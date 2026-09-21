ભાવનગરનો ઐતિહાસિક 'પિલ ગાર્ડન' બન્યો અસુવિધાનું સરનામું: કરોડોના ખર્ચ પછી પણ પીવાના પાણી અને શૌચાલયના ફાફા

નવનીત દલવાડી, ભાવનગરઃ આજે વાત એક એવા બગીચાની જે લોકો માટે સુવિધાઓના બદલે દુવિધાનું સરનામું બની ગયો છે. કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ ગાર્ડનના બ્યુટિફિકેશન પર કરવામાં આવ્યો. પરંતુ પાયાની સુવિધાઓ જ નથી. એટલું જ નહીં ગાર્ડન અસામાજિક તત્વોનો અડ્ડો બની જતા લોકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે. ક્યાં આવેલો છે આ બદસૂરત બગીચો અને શું છે જનતાની ફરિયાદ, જુઓ આ અહેવાલમાં...
નવાઈની વાત એ છે કે, આ ગાર્ડનના બ્યુટિફિકેશન પાછળ તંત્રએ કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો છે. પરંતુ સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે.ગાર્ડનમાં શૌચાલયની સુવિધા તો છે... પરંતુ સફાઈના અભાવે તેની સ્થિતિ કથળી હોવાની ફરિયાદ છે. ટોઇલેટ અને વોશરૂમમાં પાણીની સમસ્યા છે. પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા પણ ખોરવાયેલી હોવાના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે. તો બીજી તરફ ગાર્ડનમાં રખડતા શ્વાનની રંજાડથી બાળકો અને પરિવાર સાથે આવતા લોકોમાં ભયનો માહોલ છે.
ભાવનગર માટે આ ગાર્ડન ખૂબ જ ખાસ છે. પીલ ગાર્ડનની શરૂઆત 23 જાન્યુઆરી, 1884ના રોજ મહારાજા તખ્તસિંહજીના સમયમાં થઈ હતી. ત્યારે એ પીલ ગાર્ડન તરીકે ઓળખાતો. બાદમાં 1960માં અહીં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમા સ્થાપિત થયા પછી બગીચાનું નામ “સરદારબાગ” રાખવામાં આવ્યું. એક સમયે લોકોના કોલાહલ અને બાળકોની કિલકારીઓથી ગુંજતો બાગ આજે અસુવિધાના કારણે ખાલી જોવા મળે છે. અને ગાર્ડનની આ સ્થિતિ પાછળ વિપક્ષ શાસકોને જવાબદાર ગણાવી રહ્યું છે
આ મામલે આપની ચેનલ ઝી 24 કલાકે મહાનગરપાલિકાનું ધ્યાન દોર્યું . ત્યારે તંત્રનો દાવો સામે આવ્યો કે, ગાર્ડનમાં નિયમિત સફાઈ કરવામાં આવે છે... તેમજ સિવિલ વર્ક અને રિપેરિંગની કામગીરી પણ ચાલી રહી છે. કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ ગાર્ડનની વ્યવસ્થા અને મુલાકાતીઓની સુવિધામાં વધારો થશે
હવે શાસકો તરફથી ખાતરી તો મળી ગઈ છે. લોકોના હિતમાં કામ કરવાની પ્રતિબદ્ધતા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે. ત્યારે જોવું એ રહ્યું કે, કરોડોના ખર્ચે વિકસાવવામાં આવેલા આ ગાર્ડનમાં પાણી, સફાઈ, શૌચાલય અને મેન્ટેનન્સની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ ક્યારે આવશે? લોકોને સુંદર ગાર્ડનની સાથે મૂળભૂત સુવિધાઓ ક્યારે મળશે?