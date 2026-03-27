પાલીતાણાના બાલાશ્રમમાં શર્મસાર ઘટના, ગૃહપતિએ 8 સગીર બાળકો સાથે આચર્યું સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય

Bhavnagar News: પાલીતાણા સ્થિત સિદ્ધ ક્ષેત્ર બાલાશ્રમમાં એક અત્યંત આઘાતજનક ઘટના સામે આવી છે, જેમાં ત્યાંના ગૃહપતિએ આઠ જેટલા સગીર બાળકો સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચર્યું હોવાનું બહાર આવ્યું છે. બાલાશ્રમમાં રહીને અભ્યાસ કરતા ગરીબ પરિવારના આ માસૂમ બાળકોને ધમકાવીને ગૃહપતિ લાંબા સમયથી તેમનું શોષણ કરી રહ્યો હતો. આ ગંભીર બાબતની જાણ થતા બાળકોના પરિવારોએ તાત્કાલિક ભાવનગર એસપીને રજૂઆત કરી હતી. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 27, 2026, 04:15 PM IST

Bhavnagar News: જૈનોના પવિત્ર યાત્રાધામ પાલીતાણામાં માનવતાને લાંછન લગાડતી એક ઘટના બનતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. પાલીતાણાના તળેટી રોડ પર આવેલા સિદ્ધ ક્ષેત્ર બાલાશ્રમમાં રહીને અભ્યાસ કરતા 8 જેટલા નિર્દોષ સગીર બાળકો સાથે બાલાશ્રમના જ ગૃહપતિ ગરીબ પરિવારના સગીર બાળકોને ધમકાવી સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચરતો હોવાની ફરિયાદ નોંધાતા સમગ્ર પંથકમાં ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે.

શું છે પાલીતાણાના બાલાશ્રમની સમગ્ર ઘટના?
આ ઘટના વિશે મળતી માહિતી મુજબ, ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણા તળેટી રોડ પર સિદ્ધ ક્ષેત્ર બાલાશ્રમ આવેલો છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગરના વતની હસમુખ શાહની ગૃહપતિ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. આ આશ્રમમાં ગરીબ પરિવારના બાળકો રહીને અભ્યાસ કરે છે. હસમુખ શાહ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આશ્રમમાં રહેતા એક સગીર બાળકને ત્રણ વર્ષથી દુષ્કૃત્ય આચરી પોતાની હવસનો શિકાર બનાવી રહ્યો હતો. એટલું જ નહીં, આરોપીએ આશ્રમના અન્ય 7 બાળકો સાથે પણ સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચરી તેમને ધમકાવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગરીબ પરિવારના આ બાળકો ડરના માર્યા અત્યાર સુધી મૌન રહ્યા હતા, પરંતુ આખરે આ મામલો બહાર આવતા પરિવારે હિંમત દાખવી ન્યાયની માંગ કરી છે.

પોલીસ કાર્યવાહી અને તપાસ
પીડિત બાળકોના પરિવારોએ ભાવનગર એસપીને ફરિયાદ કર્યા બાદ પાલીતાણા ટાઉન પોલીસ હરકતમાં આવી ગઈ હતી અને સમગ્ર ઘટના સંદર્ભે ગુનો દાખલ કર્યો છે. જેમાં મુખ્ય આરોપી હસમુખ શાહ વિરુદ્ધ પોક્સો (POCSO) એક્ટ સહિતની વિવિધ ગંભીર કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. પાલીતાણા ટાઉન પોલીસે બાલાશ્રમ ખાતે પહોંચીને પંચનામાની વિધિ પૂર્ણ કરી છે અને ગરીબ બાળકોના નિવેદનો નોંધવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે. 

સમગ્ર ઘટનાનો પર્દાફાશ થતાં જ આરોપી હસમુખ શાહ ફરાર થઈ ગયો છે. પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો તેને ઝડપી લેવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. શિક્ષણના ધામમાં બાળકોના રક્ષક ગણાતા ગૃહપતિ હસમુખ શાહે જ આ પ્રકારનું અધમ કૃત્ય આચરતા સમાજમાં રોષની લાગણી વ્યાપી છે. સ્થાનિકો આરોપીને કડકમાં કડક સજા થાય તેવી માંગ કરી રહ્યા છે."

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

