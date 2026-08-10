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કોણ છે ભાવનગરના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ? જુઓ TOP-4 શ્રીમંતોનું લિસ્ટ, કેટલી છે સંપત્તિ

Richest Person in Bhavnagar: 360 ONE વેલ્થ દ્વારા તાજેતરમાં જાહેર કરવામાં આવેલા ધનવાન લોકોની યાદીમાં ભાવનગરના ચાર વ્યક્તિઓ સામેલ છે. વિવિધ ઉદ્યોગ જગત સાથે જોડાયેલા આ ચાર વ્યક્તિઓને ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સના લિસ્ટમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 10, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:43 AM IST
કોણ છે ભાવનગરના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ? જુઓ TOP-4 શ્રીમંતોનું લિસ્ટ, કેટલી છે સંપત્તિ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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