વિભાગીય અધિકારીઓ હોસ્ટેલ દોડી ગયા હતા... વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે ચર્ચા કરી મામલો થાળે પાડવાનો પ્રયાસ હાથ ધર્યો હતો...
હવે જોવાનું એ રહેશે કે વિદ્યાર્થિનીઓના આક્ષેપોની તપાસ કરીને તંત્ર માત્ર આશ્વાસન આપે છે કે ખરેખર જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરીને ભોજનની ગુણવત્તા સુધારવા માટે કડક પગલાં ભરે છે.