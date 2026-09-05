/ભાવનગરમાં દેશી દારૂ પીવાથી વધુ એક યુવાનનું શંકાસ્પદ મોત: પરિવાર અને પત્નીના નિવેદનોમાં ભારે વિરોધાભાસ

Bhavnagar News: ભાવનગર શહેરમાં ફરી એકવાર દેશી દારૂ પીવાથી મોત નિપજ્યું હોવાની આશંકાએ ભારે ચકચાર જગાવી છે. શહેરમાં રહેતા અને સ્કૂલ રિક્ષા ચલાવીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા ભાવેશ ધીરુભાઈ વિસાણી નામના યુવાનનું શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મોત નીપજ્યું છે. આ ઘટના બાદ મૃતકની પત્ની અને પરિવારજનોના નિવેદનોમાં વિરોધાભાસ જોવા મળી રહ્યો છે, જેના કારણે મોતનું સાચું કારણ જાણવા માટે પોલીસ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
વહેલી સવારે યુવાને હોસ્પિટલના બિછાને દમ તોડી દીધો
મળતી માહિતી મુજબ, ભાવેશ વિસાણી રોજિંદા ક્રમ મુજબ ગઈકાલે પોતાની સ્કૂલ રિક્ષાનો ફેરો પૂરો કર્યા બાદ સિહોર મુકામે આવેલા નવનાથ મંદિરે દર્શન કરવા માટે ગયો હતો. સિહોરથી દર્શન કરીને પરત ફર્યા બાદ અચાનક તેની તબિયત બગડવા લાગી હતી. યુવાને છાતીમાં સખત દુખાવો થવાની અને ગભરામણ સાથે ઉલ્ટી થવાની ફરિયાદ કરી હતી. પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બનતા તેને તાત્કાલિક ભાવનગરની સરકારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં ટૂંકી સારવારના અંતે વહેલી સવારે યુવાને હોસ્પિટલના બિછાને દમ તોડી દીધો હતો.
દેશી દારૂ ક્યાંથી પીવે અને તેનું મોત કેવી રીતે થાય તે અંગે અનેક શંકાઓ
યુવાનના અચાનક મોત બાદ તેની પત્નીએ એક ચોંકાવનારું નિવેદન આપ્યું હતું. પત્નીના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે ભાવેશની તબિયત બગડી રહી હતી ત્યારે તેણે પોતે દેશી દારૂ પીધો હોવાની કબૂલાત કરી હતી. બીજી તરફ, મૃતકના પરિવારના અન્ય સભ્યોએ આ દાવા પર ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. પરિવારજનોનું સ્પષ્ટપણે કહેવું છે કે ભાવેશે છેલ્લા બે વર્ષથી દારૂ પીવાનું સંપૂર્ણપણે છોડી દીધું હતું. આથી તે અચાનક દેશી દારૂ ક્યાંથી પીવે અને તેનું મોત કેવી રીતે થાય તે અંગે અનેક શંકાઓ ઊભી થઈ રહી છે.
મેડિકલ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ યુવાનના મોતના સાચા કારણ પરથી પડદો ઊંચકાશે
હાલમાં ભાવેશ વિસાણીનું મોત ખરેખર દેશી દારૂ પીવાના કારણે થયું છે કે પછી હાર્ટ એટેક અથવા અન્ય કોઈ બીમારીથી, તે એક મોટો કોયડો બની ગયો છે. પોલીસે આ મામલે પ્રાથમિક નોંધ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પરિવાર અને પોલીસ બંને હવે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ મેડિકલ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ યુવાનના મોતના સાચા કારણ પરથી પડદો ઊંચકાશે અને સમગ્ર સત્ય બહાર આવશે.