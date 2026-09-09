/ભાવનગરમાં કાળજું કંપાવનારો કિસ્સો, સગીરા પર દુષ્કર્મ આચરી વીડિયો કર્યો વાયરલ, બે આરોપી જેલભેગા

Bhavnagar News : ભાવનગર જિલ્લાનું મહુવા શહેર, જ્યાં આશરે છ મહિના પહેલા એક માસૂમ સગીરા ગુનેગારોની ગંદી સાજિશનો ભોગ બની હતી. જેની તેણે સપનામાં પણ કલ્પના નહોતી કરી. જે યુવકને તે પોતાનો પરિચિત અને મિત્ર સમજતી હતી, તે જ યુવક અંદરથી એક ખૂંખાર શિકારી નીકળશે અને તેને હવસખોરોના હવાલે કરી દેશે.
મિત્રએ જ હવસખોરોના હવાલે કરી
સગીરા જ્યારે ઘરેથી નીકળી ત્યારે પરિચિત હોવાના નાતે આરોપી નિકુંજ જોળીયાએ તેને મોટરસાયકલ પર બેસાડી દીધી હતી. સગીરાને અંધારામાં રાખી આરોપી તેને અન્ય એક મિત્ર તિલક મહીડાના ઘરે લઈ ગયો હતો. ત્યાં હાજર અક્ષય ગોહિલ નામના નરાધમે સગીરાની લાચારીનો ફાયદો ઉઠાવી તેની સાથે બળજબરીપૂર્વક દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. જ્યારે આ કુકર્મ થઈ રહ્યું હતું, ત્યારે બીજા આરોપીએ બારીમાંથી આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો કેમેરામાં કેદ કરી લીધો હતો.
વિકૃત માનસિકતા ધરાવતા આ ગુનેગારો અહીં જ ન અટક્યા. દસેક દિવસ પહેલા તિલક નામના આરોપીએ પોતાના મિત્ર વર્તુળમાં આ આપત્તિજનક વીડિયો વાયરલ કરી દીધો. આ વાયરલ વીડિયો જ્યારે સગીરાના પરિવાર સુધી પહોંચ્યો, ત્યારે પરિવાર સ્તબ્ધ થઈ ગયો હતો. પીડિતાની માતાએ હિંમત દાખવી તાત્કાલિક મહુવા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો અને ત્રણેય નરાધમો વિરુદ્ધ સત્તાવાર પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી.
બે આરોપી જેલભેગા, એક ફરાર
પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરીને મુખ્ય આરોપી અક્ષય અને તિલકને ગણતરીના કલાકોમાં દબોચી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે. પોલીસે હાલ બે આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે અને ત્રીજા આરોપી નિકુંજને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
આ પ્રકારની વિકૃત ઘટનાઓ સમાજ માટે એક લાલબત્તી સમાન છે. સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં દીકરીઓની સુરક્ષા અને આવા ગુનેગારો વિરુદ્ધ એવો દાખલારૂપ કડક કાયદાકીય પાઠ ભણાવવો જરૂરી બન્યો છે કે જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ આવી હિંમત ન કરી શકે.
સવાલ એ થાય છે કે સમાજમાં ક્યાં સુધી દીકરીઓ આવા વિકૃત માનસિકતાવાળા શિકારીઓનો ભોગ બનતી રહેશે? સોશિયલ મીડિયાના આ યુગમાં દીકરીઓએ પણ હવે દરેક પગલું ફૂંકી-ફૂંકીને મૂકવાની અને આવા લેભાગુ તત્વો ઓળખવાની જરૂર છે. હવે સમય પાકી ગયો છે કે પોલીસ અને ન્યાયતંત્ર આ હેવાનોને એવો કડક અને દાખલારૂપ પાઠ ભણાવે, જેથી ફરી કોઈ નરાધમ આપણી દીકરીઓની ઈજ્જત સાથે ખેલ કરવાની કે વીડિયો વાયરલ કરવાની હિંમત સુદ્ધાં ન કરી શકે.