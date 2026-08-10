/કોણ છે ભાવનગરના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ? જુઓ TOP-4 શ્રીમંતોનું લિસ્ટ, કેટલી છે સંપત્તિ

ગુજરાતમાં કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ ધરાવતા અનેક લોકો છે. તાજેતરમાં ક્રિસિલ ઈન્ટેલિજન્સની સાથે 360 ONE દ્વારા વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ લિસ્ટમાં ભાવનગરમાં સૌથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા લોકોના નામ પણ સામેલ છે. દેશભરમાં સૌથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા લોકોના લિસ્ટમાં ભાવનગરના ચાર લોકો સામેલ છે. આ વ્યક્તિઓ વિવિધ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે.
ભાવનગરના ચાર લોકો સામેલ
360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સના લિસ્ટમાં ભાવનગરના ચાર લોકો સામેલ છે. આ ચાર વ્યક્તિઓને ઇમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સના લિસ્ટમાં સ્થાન મળ્યું છે. જે લોકોની સંપત્તિ 425 કરોડથી વધુ પરંતુ 1000 કરોડથી ઓછી હોય તેનો સમાવેશ ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિરેટર્સમાં કરવામાં આવે છે.
કોણ છે ભાવનગરના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ
ભાવનગરના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિની વાત કરવામાં આવે તો રમેશચંદ્ર વિનયચંદ શાહ છે. રમેશચંદ્ર શાહ મધુ સિલિકાના ચેરમેન છે. તેઓ 856 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ સાથે ભાવનગરના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ છે. મધુ સિલિકા કેમિકલ્સના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલી કંપની છે.
આ સિવાય ભાવનગરના બીજા સૌથી ધનવાન વ્યક્તિની વાત કરવામાં આવે તો કેરીસિલના ચેરમેન અને MC ચિરાગ પારેખ છે. ચિરાગ પારેખની કુલ સંપત્તિ 713 કરોડ રૂપિયા છે. કેરીસિલ કંપની કન્સ્ટ્રક્શન મટીરિયલનો વ્યવસાય કરે છે. ભાવનગરના ત્રીજા સૌથી ધનવાન વ્યક્તિમાં મધુ સિલિકાના દર્શક શાહ છે. દર્શક શાહ કંપનીમાં MD અને CEO ની ભૂમિકામાં છે. જ્યારે ભાવનગરના ચોથા ધનવાન વ્યક્તિ ચેતન તાંબોળી છે, તેઓ સ્ટીલકાસ્ટ કંપની સાથે જોડાયેલા છે.
ભાવનગરના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ (સોર્સ: ONE 360 વેલ્થ ક્રિએટર્સ રિપોર્ટ: 2026)
|રેન્ક
|નામ
|કંપનીનું નામ
|નેટ વર્થ (₹)
|નેટ વર્થ ($)
|શહેર
|ક્ષેત્ર (Sector)
|1
|રમેશ વી. શાહ
|મધુ સિલિકા
|₹856 કરોડ
|$92 મિલિયન
|ભાવનગર
|કેમિકલ્સ
|2
|ચિરાગ પારેખ
|કેરીસિલ (Carysil)
|₹713 કરોડ
|$76 મિલિયન
|ભાવનગર
|કન્સ્ટ્રક્શન મટીરીયલ
|3
|દર્શક આર. શાહ
|મધુ સિલિકા
|₹613 કરોડ
|$66 મિલિયન
|ભાવનગર
|કેમિકલ્સ
|4
|ચેતન એમ. તાંબોળી
|સ્ટીલકાસ્ટ (Steelcast)
|₹469 કરોડ
|$50 મિલિયન
|ભાવનગર
|મશીનરી અને એન્જિનિયરિંગ